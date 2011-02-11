Клиенты находят дизайнеров интерьеров через «сарафанное радио»

Так как тема круглого стола была «Как заработать на дизайне интерьера?», присутствующих интересовал вопрос, как клиент находит дизайнера, откуда он о нем узнает. Большинство тюменских дизайнеров признались, что основными силами, направляющими желающего создать интерьер к специалисту, становятся рекомендации и «сарафанное радио». Руководитель «Галереи современного искусства» Сергей Молодкин выразил негативное отношение к такому принципу нахождения специалиста. На втором месте по популярности оказались глянцевые журналы. Чаще всего звучали названия следующих изданий Home & Space, «Современный дом и офис», говорили и о специализированных интерьерных приложениях к крупным журналам. С другой стороны, примерно половина дизайнеров призналась в том, что рекламу они не дают, потому что она не приносит новых клиентов. Кроме этого, дизайнеры называли и специализированный сайт «Дизайнеры и архитекторы Тюмени», на котором есть портфолио большинства студий и частных дизайнеров; социальные сети и индивидуальные сайты, которые находят через поисковики.