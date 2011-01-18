Чтобы зимняя поездка не закончилась трагично

Январским вечером в Тюменскую областную службу экстренного реагирования обратилась женщина и сообщила, что ее муж и четырнадцатилетний сын потерялись в лесу.
По словам заявительницы, еще утром супруг и ребенок поехали на двух снегоходах в сторону Туринской слабоды Свердловской области. Они должны были приехать на место к 15.00. Однако они не появились и к вечеру. Связи с родственниками у женщины не было, так как ни муж, ни сын не захватили с собой сотовых телефонов. Обеспокоенная жительница области попросила организовать поиск. Спустя несколько минут она перезвонила и сказала, что к счастью, ее родные нашлись. Задержка в пути случилась
Тем не менее, не всегда подобные истории заканчиваются хорошо.
Водитель должен в совершенстве изучить особенности эксплуатации и освоить правила вождения снегоходом. Не садитесь за руль снегохода после употребления алкоголя или наркотических препаратов. Езда в нетрезвом состоянии свидетельствует о безответственном отношении не только к окружающим, но и к самому себе.
Если у вас есть дети, то вы в ответе за их безопасность. Именно вы должны решать, достаточно ли они подготовлены, чтобы самостоятельно пользоваться снегоходом. Предостерегите их от превышения скорости, излишней самоуверенности и беспечности. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра вблизи снегохода.
Водителю снегохода необходимо всегда надевать защитный шлем. Под шлем надевайте шапочку и маску для защиты лица. Обязательно применение защитных очков или лицевого щитка, который закрепляется на шлеме. Эти рекомендации относятся и к пассажиру. Снегоход — открытая машина, поэтому отправляясь в поездку, следует одеваться в теплую и удобную, не стесняющую движений одежду, принимая во внимание, что добавочное охлаждение с учетом скорости снегохода и скорости ветра может вдвое и более превышать температуру окружающего воздуха.
Во время дальних поездок через каждый час непрерывного движения на снегоходе рекомендуется делать кратковременные остановки для отдыха.
В зависимости от длительности и дальности совершаемых поездок, снегоход должен быть обязательно укомплектован минимально необходимым набором инструментов, запасных частей и принадлежностей, которые могут понадобиться в пути или при аварийной ситуации.
Дальние поездки на снегоходе в одиночку представляют опасность. Вы можете израсходовать весь запас топлива, попасть в аварию или повредить свой снегоход. Дальние поездки следует совершать, как минимум, вдвоем. Даже в этом случае обязательно скажите
При движении по глубокому рассыпчатому снегу снегоход может начать увязать. В этом случае следует изменить направление движения и, двигаясь по кривой большого радиуса, постараться найти участок с более прочным снежным покровом. Если Ваш снегоход все же застрял, избегайте интенсивного буксования гусеничного двигателя, так как это приводит к дальнейшему погружению машины в снег. Заглушите двигатель и вытяните снегоход на нетронутый участок снежного покрова. Затем протопчите колею перед снегоходом, уплотнив снег ногами. Обычно бывает достаточно подготовить колею длиной
Не подкладывайте никакие подручные предметы под гусеничную ленту. Следите за тем, чтобы никто не находился спереди и сзади снегохода, когда двигатель работает. Во избежание травмирования держите ноги подальше от гусеничной ленты и вращающихся деталей гусеничного движителя.
Движение на снегоходе по льду замерзших озер и рек может представлять опасность для жизни. Остерегайтесь таких трасс. Находясь на незнакомой местности, перед тем как пересекать по льду реку или озеро, наведите справки у местных жителей относительно состояния ледяного покрова, убедитесь в наличии удобных съездов и выездов на берег.
Никогда не пытайтесь переправиться через водную преграду по тонкому льду, который может не выдержать вес груженого снегохода. Переправа по льду может быть очень опасной, если вы не соблюдаете определенные меры предосторожности. Снегоход обладает на льду плохой управляемостью. Необходимая для разгона, поворота или торможения снегохода сила сцепления гусеничной ленты со льдом значительно ниже, чем со снежным покровом. На льду снегоход обладает минимальной управляемостью, поэтому всегда существует реальная опасность неуправляемого заноса и разворота снегохода.
Двигаясь по льду, снизьте скорость и будьте внимательны. Не рискуйте и всегда оставляйте себе достаточно свободного места для безопасной остановки снегохода или совершения поворота.
Перед переправой по льду через водную преграду разведайте наличие участков с размокшим снегом. Если колеи, которые оставляют лыжи, темнеют и на дне колей выступает вода, немедленно сверните со льда на берег. Всегда старайтесь избегать движения по размокшему снегу. Вывести снегоход из размокшего снега бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях невозможно.
Если вы попали в туман или в плотный снегопад, когда видимость сильно ухудшается, лучше воздержаться от поездки. Если вы вынуждены двигаться в условиях плохой видимости, снизьте скорость до безопасного значения. Внимательно следите за трассой, чтобы вовремя заметить неожиданное препятствие. Поддерживайте безопасную дистанцию до впереди идущего снегохода. Это позволит несколько улучшить условия наблюдения и иметь запас по времени для принятия решения и реализации управления.
Если Вы попали в незнакомую местность, двигайтесь с особым вниманием и осторожностью. Снизьте скорость так, чтобы иметь возможность надежно и своевременно распознать неожиданное препятствие на вашем пути, которое может представлять потенциальную опасность: забор или столбы изгороди, ручей, пересекающий трассу, крупные камни, неожиданная ложбина, проволочные растяжки и множество прочих препятствий. Любое из названных препятствий может прервать вашу поездку и стать причиной серьезного травмирования. Даже двигаясь по наезженной трассе, будьте предельно осторожны и внимательны. Скорость движения должна быть такой, чтобы вы успевали оценивать обстановку за ближайшим поворотом трассы.
Всегда остерегайтесь лежащих на земле или низко расположенных проводов. Авария может быть вызвана наездом на провода, лежащие в поле, на проволочные растяжки столбов, стоящих вблизи трассы движения, на цепи и канаты ограждений на опасных участках дорог. В местах, где имеется вероятность встретить на трассе провода, необходимо снижать скорость.
Вождение снегохода в ночное время нежелательно. Перед поездкой проверьте исправность и функционирование приборов освещения и сигнализации. Двигайтесь ночью только по подготовленным трассам и никогда не съезжайте с них на незнакомую местность. Помните, что проволочные растяжки, изгороди из колючей проволоки, канатное ограждение дорог, ветви деревьев и другие подобные препятствия трудно заметить ночью. Никогда не отправляйтесь в ночную поездку на снегоходе в одиночку. Имейте с собой исправный фонарь аварийной сигнализации.