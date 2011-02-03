Покупатели «долевого» жилья – нередкие гости адвокатов

До сих пор обращаются и дольщики, и предприятия. А ведь услуга адвоката – удовольствие дорогое. Стоимость услуги формируется согласно опубликованной инструкции о порядке определения минимальной стоимости услуги адвоката. По словам сотрудников «Тесло», участие в арбитражных делах стоит от 30 тысяч рублей, в гражданских – от 20 тысяч. Но всегда предусмотрен гонорар успеха. Если адвокат помогает сэкономить деньги клиента или взыскать их при разбирательстве, справедливо выплатить ему вознаграждение. По городу эта «премия» колеблется от 10 до 15 тысяч. Тем не менее, для особых категорий граждан услуги предоставляются бесплатно. «Утвержденного социального проекта у нас нет, но если за помощью приходит бабушка с деньгами в платочке, а вопрос у нее совершенно несущественен, помощь наша будет бесплатной», - пояснил Смахтин.