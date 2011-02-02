Успешный риэлтор живет в ритме джаза

Из доклада Теслинова, существуют «обычные» и «другие» личности, как среди людей, так и среди непосредственно риэлторов. Рынок движется сегодня дикими темпами – «большими скачками», бегом. Конечно, у каждого бега есть предел, но на данный момент ритм только убыстряется. Таким образом, рынок, кризис - все это разделило людей на три типа: водители, пассажиры и ежики. Водители – это личности, успевающие и даже опережающие движение рынка, главное для них - цель и, добиваясь ее, они пойдут на нарушения обыденных правил, попробуют в жизни все – это драйвовые люди. Пассажиры же – более спокойный люд, они двигаются согласно правилам и морали, стараясь не выбиваться из рядов обычных людей. Меньше всего везет ежикам – их просто давят на дороге жизни.