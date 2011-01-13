Цены на «квадраты» почти без перемен

Уровень цен на жилье в Тюмени в последний месяц года ушедшего несколько установился – резких скачков не отмечено. Таким образом, активнее реализуется отложенный спрос по, так называемым, альтернативным сделкам – обменам и цепочкам, считает аналитик рынка жилой недвижимости ЗАО»Ассоциация «АЛКО» Светлана Молодкина.
В своем отчете она отмечает, что сегодняшний покупатель ориентирован в сторону новостроек. Этот факт подтверждает и опрос, проводимый сайтом «Недвижимость в Тюмени». По его результатам 50% пользователей планируют приобретать именно новое жилье, 19% нацелены на покупку квартиры со вторичного рынка, 25% рассчитывают на приобретение частного дома, а 7% уже имеют желанное жилье и покупать ничего не планируют.
Как добавляет Светлана, выбор новостроек в настоящий момент достаточен, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Одним из факторов, сдерживающих рост цен - внушительный объем предложения на «вторичке».
Рынок строящегося жилья в декабре 2010 года не показал каких-либо изменений. Стоимость квадратного метра новой квартиры пока держится на одном уровне. В течение месяца цена выросла лишь на 0,9% и составила 36 542 рубля за кв.м. В последнее время более значительный рост стоимости «квадрата» демонстрирует сегмент трехкомнатных квартир, несмотря на то, что в течение всего года, именно этот сектор рынка первичной недвижимости показывал отрицательную динамику, на конец года стоимость квадратного метра в «трешках» - 35 811 рублей за кв.м.
Рассматривая распределение средних цен по районам, необходимо отметить, что, ценовое лидерство принадлежит Центральному району, району, включающему 4,5,6 и Южный микрорайоны, а также району Дома Обороны. Наименьшая цена предложения за квадрат соответствует районам, отдаленным от центра и застраиваемым в основном жильем эконом-класса, к ним относится район Мыса, ММС и Тарманы, Войновка и Лесобаза.
Достаточна невысокая цена в Восточном микрорайоне, в первую очередь обусловлена тем, что там ведется массовая застройка жильем эконом-класса, и в основном в панельном исполнении. К продаже выставлены квартиры в объектах с поздними сроками сдачи, весомую долю занимают квартиры в жилых комплексах «Радуга» и Снегири». Растет показатель средней цены предложения в районах Тюменский и Заречный. Если в первом случае данный рост обусловлен тем, что на рынке в основном представлены объекты в домах с ближайшим сроком сдачи, то во втором главная причина – высокие объемы строительства от ведущих строительных компаний города, которые не бояться идти на повышение стоимости квадрата.
Вторичный рынок жилья к концу года стал показывать более высокие темпы роста стоимости «квадрата», относительно всего года. В декабре в целом по всем районам города и сегментам рынка стоимость квадратного метра составила 45 123 рублей за кв.м.
Распределение квартир по числу комнат показало, что за последний месяц наиболее выросли в цене двухкомнатные квартиры (+3,0%). В распределение по типам квартир ситуация следующая: повышение стоимости квадрата наблюдалось как в домах типовых серий, так и в домах старого фонда. Важно отметить, что с рынка уходят квартиры по минимальным стоимостям. Такие квартиры на «вторичке» пользуются наибольшим спросом, это и объясняет данное повышение. Квартиры в домах повышенной комфортности держаться на одном уровне, при этом доля подобного жилья с каждым месяцем растет, учитывая долгий срок экспозиции подобных объектов.
С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в декабре сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 425 тысяч рублей, 1 735 тысяч рублей и 2 180 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 815 тысяч рублей, для типового жилья - 2 470 тысяч рублей и 3 900 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 270 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 075 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 595 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 865 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 670 тысяч рублей и 8 785 тысяч рублей соответственно. В декабре текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 870 тысяч рублей.
«Вопреки ожидаемому январскому росту цен, в том числе и на жилье, ведущие застройщики города пока не поменяли ценники в сторону увеличения», - высказал мнение директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он считает, что особого повышения цен ждать пока не стоит, так как спрос в первом месяце года традиционно невысок. Более четко понять, как поведут себя цены на недвижимость, можно будет через пару месяцев, уверены специалисты.