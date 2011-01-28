«Серые» компьютеры: скупой платит дважды

На «серую» технику можно натолкнуться как в небольших компьютерных салонах, так и в торговых залах крупных сетевых магазинов. Это не подделка, а техника действительно произведенная той компанией, под логотипом которой продается, но попадает она на полки и прилавки нелегально. Поставщики оборудования отказываются от выплаты таможенных платежей и отчислений в гарантийный фонд, завозят технику из США и Европы, не заботясь о том, как она будет работать и обслуживаться в России, идут на всяческие хитрости, чтобы сэкономить на покупке товара и выиграть за счет объемов его продажи по низкой цене.
О том, чем рискует покупатель, приобретая «серый» компьютер, и как рядовому тюменцу распознать нелегальную технику, говорили во время «круглого стола» журналисты и представители компании «Арсенал+». Также на мероприятии присутствовали и.о. начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Соколова и начальник отдела
Первый заместитель директора компании «Арсенал+" Юрий Мельников отметил, что «серый» товар опасен для потребителя прежде всего тем, что не удовлетворяет его потребностям. Практика показывает, что нелегальная техника меньше служит и чаще ломается. Это связано с неприемлемыми условиями перевозки и длительными сроками промежуточного хранения.
Специалисты сервисного центра «Арсенал+" нередко сталкиваются с серой техникой. Это подтвердил руководитель структурного подразделения Владимир Скоробогатов. Сэкономивший на покупке тюменец приносит сломавшийся ноутбук или фотоаппарат в сервисный центр, там пробивают регистрационный номер по базе производителя и выясняется, что компания не давала на этот номер гарантии. Следовательно, за починку техники специалисты взяться могут, но это будет стоить немалых денег и займет много времени, так как детали для сломанного «железа» придется заказывать у производителя. При этом фирма может отказать в необходимом оборудовании, так как та или иная модель могла в принципе не быть предназначена для распространения в России.
Также в сервисном центре часто сталкиваются с поломками техники
Представитель Роспотребнадзора Надежда Соколова отметила, что если знать свои права, «серая» техника не так страшна. Если купленный ноутбук сломался спустя некоторое время, тюменцы, как правило, идут сразу же в сервисный центр, где на технику тут поставят клеймо нелегальности и откажут в ремонте. В первую очередь нужно обратиться в магазин, который продал некачественный товар и потребовать произвести его проверку. В случае, если проверка подтвердит неисправность, потребитель в праве попросить обменять неработающую модель на новую. Случается, что продавец отказывает покупателю в проверке. Это повод для судебного разбирательства.
Однако, чтобы оградить себя от проблем в будущем, стоит уже в настоящем задуматься, покупая ту или иную техническую новинку. Определить «серый» товар «на глаз» невозможно. Однако специалисты, участвовавшие в работе «круглого стола», вывели ряд рекомендаций для тюменских покупателей.
Прежде чем идти в тот или иной компьютерный салон, стоит зайти на сайт производителя товара и посмотреть список официальных представителей фирмы в Тюмени или любом другом городе. Случается, что в Интернете дан неполный перечень магазинов, с которыми сотрудничает производитель. Покупатель может попросить продавца в компьютерном салоне предоставить сертификат на продажу продукции определенного бренда. Как правило, это не занимает много времени, но может уберечь от неосторожной покупки.
Непосредственно в магазине нужно внимательно осмотреть товар, обратив внимание на упаковку, русскоязычную инструкцию и гарантийные характеристики (гарантия должна начинаться со дня продажи).
Кроме того, плюсом продавца может служить его хорошая репутация. Прежде чем покупать компьютер или другую технику, почитайте отзывы о магазине, пообщайтесь со знакомыми, сделавшими там покупку.
Главное же, на что должен обратить внимание покупатель, — это цена товара. Техника, которая в одном салоне стоит гораздо дешевле, чем в других, скорее всего, окажется «серой». А это значит, что при поломке ремонтировать ее придется за свой счет. В этом случае скупой действительно заплатит дважды.