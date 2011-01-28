Чьи в подъезде стены?

Управляющие организации и как с ними бороться – эта тема сегодня достаточно популярна. Жильцы активно обвиняют управленцев в невыполнении обязанностей и в недостаточно качественном содержании общего имущества дома. Постойте, но ведь те времена, когда жилищный фонд содержался за счет бюджетных средств, прошли.
Сегодня почти каждый житель – собственник квартиры, но общее имущество дома неотделимо от купленного жилья, то есть и подъезд, и мусоропровод, и лифт, и стояки, и крыша – все имущество принадлежит им.
Многие до сих пор на подсознательном уровне уверены, что все, что за пределами их квартиры – чужое. Рисунки на стенах, подъездный мусор и т.д. – все это кто-то уберет, отремонтирует, уверены жильцы многоэтажек, но не каждый задумывается, за чей счет все это выполняется. Каждый мечтает о том, чтобы квартплата была ниже, а что на что уходит, из чего создается и почему получается не так, как хочется, не всякий стремится выяснить.
Выбирая способ управления, граждане сами большинством голосов должны определить тот набор действий, который будет осуществляться в их жилище. Как пояснил на пресс-конференции начальник государственной областной жилищной инспекции Вячеслав Вахрин, жители зачастую халатно относятся к выбору управленцев, считая, что если они мер не примут, орган местного самоуправления в любом случае определит управляющую организацию на объект. Тогда следует учесть, что качественно изменится сам подход к содержанию имущества. «Если собственники выбирают компанию для управления своим жилым имуществом, они указывают весь перечень условий, если же организация привлекается муниципалитетом, требования к содержанию жилого объекта снижаются», - пояснил чиновник.
Согласно ЖК РФ существует три способа управления многоквартирными домами:
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
- управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
- управление управляющей организацией.
Вячеслав Вахрин удобным считает смешанный тип управления: самые инициативные граждане организуют ТСЖ, представители которого заключают договор на обслуживание дома с управляющей компанией. При этом жильцы (собственники, они же члены ТСЖ) контролируют выполнение намеченного плана и держат в курсе дел жильцов дома.
Жильцам нужно понимать, что дом – это полностью их собственность, следить за его состоянием – их задача, а управленцы – это лишь те, кто выполняют поставленную и профинансированную собственниками задачу.
Кстати, в других странах, по словам начальника, такого органа, как жилищная инспекция, нет. Собственники жилья и управляющие организации решают вопросы сами, либо в судебном порядке. В России же сейчас, так называемый, переходный период, пока граждане не могут объединиться, чтобы выполнять требования жилищного кодекса в этой части, существование такого органа у нас необходимо.
Важно понимать, что, приобретая жилье, каждый автоматически становится собственником и общего имущества, и иждивенческими настроениями пора расставаться. «По сравнению с другими субъектами, власти Тюменской области очень сильно в этом плане опекают граждан, «благодаря» этому, в большей степени, у людей есть уверенность, что власти сделают за собственников все организационные моменты», - считает Вячеслав Вахрин. Нет, он не старается ослабить поддержку властей, но указать гражданам, что это их забота – беречь и содержать свое имущество, необходимо.
Общее имущество неотделимо от вашей квартиры, так давайте же возьмем на себя ответственность за его содержание. Помните, если вы пропускаете собрание жильцов по вопросам выбора способа управления, принятия каких-то решений, касаемо общей собственности, вы упускаете что-то из собственного кармана…
Евгения Лямзина