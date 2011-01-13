Цены на «квадраты» почти без перемен

С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в декабре сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 425 тысяч рублей, 1 735 тысяч рублей и 2 180 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 815 тысяч рублей, для типового жилья - 2 470 тысяч рублей и 3 900 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 270 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 075 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 595 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 865 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 670 тысяч рублей и 8 785 тысяч рублей соответственно. В декабре текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 870 тысяч рублей.