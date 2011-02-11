Клиенты находят дизайнеров интерьеров через «сарафанное радио»

Спрос на услуги дизайнеров после кризиса в Тюмени постепенно возрождается. По словам
«Сколько будет стоить заказать проект интерьера кафе площадью 140 кв.м., и к кому мне лучше обратиться — к фрилансеру или студии?», — решил примерить на себя роль заказчика директор галереи современного искусства Сергей Молодкин.
Ему ответил доцент кафедры дизайна Тюменского государственного
Марина
Естественно, цена на услуги студии будет выше, чем у частного дизайнера, считает директор «Архитектурного бюро Коротковой Е.Ю», потому что бюро берет на себя бремя налоговых выплат.
В Тюмени существует и работает сайт дизайнеров и архитекторов, который представляет собой площадку для встречи потенциальных клиентов и дизайнеров. Его создатель, директор «Группы Ч» Юлия Чигрина рассказала, что дизайнерам звонят очень часто и первым делом спрашивают о стоимости услуг. От этого у дизайнеров складывается впечатление, что звонят их конкуренты, которые проверяют какой у кого ценник, следовательно, явление демпинга на рынке есть. «Хотя в открытую этого никто не скажет», — считает она.
«Как может конкурировать тюльпан с розой? Между дизайнерами нет конкуренции», — возразил директор студии креативного дизайна Art Studio X. Конкуренция есть, но по другому принципу: по количеству «попаданий», правильно принятых решений и, следовательно, успешных проектов, считает частный дизайнер Андрей Власов. По его словам, искусный дизайнер должен уметь подобрать из всего многообразия материалов то, что подойдет его клиенту. А разбираться в дизайне и понимать, что для создания гармоничного интерьера нужен профессинал, помогают такие телепрограммы как «Школа ремонта».
По мнению управляющего продажами фабрики Dream Land Дмитрия Грибкова, у нас нет культуры использования дизайнера, существует стереотип «Дизайнер — это дорого», да к тому же с этим могу справиться наши мамы, бабушки и жены. Вот это проблема, и ее надо решать, резюмировал он.
Так как тема круглого стола была «Как заработать на дизайне интерьера?», присутствующих интересовал вопрос, как клиент находит дизайнера, откуда он о нем узнает. Большинство тюменских дизайнеров признались, что основными силами, направляющими желающего создать интерьер к специалисту, становятся рекомендации и «сарафанное радио». Руководитель «Галереи современного искусства» Сергей Молодкин выразил негативное отношение к такому принципу нахождения специалиста. На втором месте по популярности оказались глянцевые журналы. Чаще всего звучали названия следующих изданий Home & Space, «Современный дом и офис», говорили и о специализированных интерьерных приложениях к крупным журналам. С другой стороны, примерно половина дизайнеров призналась в том, что рекламу они не дают, потому что она не приносит новых клиентов. Кроме этого, дизайнеры называли и специализированный сайт «Дизайнеры и архитекторы Тюмени», на котором есть портфолио большинства студий и частных дизайнеров; социальные сети и индивидуальные сайты, которые находят через поисковики.
Рассказали дизайнеры и о тенденциях последнего времени в своей работе. Прозвучали мнения о том, что на тюменском рынке по сравнению с московским все четче стали читаться стили в дизайне интерьеров, они стали более деликатными и утонченными. «Мы в Тюмени — какие новые веяния? Классика, прованс — вот и все, что у нас есть. А остальное — нереально. В Москве могут сочетать 8–10 стилей, но если это сделаем мы, у заказчика случится рак глаза. Мало креатива», — считает дизайнер интерьерной компании «Империя стиля» Алексей Андрейчев.
Круглый стол показал, что среди тюменских дизайнеров интерьера есть те, кто относит себя к творцам, и те, кто считает, что проектирование интерьеров — прежде всего бизнес. Но вне зависимости от отношения к своему делу каждый из них любит свою работу и привносит в нее