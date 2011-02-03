Покупатели «долевого» жилья – нередкие гости адвокатов

За последние годы усилился поток граждан-участников долевого строительства и компаний, строящих жилье, в адвокатские и юридические структуры. О делах судебных рассказали сотрудники коллегии адвокатов «Тесло» в рамках мероприятия «Один день из жизни адвоката», организованном ЦДК «Идея».
Сегодня адвокатура – это институт гражданского общества, негосударственное и некоммерческое учреждение. Деятельность адвокатов определена законом.
«Если раньше вопросы возникали только по задержкам сроков ввода в эксплуатацию объекта (дольщики требовали процент за несвоевременные сроки или бесплатный ремонт за «просрочку»), потом, со сложной экономической ситуацией в стране, с активностью в прессе, к нам стали обращаться с острыми проблемами по законности договоров. Обращений стало больше в разы», - рассказал председатель коллегии Сергей Чернецкий. Люди стали активнее изучать свои договоры, касающиеся покупки недвижимости, стали «вскрываться» двойные продажи и другие сложные случаи.
Как пояснил Сергей Чернецкий, строительство жилых домов обычно велось такими темпами: пока один дом строится, закладывается фундамент второго, взимаются денежные средства с дольщиков, на эти деньги достраивается первый дом. Соответственно, с продажи третьего дома будет готов второй и так далее по цепочке. В условиях экономической нестабильности люди стали отказывать себе в покупке жилья, поэтому у застройщиков появились «прорехи» в привлечении денег, в сроках ввода, в возможностях – бизнес «повис». Многие предприятия должны были искать какие-то «лазейки» в законе, чтобы как-то выжить и попытаться либо достроить, либо переждать кризисные явления. В связи с этим выросло число обращений в суды.
Администрация города Тюмени пыталась и пытается решить проблемы, связанные с недостроенными домами. Были совещания, куда приглашали дольщиков, застройщиков, адвокатов для разъяснения ситуаций, для разъяснения прав каждому, высказался управляющий партнер коллегии Евгений Смахтин. Организованы рабочие группы по каждому практически «трудному» застройщику, но в первую очередь адвокатам необходимо отстаивать интересы дольщика.
До сих пор обращаются и дольщики, и предприятия. А ведь услуга адвоката – удовольствие дорогое. Стоимость услуги формируется согласно опубликованной инструкции о порядке определения минимальной стоимости услуги адвоката. По словам сотрудников «Тесло», участие в арбитражных делах стоит от 30 тысяч рублей, в гражданских – от 20 тысяч. Но всегда предусмотрен гонорар успеха. Если адвокат помогает сэкономить деньги клиента или взыскать их при разбирательстве, справедливо выплатить ему вознаграждение. По городу эта «премия» колеблется от 10 до 15 тысяч. Тем не менее, для особых категорий граждан услуги предоставляются бесплатно. «Утвержденного социального проекта у нас нет, но если за помощью приходит бабушка с деньгами в платочке, а вопрос у нее совершенно несущественен, помощь наша будет бесплатной», - пояснил Смахтин.
В целом, день адвоката начинается стандартно в 9 часов утра, но затягивается иногда до глубокой ночи, рассказал адвокат коллегии «Тесло» Иван Прохоров, - «Нами руководят клиенты. Есть и такие, кто предпочитает встречаться в определенные часы, например, с 6 до 9 часов вечера». За изучением дела можно просидеть полночи. Дела бывают как уголовно-правовые, так и гражданско-правовые – даже не сказать, каких дел больше. Много дел, связанных с налогами. Целый день адвокат «в полях» - по разным инстанциям. Его задача, настроившись на победу, защитить гражданина или компанию.
Стол Ивана не завален стопками бумаг, как в фильмах, но, по его словам, бумаги действительно тратится много, есть даже дела по 32 тома. Тема обманутых дольщиков для адвоката Прохорова вполне актуальна, так как в одном из дел пострадавшими выступали его родственники. «На сегодня нет 100% гарантии, что вложив деньги, вы получите жилье, - подытожил он, - Не смотря на «прорехи» в законе о долевом строительстве есть, он необходим, так как при покупке «доли»-воздуха, которой еще нет в сущности, необходимо отразить данную сделку на бумаге. Единственное, закон, конечно, требует доработки».
Интерес и сложность профессии в том, что каждый день он занимается разными темами с разными людьми, а для этого требуется разностороннее развитие.
Надеемся, что вскоре «строительные» проблемы Тюмени по максимуму разрешатся, тогда гражданам и застройщикам не придется доказывать свои права при помощи адвокатов.
Евгения Лямзина