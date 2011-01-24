Кредитная история может помешать взять ипотеку

Сегодня активно тиражируется информация об упрощенном получении ипотечных кредитов в банках, о снижении процентной ставки и облегченном пакете документов. Тем не менее, случаи отказов при получении кредита в банках отмечаются.
Казалось бы, постоянная работа, достаточный официальный доход, погашенные в прошлом кредиты. Что может стать причиной отказа в банке?
В банке могут совершенно по-другому думать и о вашей зарплате, и о компании – это основная причина отказа. Но пояснять нюансы при этом в кредитной организации не будут.
Как утверждает ипотечный брокер регионального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Решетникова, плохая кредитная история – еще одна важнейшая причина отказа. Она может «прославить» вас вовсе не с положительной стороны. Здесь можно обнаружить и просрочки, и долги, и даже незакрытые кредиты.
Сейчас большое число заемщиков в банках — те, кто уже получал кредиты. Банки высоко ценят репутацию добросовестного заемщика. И если клиент имеет плохую кредитную историю, то вряд ли какой-нибудь банк возьмет на себя риск предоставления кредита недобросовестному заемщику.
Случается, что клиент банка «забывает» указать в анкете информацию о том или ином кредите, считая, что шансы на приобретение ипотечного кредита это повышает. Это не так. Если годами ранее, информация о заемщиках была довольно разрозненной, то теперь банкам помогает Бюро кредитных историй (БКИ). Это довольно отлаженная и доступная всем банкам база данных, ошибки в которой крайне редки. Уличив клиента во лжи, в банке откажут в заеме.
Чтобы получить свою кредитную историю, сначала нужно узнать в каком (или каких) БКИ она хранится, направив для этого запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), а затем уже обратится в БКИ для получения кредитной истории один раз в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату. Сформировать запрос в ЦККИ можно самостоятельно на Интернет-сайте Банка России, через любую кредитную организацию или через нотариуса.
Как уверяют в банках, не стоит забывать о кредитных картах. Им тоже требуется содержание. Не нужно коллекционировать кредитные карты, даже если вы получаете их автоматически (например, при открытии банковского вклада или в качестве бонуса к потребительскому кредиту) — лучше закрыть все «лишние» карты. Две кредитных карты — это оптимальный максимум для рядового пользователя.
При уверенности, что в вашей кредитной истории ошибка и никаких просрочек быть не может, нужно обращаться в банк, кредитом которого вы воспользовались в тот момент. «Только он имеет право изменять и корректировать кредитную историю, которую сам создал, - поясняет ипотечный брокер, - Самый простой путь – предоставить документы, подтверждающие оплату, которыми можно опровергнуть данные кредитной истории. Необходимо написать заявление на изменение, корректировку кредитной истории. В банке рассматривают заявление и, если согласны, то исправят ситуацию в течение 45 календарных дней. Если банк не согласен вносить какие-либо изменения, то заставить его сделать это можно только через суд».
Плотно работая с рядом тюменских банков, специалисты агентства недвижимости «Этажи» утверждают, что знают степень лояльности каждого банка. Например, одни банки допускают не более 5 просрочек, длительностью не более 30 дней каждая, другие – не более 10, длительностью не более 1-3 дней и т.п. Некоторые банки принимают пояснения клиентов по данным просрочкам. Здесь очень важно правильно составить такую объяснительную, чтобы она удовлетворила банк. В этом случае, лучше прибегнуть к помощи ипотечного брокера.
В общем, чтобы получить кредит в будущем, не стоит накапливать кредитные карты, а также допускать просрочки оплаты текущей задолженности.