Дайджест Nashgorod.ru с 15 по 21 января

А как простому обывателю можно проверить подлинность удостоверения? К тому же один вид «корочек» может так ошарашить, что мысль о проверке сразу в голову и не приедет. Первая мысль всегда, что перед тобой настоящий представитель власти или силовых структур. А вторая — ты в чем-то провинился.