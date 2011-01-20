Александр Петрушин рассказал о секретах Тюмени

Собрание «Литературной гостиной» открыл тюменский писатель Олег Архипов. Он отметил, что погоня за деньгами и успехом заставляет нас забывать о главном — о корнях и истории края, в котором мы живем. Тюмень достойна, чтобы ее знали не по торговым и развлекательным центрам, а по историческим местам.
«Нас всегда интересуют мистические стороны, непознанное; психология исторических личностей, которые были знакомы нам только с одной стороны, социалистической, — умело обозначил писатель то, что всегда любопытно читателям. — Именно об этом рассказывает в своих книгах Александр Петрушин».
Поводом для встречи стала новая книга краеведа — «Тюмень без секретов или как пройти на улицу Павлика Морозова». По словам автора, книга написана в жанре исторического расследования, который предполагает недоверие к официальной точке зрения и выработку своего мнения на отдельные события истории. Историческое расследование часто сталкивается с трудностями: многие значимые документы
Краевед объяснил слушателям, почему в название его книги вынесено имя Павлика Морозова. По его словам, за последние 20 лет герои советского периода, канонизированные советской идеологией, прошли жесткую проверку на устойчивость, выдержали которую очень немногие. Среди них — Павлик Морозов. Трагедия в уральской деревне, в верховьях Тавды, была использована в политических целях. «Сталин был гениальным пиарщиком», — отметил Петрушин. Когда ему сообщили об убийстве Павлика Морозова, Сталин сразу понял, что
«Тюмень без секретов или как пройти на улицу Павлика Морозова» приурочена к юбилею Тюмени: в этом году первому русскому городу в Сибири исполняется 425 лет. За это время тайн у нашего города накопилось достаточно много, а это, по словам Александра Петрушина, «символический капитал» Тюмени и у нее есть серьезные конкуренты: Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Челябинск. «Если мы не будем бороться за узнаваемость, привлекательность нашего города, то не выживем», — считает Александр Антонович.
Обратившись к истории, краевед рассказал, почему население нашего города с 1917 года увеличилось в 20 раз.
Историю города можно «прочитать» в его топонимике: названия улиц появлялись и менялись не случайно. До 1917 года они формировались по простому тематическому принципу — Бог и благодетели. Например, улице давали название от храма, расположенного на ней — Успенская, Ильинская, Знаменская, Архангельская, Никольская. Первое массовое переименование улиц в Тюмени произошло в ноябре 1922 года и было приурочено к пятилетию Октябрьской революции. Тогда переименовали 41 улицу. В феврале 1956 года, после XX Съезда КПСС, было принято решение переименовать улицы Колымскую в Мориса Тореза, Шверника в Немцова, чтобы она не носила имя еще живого партийного деятеля.
Историческим нонсенсом краевед считает улицы Сакко и Ванцетти, потому что это фамилии американских гангстеров, анархистов итальянского происхождения. Они были убийцами во время налета на инкассаторов. В 1927 кампания по использованию их имен в качестве топонимов была проведена, чтобы скомпрометировать американское правосудие. «Нужно подумать, следует ли улицам Тюмени носить такие имена, — предлагает Петрушин. — Тем более что сейчас там очень много банков». Раньше эти улицы носили имена Большой разъездной и Малой разъездной.
Не навязывая свое мнение, Александр Антонович предложил возвращать прежние названия, так же как возвращаются православной церкви храмы. Иначе Ильинский храм
Интересное положение в истории нашего города занимает личность Владимира Ильича Ленина: до 1988 года было партийной тайной то, что всю Великую отечественную войну в нашем городе хранилось его тело. А в книге Александра Петрушина раскрывается информация о том, что у нас в Спасском соборе хранилось и все золото Партии.
Упомянул Александр Петрушин и о недавней дискуссии, которая разыгралась в Тюмени — обсуждение памятника, который установят в Историческом сквере. Изначально было 5 вариантов, в финал вышло два — памятник основателям Тюмени Василию Сукину и Ивану Мясному и памятник Ермаку Тимофеевичу. «Я же всегда призывал к осторожности, ведь город у нас непростой, многоконфессиальный, — подчеркивает краевед. — Страсти кипели так, что администрация города была вынуждена взять мораторий».
Он обратил внимание на то, что в виртуальном голосовании приняло участие 75 тыс. тюменцев, а это небывалый рекорд: вопросы проезда на общественном транспорте, ЖКХ, пенсионного обеспечения собирали от силы 5–7 тыс. мнений. Александр Петрушин считает, что надо поставить памятник основателям Тюмени: в других крупных городах чествуют основателей, и это благородно; памятник Ермаку есть в Тобольске, других северных городах, поэтому не помешает чувство меры; не стоит осложнять отношения с коренным населением — сибирскими татарами. Не стоит наступать на те же грабли, что и с памятниками Ленину, говорит Петрушин. В России около 2400 памятников этой исторической личности, в Тюмени монумент вождю в 1956 году появился в Историческом сквере, затем — он переместился к Заводу пластмасс и в Городской сад, оттуда его отправили в ТВВИКУ. После этого
Гостей интересовала судьба некоторых исторических зданий в центре Тюмени, например, дома купца Колмакова, что на пересечении улиц Республики и Первомайской. Александр Петрушин рассказал, что сейчас там располагается стоматологическая клиника Тюменской государственной медицинской академии. «Когда это здание реставрировали, на чердаке обнаружили кострища. В 1918 году там находился Тюменский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Во время Гражданской войны там жгли документы, от них и остались кострища», — поделился краевед.
Рассказал Александр Антонович и о судьбе бывшего флигеля при доме купца Колмакова, где находились рентгенкабинет городской поликлиники № 3 и магазин интимных товаров. Вместо них здесь будет
Как заявляет организатор «Литературной гостиной» партия «Справедливая Россия», это мероприятие позволяет местным поэтам и писателям познакомить тюменцев со своим творчеством, обменяться опытом. С творчеством Александра Петрушина познакомиться пришли, в основном, пенсионеры. Они с вниманием выслушали то, что рассказывал историк и задали вопросы о истории и судьбе некоторых тюменских зданий, том, что их волнует, обращаясь к Александру Антоновичу как к человеку авторитетному и мыслящему.
Третья «Литературная гостиная» пройдет в форме конкурса стихов собственного сочинения на тему любви и будет приурочена ко Дню всех влюбленных. Любителей поэзии ждут в Тюменской областной библиотеке.