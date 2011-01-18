Чтобы зимняя поездка не закончилась трагично

При движении по глубокому рассыпчатому снегу снегоход может начать увязать. В этом случае следует изменить направление движения и, двигаясь по кривой большого радиуса, постараться найти участок с более прочным снежным покровом. Если Ваш снегоход все же застрял, избегайте интенсивного буксования гусеничного двигателя, так как это приводит к дальнейшему погружению машины в снег. Заглушите двигатель и вытяните снегоход на нетронутый участок снежного покрова. Затем протопчите колею перед снегоходом, уплотнив снег ногами. Обычно бывает достаточно подготовить колею длиной полтора-два метра. Снова пустите двигатель. Примите положение «стоя» и осторожно раскачивайте снегоход из стороны в сторону, одновременно плавно и медленно нажимая на рычаг газа. В зависимости от того, какая часть снегохода оказалась сильнее погружена в снег (передняя или задняя), переместите ступни ног на противоположный конец подножки (соответственно назад или вперед).