ГЛОНАСС: деньги сегодня, выгода — потом





Если не вникать в ситуацию, то выглядит она очень неплохо: транспорт может контролироваться, выгоды от этого очевидны. Водитель поедет туда, куда ему положено, а не перекусить домой, например. Директор предприятия сможет контролировать расход топлива, делегировать различные поручения будет проще. Производительность труда будет выше, доходы предприятия, соответственно, тоже.



Однако, как выразился директор ООО «76 Ойл Тюмень» Андрей Дергоусов, любой национальный проект обрастает пустым пафосом. ГЛОНАСС — система хорошая, но не настолько растиражированная, как GPS , и поэтому дорогая. Следовательно, нет ничего странного в том, что владельцы транспортных предприятий воспринимают нововведение в штыки. Установка одного только приемника для ГЛОНАСС обойдется в 10 раз дороже, чем GPS . У нас всего 22 спутника, некоторые находятся в режиме профилактики, у американцев — 36. Помимо этого, ГЛОНАСС более энергозатратный и больше по размерам. И, что кажется самым неприятным, — это его повсеместное навязывание. По словам Андрея Дергоусова, 99% водителей против навигаторов — ведь работать придется лучше, а платить будут по-прежнему . Кроме того, с 1 июня при неисполнении закона физические лица обязаны будут выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, для юридических лиц — в 10 раз больше.



Система будет работать, если над ней работать. По словам коммерческого директора ООО «Технология-Тюмень» Максима Евтюхина, многие муниципальные организации для отчетности устанавливают себе необходимое оборудование, но впоследствии его не используют. В результате, конечно, никакого положительного экономического эффекта они не замечают. Тем не менее, уже через несколько месяцев предприятия смогут «ощутить выгоду».



В защиту российской спутниковой системы выступил и бизнес-аналитик московского центра навигационно-информационных технологий Сергей Пальчиков: «Даже после падения трех спутников система формально покрывает весь земной шар и ее достаточно для нормальной работы. У ГЛОНАССа есть преимущество: есть такое понятие высокоточной навигации. Если мы ставим дополнительные базовые станции в районе серьезных объектов, которые подлежат контролю, точность определения — несколько миллиметров». Он также отметил, что в Республике Татарстан, где давно используют ГЛОНАСС, нет проблемы с потерей актуальности карт: данные о новых постройках и изменениях на дороге поставляют дорожные службы и Росреестр. Подобное взаимодействие структур планируется наладить и в других регионах России.



«Я за ГЛОНАСС, я против того, как он внедряется, — выразил свою позицию Андрей Дергоусов. — Нужно людям нравиться за счет того, что ты делаешь что-то хорошее, а не за счет того, что у тебя кулаки большие. Вертикаль умеет только командовать. ГЛОНАСС внедряется командным образом, но все равно такое внедрение даст свои плоды». По его мнению, ГЛОНАСС конкурирует с GPS , а любая конкуренция, как известно, это двигатель прогресса.

