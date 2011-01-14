Дайджест Nashgorod.ru с 8 по 14 января

Госавтоинспекция Тюменской области откликнулась на замечания граждан и стала чаще предупреждать правонарушения, а не наказывать за них. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник ГИБДД Геннадий Лоточкин. «На протяжении всего прошлого года мы говорили об этом, на это обращал внимание и Президент Российской Федерации. Мы пошли на то, чтобы заниматься профилактикой правонарушений на дорогах областного и федерального значения», — сказал он. В подтверждение своих слов Лоточкин привел статистику: если в 2009 году было вынесено всего 17 тысяч предупреждений в виде постановлений, то в 2010 году это число увеличилось до 97 тысяч.