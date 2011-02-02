Успешный риэлтор живет в ритме джаза

Тюменским риэлторам раскроют секреты успеха. Начало этому положила одноименная конференция, организованная ведущим застройщиком «Тюменинвестстрой», которая прошла накануне в зале отеля «Евразия».
Гостями мероприятия стали представители многих агентств недвижимости Тюмени. Приветствовал всех и открывал конференцию генеральный директор Виктор Беличенко. Он и начал разговор об успехе, как о личном, так и об успехе компании.
Группа компаний «ТИС» - одна из лидеров рынка, в нее входит ЗАО «Тюменинвестстрой» и ООО «ЭкономТИС». ГК занимается строительством более 12 лет, объекты компании, в основном, элитного класса. На данный момент застройщик также предлагает квартиры эконом-класса в ЖК «Радуга». Именно этот комплекс презентовали на конференции.
Тему успеха продолжил профессор, доктор технических наук и руководитель «Мастерской концептуального мышления» Андрей Теслинов. Он сразу оговорился, что успех, по сути, у каждого свой собственный, индивидуальный. Тем не менее, свою «теорию успешности» он вполне подробно изложил. По его мнению, к успеху ведут три дороги: драйв, работа с «тонким» и подъем мышления.
Из доклада Теслинова, существуют «обычные» и «другие» личности, как среди людей, так и среди непосредственно риэлторов. Рынок движется сегодня дикими темпами – «большими скачками», бегом. Конечно, у каждого бега есть предел, но на данный момент ритм только убыстряется. Таким образом, рынок, кризис - все это разделило людей на три типа: водители, пассажиры и ежики. Водители – это личности, успевающие и даже опережающие движение рынка, главное для них - цель и, добиваясь ее, они пойдут на нарушения обыденных правил, попробуют в жизни все – это драйвовые люди. Пассажиры же – более спокойный люд, они двигаются согласно правилам и морали, стараясь не выбиваться из рядов обычных людей. Меньше всего везет ежикам – их просто давят на дороге жизни.
Мы не можем двигаться по жизни, используя один и тот же прием, одну и ту же технологию, необходимо постоянно обучаться и держать руку на пульсе. Самое интересное, если раньше новую технологию готовили долгий период, сегодня технологии сменяют друг друга с больше скоростью. Андрей Георгиевич подробно остановился на нескольких маркетинговых ходах, показав гостям конференции несколько удачных приемов в рекламе товаров. «Рынок сегодня – это джаз, - назвал его Теслинов, - а бизнес в такой среде – игра со стихией, соответственно успех в бизнесе – это импровизация».
За докладом профессора последовало чествование лучших риэлторов, работающих с «ТИС». Итак, нетбук за продажу последней квартиры в ГП-47 в ЖК «Радуга» получила Наталья Семенова, АН «General Estate». Три места в по итогам маркетинговой программы «Мобильный агент» заняли Сабира Сафина, АН «Адвекс-Т», (приз – навигатор), Юлия Архипова, РАН «Этажи» (ноутбук), Татьяна Никитина, АН "Жилищная инициатива" (автомобиль Daewoo Matiz) Также дипломом за многолетние партнерские отношения была награждена компания «Адвекс-Т», а дипломом за максимальное количество продаж в 2010 году - РАН «Этажи». Отметим, что доля продаж через агентства недвижимости в 2010 году составила порядка 30%, в текущем году в планах компании-застройщика поднять планку до 80%.
А продавать еще есть что. На конференции презентовали жилой комплекс «Радуга». Это семь домов, пять из которых монолитно-каркасных, а два кирпичных. Располагаются объекты в новом микрорайоне «Восточном-2». ГП-56 (сейчас строится 7 этаж), ГП-203 (идет строительство 3 этажа) уже открыты продажи. Уже построен ГП-47 и ГП-204. В объектах комплекса еще есть на выбор однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Стоимость квадратного метра сегодня – от 31 тысячи рублей. Как обещает застройщик, инфраструктура района, в том числе и социальная, развиваться там обязательно будет.
Финалом конференции стала презентация нового образовательного проекта от «Тюменинвестстрой» - «Школы продаж». Помимо формулы успеха, есть и секрет неудачника – фраза «Я все это знаю», пояснила бизнес-тренер «Школы», психолог-консультант Алена Галета. Эти четыре слова опасны тем, что мир идет вперед, а человек оставляет сам себя на том же месте. Проект «Школа продаж» для тех, кто хочет и может учиться. Плюс проекта в том, что такая школа для специалиста риэлторского сообщества совершенно бесплатна, темы тренингов будут определяться самими риэлторами, а знания, которые будут получены там, помогут добиться собственного успеха в работе с недвижимостью, с людьми. В большей степени тренинги будут направлены на повышение уровня сервиса, что так не хватает современному тюменскому обществу.
Итак, успешным может быть тот риэлтор, который заинтересован в своей профессии, живет ею, движется вместе с рынком, миром, технологиями. Тот, кто ставить цель и добивается ее. Тот, кто хочет и способен учиться, продвигаться, понимать и чувствовать движения бизнеса. Тот, кто живет в ритме джаза.
Евгения Лямзина