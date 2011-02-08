Под арестом ли квартира?

В выписке из Единого государственного реестра прав указывается: дата, исходящий номер, кадастровый или условный номер объекта, его наименование, площадь, адрес, правообладатель (на дату подачи заявления о выдаче справки), право, арест, ипотека, иное ограничение (обременение), право притязания (из этой строки можно увидеть, имеются ли притязания на этот объект у кого-то еще, т.е. подал ли кто-то документы на регистрацию права собственности на этот объект), и заявленные в судебном порядке права требования (т.е. оспаривается ли этот объект в судебном порядке). Если нет ничего, то в графах будет прописано «не зарегистрировано». Эти сведения – общедоступны, собственник или иное лицо может их запросить по желанию.