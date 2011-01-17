Купить квартиру, чтобы жить, а не ремонтировать

Девелоперская компания «Партнер-Инвест» ряд квартир в новом микрорайоне «Европейском» планирует вводить в эксплуатацию в чистовом варианте. В отделку войдут межкомнатные двери, обои, шумоизоляция и ламинат на полу, окраска потолка, розетки и выключатели, скрытая разводка телефонного и телевизионного кабеля, корпусная мебель в прихожей и кухонная мебель, включая варочную поверхность, духовой шкаф и вытяжку. В санузлах предполагается керамическая плитка, сантехника и подготовка для водонагревателя и стиральной машины. Не думаю, что покупателей смутит, что их квартиры могут оказаться копией соседских апартаментов, поскольку ремонты будут разные по расцветкам, и в любом случае собственные штрихи и элементы декора сделают жилье индивидуальным. Покупатели квартир в черновом варианте также могут заказать фирменную отделку «под ключ» от застройщика по уже готовым современным дизайн-проектам. Как пояснил начальник службы продаж компании Александр Щиголь, стоимость квадратного метра чистовой отделки различна - от 3200 рублей. В компании уверены, что покупать квартиру с качественной отделкой все же выгоднее, поскольку можно въехать и с комфортом жить в квартире, а ремонт своими силами требует много времени, сил и средств.