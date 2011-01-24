Кредитная история может помешать взять ипотеку

При уверенности, что в вашей кредитной истории ошибка и никаких просрочек быть не может, нужно обращаться в банк, кредитом которого вы воспользовались в тот момент. «Только он имеет право изменять и корректировать кредитную историю, которую сам создал, - поясняет ипотечный брокер, - Самый простой путь – предоставить документы, подтверждающие оплату, которыми можно опровергнуть данные кредитной истории. Необходимо написать заявление на изменение, корректировку кредитной истории. В банке рассматривают заявление и, если согласны, то исправят ситуацию в течение 45 календарных дней. Если банк не согласен вносить какие-либо изменения, то заставить его сделать это можно только через суд».