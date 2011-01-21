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Дайджест Nashgorod.ru с 15 по 21 января

21 января 2011, 16:44
На уходящей неделе, по традиции, внимание тюменцев привлекли темы, связанные с дорогами и вождением автомобиля: аномальная пробка в понедельник, возможность получить права, соответствующие международным стандартам. Какие еще новости обсуждали посетители интернет-портала NashGorod.ru, читайте ниже.

Кто придумал, скажи, эти пробки?

Новая рабочая неделя для тюменцев, которые живут по ту сторону моста «Стрела», началась с опоздания на работу. Причиной этому послужила пробка, которая образовалась из-за столкновения на перекрестке ул. Мурманской и Мориса Тореза рейсового автобуса и автомобилей «Хонда» и «Форд». В ДТП никто не пострадал.

Мнения форумчан:

Одно ДТП вскрывает гамму автодорожных язв в Тюмени:

— катастрофическая нехватка экипажей ДПС, занимающихся такими случаями

— халатность при движении водителей общественного транспорта города

— отсутствие культуры вождения в Тюмени etc.

Уж сколько раз твердили миру что из-за одного невнимательного страдают сотни. Когда уж не будут стоять по три-четрые часа из-за пустяковой царапины, заклинивая движение?

За границу — с международными правами

Теперь, выезжая в Европу, обладатели новых международных водительских удостоверений смогут без проблем взять машину напрокат. Напомним, новые права, соответствующие международным стандартам, в России начнут выдавать с 1 марта. Их также можно будет использовать за границей и как удостоверение личности.

Кроме этого, рассматривается вопрос о том, чтобы водительские удостоверения выдавали в автошколах.

Мнения форумчан:

Интересно, ведь не первый год живем, чего ж лет 10–15 назад, когда новые права вводили, не стали задумываться о требованиях Евросоюза? Видимо, выгодно кому-то постоянно придумывать новые права и менять их, менять.

Лучше будет в любом случае. По крайне мере, это не будет подвластно супер коррумпированной организации под названием ГИБДД.

Подлинность «корочек» стоит проверить

Удостоверений с символикой ФСБ стало появляться все больше: в поле зрения органов безопасности попадают удостоверения негосударственных общественных организаций «Федеральное агентство правопорядка», «Комитет содействия органам государственной безопасности», «Федеральная служба казачества (ФСК)». Чтобы не попасться на удочку мошенников, проверяйте документы тщательнее.

Мнения форумчан:

А как простому обывателю можно проверить подлинность удостоверения? К тому же один вид «корочек» может так ошарашить, что мысль о проверке сразу в голову и не приедет. Первая мысль всегда, что перед тобой настоящий представитель власти или силовых структур. А вторая — ты в чем-то провинился.

Думаю, если кто-то подделывает такие корки, то с расчетом, что они не засветятся при беглой проверке даже спецом. Про обывателя и говорить нечего.

Надругался над дочкой сожительницы

В Тюмени гастарбайтер совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери своей сожительницы. О сексуальном насилии потерпевшая рассказала матери. Суд приговорил 33-летнего злоумышленника к 12,5 годам колонии строгого режима.

Мнения форумчан:

ИМХО В Таджикистане его б за такое казнили. Быстро.

Его на зоне быстро научат!!!

Педофилия — не тот случай, чтобы кто-то чему-то учился. Тут одного срока не достаточно.

Крещенские купели приняли тюменцев

Праздник Крещения Господня отметили православные тюменцы 19 января. Накануне состоялся крестный ход и освящение купелей. В этом году на Крещение в Тюмени действовали две иордани, три больших купели и одна детская. Городские маршруты, проходящие мимо места купания, в дни Крещения были усилены. Порядок и безопасность горожан обеспечили милиция, ГИБДД, врачи «скорой помощи», спасатели службы экстренного реагирования, подразделение противопожарной службы МЧС России по Тюменской области.

Мнения форумчан:

Очень интересные ощущения =)

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