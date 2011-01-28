Чьи в подъезде стены?

Многие до сих пор на подсознательном уровне уверены, что все, что за пределами их квартиры – чужое. Рисунки на стенах, подъездный мусор и т.д. – все это кто-то уберет, отремонтирует, уверены жильцы многоэтажек, но не каждый задумывается, за чей счет все это выполняется. Каждый мечтает о том, чтобы квартплата была ниже, а что на что уходит, из чего создается и почему получается не так, как хочется, не всякий стремится выяснить.