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Дайджест Nashgorod.ru с 8 по 14 января

14 января 2011, 14:32
Закончились длинные январские каникулы, и тюменцы потихоньку втягиваются в работу, заново привыкая к 8-часовому трудовому дню, офисной жизни и корпоративным порядкам. Но, как в праздники, так и в будни жители областного центра продолжают следить за новостями Nashgorod.ru. Чем запомнились последние дни каникул и первая в году рабочая неделя — в дайджесте.
Сюжет
Тюмень

В новом году — новая мечеть

Исламский комплекс с вместительной соборной мечетью и другими необходимыми зданиями и помещениями собираются построить на улице Мельникайте в областном центре. По данным Islamnews.ru, областные власти приняли это решение в ответ на просьбы мусульманских организаций о строительстве еще одной мечети, поскольку все имеющиеся в Тюмени мечети в пятничные дни переполнены. Отметим, что в настоящее время в нашем городе действуют четыре мечети и один молитвенный дом.

Свечи, зеркала и карты…

В разгаре неделя святочных гаданий. Верить или нет в то, что предсказывают карты, воск и зеркало, — личное дело каждого. Nashgorod.ru каждую зиму радует любителей заглянуть в будущее тематическими святочными материалами. В этом году мы узнали, какие святочные гадания тюменцы считают самыми правдивыми.

Мнения форумчан:

«А мы раньше с подружками частенько гадали в рождественские праздники. Обычно не запоминается, что нагадали, поэтому не всегда удается проверить, сбылось или нет. Но в прошлом году мне нагадали две свадьбы, почти так и получилось. Гуляла на 3х свадьбах, одна из которых моя собственная!»

Дело Кендера: заседания продолжаются

Суд не может поставить точку в деле Андрея Кутузова. Очередное заседание по делу тюменского анархиста состоялось в четверг. Показания в этот день давали свидетели со стороны обвинения и специалист в области лингвистики. Интересный момент: большинство свидетелей обвинения-де-факто выступили в защиту подозреваемого. Кандидат филологических наук Елена Михалькова исследовала листовку, послужившую поводом для уголовного дела, и определила, что есть основания считать, что автором некоторых фрагментов текста листовки Кутузов не является. Следующее заседание назначено на 20 января, на нем планируется заслушать показания не явившихся свидетелей и продолжить предъявление доказательств обвинения.

Мнения форумчан:

«трясется вся…так надоела уже эта псевдошумиха культурной интеллигенции»

«Если вы считаете возмущение по поводу того, что человеку откровенно и нагло шьют сфальсифицированное уголовное дело, — псевдоинтеллигентской шумихой, то мне как-то даже вас жаль. Ну и да, наш гордый пролетарий, — не забудьте отказаться от услуг адвоката и послать нафиг заинтересованные СМИ, если попадете в схожую ситуацию. Оно ведь того не стоит»

Добрый, добрый инспектор

Госавтоинспекция Тюменской области откликнулась на замечания граждан и стала чаще предупреждать правонарушения, а не наказывать за них. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник ГИБДД Геннадий Лоточкин. «На протяжении всего прошлого года мы говорили об этом, на это обращал внимание и Президент Российской Федерации. Мы пошли на то, чтобы заниматься профилактикой правонарушений на дорогах областного и федерального значения», — сказал он. В подтверждение своих слов Лоточкин привел статистику: если в 2009 году было вынесено всего 17 тысяч предупреждений в виде постановлений, то в 2010 году это число увеличилось до 97 тысяч.

Мнения форумчан:

«Судя по рассказам многих моих знакомых похоже на правду»

«Скажу от своей семьи, что действительно ощутили лояльность со стороны сотрудников ГИБДД. Последние разы как мужа не останавливали, он признает, что нарушил, извинится, они прощают и отпускают»

Трагичная среда

Самой читаемой новостью уходящей недели стала информация о том, что директор ООО «Тюменьдорстрой» застрелился в подъезде дома. Трагедия произошла вечером 12 января. 37-летний мужчина застрелился из охотничьего карабина. В последние дни потерпевший употреблял спиртное и в кругу семьи выражал неудовлетворенность своей жизнью. Следственными органами проводится проверка, отрабатываются различные версии произошедшего.

Мнения форумчан:

«Алкоголь до добра не доводит…»

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