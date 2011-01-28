«Серые» компьютеры: скупой платит дважды

Специалисты сервисного центра «Арсенал+" нередко сталкиваются с серой техникой. Это подтвердил руководитель структурного подразделения Владимир Скоробогатов. Сэкономивший на покупке тюменец приносит сломавшийся ноутбук или фотоаппарат в сервисный центр, там пробивают регистрационный номер по базе производителя и выясняется, что компания не давала на этот номер гарантии. Следовательно, за починку техники специалисты взяться могут, но это будет стоить немалых денег и займет много времени, так как детали для сломанного «железа» придется заказывать у производителя. При этом фирма может отказать в необходимом оборудовании, так как та или иная модель могла в принципе не быть предназначена для распространения в России.