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«Серые» компьютеры: скупой платит дважды

28 января 2011, 15:20
Купили ноутбук в одном из магазинов Тюмени, а через пару месяцев он сломался. Отнесли в сервисный центр, чтобы отремонтировать по гарантии, а специалисты отказались бесплатно чинить технику, сославшись на то, что серийного номера ноутбука нет в базе компании производителя. Знакомая ситуация?
Сюжет
Тюмень

На «серую» технику можно натолкнуться как в небольших компьютерных салонах, так и в торговых залах крупных сетевых магазинов. Это не подделка, а техника действительно произведенная той компанией, под логотипом которой продается, но попадает она на полки и прилавки нелегально. Поставщики оборудования отказываются от выплаты таможенных платежей и отчислений в гарантийный фонд, завозят технику из США и Европы, не заботясь о том, как она будет работать и обслуживаться в России, идут на всяческие хитрости, чтобы сэкономить на покупке товара и выиграть за счет объемов его продажи по низкой цене.

О том, чем рискует покупатель, приобретая «серый» компьютер, и как рядовому тюменцу распознать нелегальную технику, говорили во время «круглого стола» журналисты и представители компании «Арсенал+». Также на мероприятии присутствовали и.о. начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Соколова и начальник отдела оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД региона Святослав Байкалов.

Первый заместитель директора компании «Арсенал+" Юрий Мельников отметил, что «серый» товар опасен для потребителя прежде всего тем, что не удовлетворяет его потребностям. Практика показывает, что нелегальная техника меньше служит и чаще ломается. Это связано с неприемлемыми условиями перевозки и длительными сроками промежуточного хранения.

Специалисты сервисного центра «Арсенал+" нередко сталкиваются с серой техникой. Это подтвердил руководитель структурного подразделения Владимир Скоробогатов. Сэкономивший на покупке тюменец приносит сломавшийся ноутбук или фотоаппарат в сервисный центр, там пробивают регистрационный номер по базе производителя и выясняется, что компания не давала на этот номер гарантии. Следовательно, за починку техники специалисты взяться могут, но это будет стоить немалых денег и займет много времени, так как детали для сломанного «железа» придется заказывать у производителя. При этом фирма может отказать в необходимом оборудовании, так как та или иная модель могла в принципе не быть предназначена для распространения в России.

Также в сервисном центре часто сталкиваются с поломками техники из-за установки нелицензированного программного обеспечения. Как правило, в сервисном центре берутся за устранение технических проблем, предупреждая, что операционная система и программы останутся прежними, и все сложности, связанные с ними останутся «головной болью» владельца. При этом, отметили представители «Арсенал+», стоимость официальных программ в последние годы заметно снизилась и лучше не рискуя выбрать лицензионный продукт. Впрочем, частные лица рискуют лишь «здоровьем» своей техники: ответственность за использование неофициального ПО несут лишь юридические лица и предприниматели. Как рассказал Святослав Байкалов, применение нелицензированных программ для ведения бизнеса — административное нарушение и карается, как правило, штрафом. Всего в 2010 году было выявлено 19 преступлений, связанных с контрафактным программным оборудованием.

Представитель Роспотребнадзора Надежда Соколова отметила, что если знать свои права, «серая» техника не так страшна. Если купленный ноутбук сломался спустя некоторое время, тюменцы, как правило, идут сразу же в сервисный центр, где на технику тут поставят клеймо нелегальности и откажут в ремонте. В первую очередь нужно обратиться в магазин, который продал некачественный товар и потребовать произвести его проверку. В случае, если проверка подтвердит неисправность, потребитель в праве попросить обменять неработающую модель на новую. Случается, что продавец отказывает покупателю в проверке. Это повод для судебного разбирательства.

Однако, чтобы оградить себя от проблем в будущем, стоит уже в настоящем задуматься, покупая ту или иную техническую новинку. Определить «серый» товар «на глаз» невозможно. Однако специалисты, участвовавшие в работе «круглого стола», вывели ряд рекомендаций для тюменских покупателей.

Прежде чем идти в тот или иной компьютерный салон, стоит зайти на сайт производителя товара и посмотреть список официальных представителей фирмы в Тюмени или любом другом городе. Случается, что в Интернете дан неполный перечень магазинов, с которыми сотрудничает производитель. Покупатель может попросить продавца в компьютерном салоне предоставить сертификат на продажу продукции определенного бренда. Как правило, это не занимает много времени, но может уберечь от неосторожной покупки.

Непосредственно в магазине нужно внимательно осмотреть товар, обратив внимание на упаковку, русскоязычную инструкцию и гарантийные характеристики (гарантия должна начинаться со дня продажи).

Кроме того, плюсом продавца может служить его хорошая репутация. Прежде чем покупать компьютер или другую технику, почитайте отзывы о магазине, пообщайтесь со знакомыми, сделавшими там покупку.

Главное же, на что должен обратить внимание покупатель, — это цена товара. Техника, которая в одном салоне стоит гораздо дешевле, чем в других, скорее всего, окажется «серой». А это значит, что при поломке ремонтировать ее придется за свой счет. В этом случае скупой действительно заплатит дважды.

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