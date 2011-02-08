Под арестом ли квартира?

Вопросы оформления, статуса недвижимости и прав на него пояснить могут в управлении Росреестра по Тюменской области. Неслучайно специалисты ведомства проводят «прямые» телефонные линии по многим направлениям. Последняя из них была на тему «Предоставление информации о зарегистрированных правах из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество». Отвечала главный специалист-эксперт отдела выдачи информации о зарегистрированных правах Елена Ахметшина.
- Хочу проверить свою квартиру на наличие арестов, все ли в порядке с моей недвижимостью, подскажите, как это сделать? – прозвучал звонок от тюменки.
- Вам необходимо заказать выписку из ЕГРП. Для этого нужно подойти в Центр оказания государственных электронных услуг (улица Максима Горького 76, с понедельника по пятницу с 8.30 до 19.00, в субботу – с 9.00 до 17.00) и обратиться с заявлением в окна с 50 по 55. При этом нужно иметь при себе паспорт и квитанцию об оплате госпошлины в размере 200 рублей. В течение пяти рабочих дней мы эту справку подготовим.
В выписке из Единого государственного реестра прав указывается: дата, исходящий номер, кадастровый или условный номер объекта, его наименование, площадь, адрес, правообладатель (на дату подачи заявления о выдаче справки), право, арест, ипотека, иное ограничение (обременение), право притязания (из этой строки можно увидеть, имеются ли притязания на этот объект у кого-то еще, т.е. подал ли кто-то документы на регистрацию права собственности на этот объект), и заявленные в судебном порядке права требования (т.е. оспаривается ли этот объект в судебном порядке). Если нет ничего, то в графах будет прописано «не зарегистрировано». Эти сведения – общедоступны, собственник или иное лицо может их запросить по желанию.
Также распространены случаи обращения за получением информации об отсутствии арестов при покупке недвижимости и оформлении кадастровых паспортов на квартиры, нежилые объекты. Кроме того, востребованы сведения о наличии или отсутствии в собственности жилья для получения социальных выплат.
В ходе общения с гражданами Елена Фаритовна пояснила, что с 1 марта вступили в силу поправки в Федеральный закон от 21.07. 1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Изменения, внесенные Законом от 29.12.2009 № 334-ФЗ, упрощают доступ к сведениям о правах на недвижимость.
В числе новшеств, о которых узнали в ходе консультаций тюменцы, - возможность направления запроса о получении необходимых сведений по почте, а также введение экстерриториального принципа предоставления сведений. Теперь заявитель может запросить сведения об объекте недвижимости на территории Российской Федерации в любом территориальном органе Росреестра независимо от места нахождения объекта недвижимости.
Например, сведения о правах на объекты недвижимости, находящиеся на территории Тюменской области, можно получить в течение 5 рабочих дней в Тюмени и любом территориальном отделе управления, а информация из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, расположенное в других регионах России, выдается в течение 14 рабочих дней.
Кроме этого, накануне Нового года был опубликован Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 650 «О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, и размерах такой платы». В связи с вступлением с 1 января 2011 года данного приказа в силу Управление Росреестра по Тюменской области обращает внимание заявителей на произошедшие изменения при получении сведений из ЕГРП.
Так, в приложении №1 этого документа изложен порядок взимания платы за предоставление вышеназванных сведений. В нем рассмотрены различные случаи перечисления платы через расчетные организации. Они зависят от способа запроса заявителем необходимых ему сведений: при личном обращении в Управление Росреестра, при отправке по почте либо в электронной форме. Здесь же установлены правила, которые необходимо соблюдать, если понадобится произвести возврат платежа.
В приложении №2 в виде таблицы указаны размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, выдачу копий договоров и иных документов. Полностью приказ Минэкономразвития размещен на сайте Управления Росреестра по Тюменской области. Там же, в разделе «Бланки и документы», можно скачать образец платежного поручения и бланк заявления-запроса.