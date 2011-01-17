Купить квартиру, чтобы жить, а не ремонтировать

Многие квартиры в Тюмени сегодня продаются с черновой отделкой. А ведь не так давно, лет двадцать назад, любая жилплощадь продавалась даже с обоями, сантехникой и включателями, о черновом варианте и речи не шло.
Неужели выгоднее покупать серые стены? В чем плюс готового жилья с отделкой? Стоит задуматься.
Начнем с того, что каждый застройщик предлагает свой объем работ, называемый черновой отделкой. Тем не менее, вводимый в эксплуатацию жилой дом должен быть пригодным для жилья, то есть системы водоснабжения и водоотведения, теплосети, электроснабжение, а также окна и двери непременно должны быть.
Тюменские стройкомпании часто добавляют к этому еще несколько дополнений, тем самым предлагая улучшенную отделку. Так, в домах ПСК «Дом» в Тюменском микрорайоне предусмотрена черновая отделка, в которую входят: цементно-песчаная стяжка пола, улучшенная штукатурка стен, медная электропроводка, чугунные радиаторы отопления, водопроводные стояки из оцинкованной стали, пластиковые окна и металлическая входная дверь. Примерно такой же набор услуг и в микрорайоне МЖК. Отделка от ОО «Оргкомитет МЖК» включает цементно-керамзитовую стяжку пола, улучшенную штукатурку стен, медную электропроводку с установкой розеток, выключателей, лампочек, тройное остекление окон, остекление балконов, установку подоконников, счетчиков воды, пожарной сигнализации и домофона. Такую отделку в компании все-таки считают черновой.
Смысл черновой отделки простой - без отделки застройщику не ввести дом в эксплуатацию. «Я считаю можно обойтись даже без штукатурки и стяжки. Если квартира будет без этого дешевле на значительную сумму, то на эту разницу можно ремонт сделать по своему вкусу» - уверен ведущий специалист отдела маркетинга и продаж ПСК «Дом» Владимир Спиридонов. Он считает, что спрос на квартиры в чистовом варианте расти не будет, так как это приведет к увеличению стоимости квадратного метра. Второй причиной отказа от отделки застройщиком может быть недоверие людей к работе строителей.
Чистовая же отделка подразумевает возможность сразу проживать в квартире. При таком раскладе, ремонт помещения должен быть закончен. Выровненных стен и полов уже недостаточно, необходимы межкомнатные двери, розетки, выключатели, сантехническое оборудование.
«Квартир с чистовой отделкой у нас нет, - поясняет Владимир. Клиенты, желающие купить квартиру с чистовой отделкой, появляются нечасто». По словам специалиста, лишь около 5% покупателей желают приобрести квартиру в чистовом варианте. Обычно это люди, которым квартира нужна прямо сейчас и времени нет на ремонт, например студенты, либо это покупатели однокомнатных квартир для сдачи в аренду. Большая часть покупателей хотят сами принять участие в ремонте своей квартиры, по своему вкусу и возможностям.
Для покупателей жилья эконом-класса чистовая отделка должна быть плюсом, поскольку им, порой, необходимо сначала заехать в квартиру, затем, так сказать, перевести дух, и после начинать накопления на ремонт или сами работы. До этого момента могут и годы пройти, если нет средств, считает начальник коммерческого отдела ОО «Оргкомитет МЖК» Антон Черкашин. К тому же многие застройщики предлагают работы по отделке как дополнительную услугу.
И все-таки Интернет-форумы пестрят историями на тему «как я делал ремонт в квартире». С проблемами сталкиваются и «новички» квартирного ремонта и «матерые волки»: то попадется «неправильная» строительная бригада, то нечестные продавцы стройматериалов или некачественный товар.
Учесть нужно, то, что, скорее всего, придется нанимать работников, причем нескольких (искать таковых лучше по рекомендации). Нужно также создать проект, рассчитать время работ и стоимость материалов. При этом часто хозяину предстоит либо самому закупать материалы, либо ездить по магазинам вместе с прорабом. В общем, кто хоть раз делал ремонт, вполне понимает, что дело это довольно хлопотное и недешевое. А если покупать квартиру, а потом делать ремонт, времени чаще уходит гораздо больше, чем при заказе отделки от застройщика или при покупке квартиры в чистовом варианте.
Девелоперская компания «Партнер-Инвест» ряд квартир в новом микрорайоне «Европейском» планирует вводить в эксплуатацию в чистовом варианте. В отделку войдут межкомнатные двери, обои, шумоизоляция и ламинат на полу, окраска потолка, розетки и выключатели, скрытая разводка телефонного и телевизионного кабеля, корпусная мебель в прихожей и кухонная мебель, включая варочную поверхность, духовой шкаф и вытяжку. В санузлах предполагается керамическая плитка, сантехника и подготовка для водонагревателя и стиральной машины. Не думаю, что покупателей смутит, что их квартиры могут оказаться копией соседских апартаментов, поскольку ремонты будут разные по расцветкам, и в любом случае собственные штрихи и элементы декора сделают жилье индивидуальным. Покупатели квартир в черновом варианте также могут заказать фирменную отделку «под ключ» от застройщика по уже готовым современным дизайн-проектам. Как пояснил начальник службы продаж компании Александр Щиголь, стоимость квадратного метра чистовой отделки различна - от 3200 рублей. В компании уверены, что покупать квартиру с качественной отделкой все же выгоднее, поскольку можно въехать и с комфортом жить в квартире, а ремонт своими силами требует много времени, сил и средств.
Несколько лет назад все покупали квартиры с обоями, линолеумом и сантехникой, даже не интересуясь, какой рисунок на соседских стенах. Сегодня же каждый стремится купить жилье как можно дешевле, считая, что без сантехники и электророзеток вполне можно какое-то время обойтись, а потом сделать ремонт «под себя». Так рассуждают те, кому квартира не к спеху, или те, чьи средства позволяют сделать самый шикарный ремонт. Если же человеку важно сразу жить в квартире, то выбрать стоит окончательный вариант жилья. В этом случае важно сделать верный расчет и внимательно принять работу строителей.
Евгения Лямзина