«Строительство и архитектура»: от стройки до благоустройства

Тюменская область – большая строительная площадка. Здесь из года в год вводится все больше квадратных метров жилья, поэтому XVII специализированная выставка «Строительство и архитектура» вновь собрала полный зал и стендов с экспонатами, и гостей мероприятия.
«В 2010 году в Тюменской области вновь превышена установленная федеральным правительством норма, введено в эксплуатацию 1 млн. 124 квадратных метра жилья. Активно строятся объекты социальной сферы: детские сады, школы, дворцы культуры и т.д. Наша область - привлекательная инвестиционная площадка, - открывал мероприятие заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, - Безусловно, для строительного комплекса важны новые технологии и материалы – все они представлены на выставке. Каждый найдет здесь для себя новые товары, новые партнерские отношения, все, что пойдет на благо жителям тюменской земли».
О развитии отрасли сказал во вступительной речи и президент Союза строителей Тюменской области Игорь Спиридонов. Он отметил, что объемы строительных работ с 200 года увеличились в 2,5 раза и пожелал гостям мероприятия взаимных договоренностей, хороших контактов, плодотворной работы.
«Число участников на традиционной выставке только растет», - отметил первый зампредседателя Тюменской областной Думы, куратор регионального проекта «Свой дом» партии «Единая Россия» Виктор Рейн. Ежегодно Виктор Александрович открывает выставку, отслеживает и активно принимает участие в ее проведении. Он выделил, что выставка дает возможность понять, какие новые технологии вводятся на рынок, какие из них конкурентоспособны. А широкий план работы выставки, включающий в себя «круглый стол», выездные мероприятия и семинары, даст ответы на любые вопросы отрасли. Ведь сегодня важно строить качественные и экономичные объекты.
Перед самым открытием выставки президент Союза строителей Урала Виктор Ткачук обошел почти все стенды. В своей речи он отметил, что широта мероприятия впечатляет, но не хватает стенда его организации.
«Строительство – сложный механизм и симбиоз различных видов деятельности человека : от тяжелого строения до тонкого искусства дизайна», - в свою очередь высказался гендиректор ОАО «Тюменская ярмарка» Эдуард Бакиев. Он уверен, что новые идеи, технологии и материалы привлекают не только специалистов строительной отрасли, но и других граждан, так как каждый мечтает иметь крышу над головой.
Бродить по залу было проблематично, так как посетителей 8 февраля было действительно много, фотографировать в толпе оказалось очень неудобно. Помимо традиционных стендов, например, компания «Linerock» - производитель теплоизоляционных материалов из каменной ваты - привлекала гостей боксерским рингом, где были девушки-борцы в коротких шортах. Опять же девушки в обтягивающих платьях предлагали стройматериалы компании «Knauf» по всему залу, кстати, специалисты этой компании уже не первый год прибегают именно к такой работе на выставке.
«Стройкомплекс-М» - ежегодно подхожу к их стенду, поскольку разнообразие их кованных конструкций заставляет задуматься, насколько металл может быть «послушным» в умелых руках: это и массивные лестницы, и тонкие цветы для домашнего декора. Газобетонные блоки завода «Поревит» известны многим – потрогать, прицениться, подсчитать нужный объем на выставке – легко! И в целом, выбор материалов для кладки стен их любых фактур, цветов, качества и цены, позволяет в одном месте «примерить» на себя все. Но строительство стен – это еще не все. Площадка вместила в себя и массу отделочных и лакокрасочных покрытий, фасадных и кровельных материалов, а также камины, сауны, бассейны, системы отопления и вентиляции. В общем, «Строительство и архитектура» - место стечения многих лидирующих компаний строительного рынка, где можно на бумаге полностью просчитать и «построить» дом или дачу. Кому это еще не удалось, время еще есть. Официальное закрытие мероприятия, вручение дипломов и подведение итогов запланировано на 11 февраля 2011 года.
Евгения Лямзина