Александр Петрушин рассказал о секретах Тюмени

Он обратил внимание на то, что в виртуальном голосовании приняло участие 75 тыс. тюменцев, а это небывалый рекорд: вопросы проезда на общественном транспорте, ЖКХ , пенсионного обеспечения собирали от силы 5–7 тыс. мнений. Александр Петрушин считает, что надо поставить памятник основателям Тюмени: в других крупных городах чествуют основателей, и это благородно; памятник Ермаку есть в Тобольске, других северных городах, поэтому не помешает чувство меры; не стоит осложнять отношения с коренным населением — сибирскими татарами. Не стоит наступать на те же грабли, что и с памятниками Ленину, говорит Петрушин. В России около 2400 памятников этой исторической личности, в Тюмени монумент вождю в 1956 году появился в Историческом сквере, затем — он переместился к Заводу пластмасс и в Городской сад, оттуда его отправили в ТВВИКУ. После этого кто-то решил измерять память размерами и весом, и в 1979 году поставили большой памятник Ленину на центральной площади.