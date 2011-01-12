Плюс покупки участка в зимнее время – низкая цена

А когда вы нашли то, о чем мечтали, важно внимательно проверить всю документацию на объект. Действительно ли на данный участок оформлено право собственности, не находится ли он в обременении, не наложен ли на него арест, не является ли он залогом при оформлении кредита. Важно выяснить на самом ли деле продавец - собственник, нет ли третьих лиц, имеющих равное право на участок. И главное – быть внимательным и удостовериться, что документы, предоставленные вам, именно на этот участок, а не на другой, например, в 15-ти км от него. Необходимо также уточнить назначение земли и разрешенное использование, убедиться, можно ли вообще на этом участке строить жилой дом.