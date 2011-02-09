«Строительство и архитектура»: от стройки до благоустройства

«Стройкомплекс-М» - ежегодно подхожу к их стенду, поскольку разнообразие их кованных конструкций заставляет задуматься, насколько металл может быть «послушным» в умелых руках: это и массивные лестницы, и тонкие цветы для домашнего декора. Газобетонные блоки завода «Поревит» известны многим – потрогать, прицениться, подсчитать нужный объем на выставке – легко! И в целом, выбор материалов для кладки стен их любых фактур, цветов, качества и цены, позволяет в одном месте «примерить» на себя все. Но строительство стен – это еще не все. Площадка вместила в себя и массу отделочных и лакокрасочных покрытий, фасадных и кровельных материалов, а также камины, сауны, бассейны, системы отопления и вентиляции. В общем, «Строительство и архитектура» - место стечения многих лидирующих компаний строительного рынка, где можно на бумаге полностью просчитать и «построить» дом или дачу. Кому это еще не удалось, время еще есть. Официальное закрытие мероприятия, вручение дипломов и подведение итогов запланировано на 11 февраля 2011 года.