Плюс покупки участка в зимнее время – низкая цена

Начался новый год, зима в самом разгаре. И скоро она начнет сдавать свои позиции, создавая возможность начать или вновь продолжить строительство частного дома. Тем, кто еще не приобрел земельный участок для постройки, самое время задуматься об этом сейчас и начать потихоньку выбирать.
Чтобы выяснить, какие направления сегодня более привлекательны для горожан, где какие коммуникации и блага цивилизации имеются, и от чего зависит цена земельного участка, мы обратились к генеральному директору центра загородной недвижимости «Сова» Оксане Белевцовой:
- Скажите, какие сложности возникают при покупке земельного участка в зимнее время года?
- На зимний период выпадает самая малая доля продаж загородной недвижимости. Это касается дач, земельных участков, коттеджей и домов. Объяснения этому очень просты. Во-первых, под покровом снега вы не сможете увидеть высокое место на данном участке или нет. Во-вторых, неровности, канавы, возможная болотистость или какая-нибудь свалка, устроенная «добрыми соседями», будут также скрыты. Самое распространённое, что случается после схода снега – участок затапливает. Этот момент отследить зимой невозможно.
Также, из за снега, на некоторых участках просто не рассмотреть, проходят ли вдоль него коммуникации, например, водопровод, выведен ли газовый стояк и т.д.
- Стоит ли вообще покупать участки сейчас?
- Очевидный плюс покупки участка в зимнее время – низкие цены. Нужно только знать, к каким специалистам обратиться. А таковых в Тюмени немного. В нашем агентстве риэлторы распределены, и каждый отвечает за определенное направление от города. Специалисты знают все по каждому объекту, начиная от особенностей местности, на которой расположен дом, дача, или просто участок, и вплоть до инфраструктуры и соседей. Специалист агентства «Сова» никогда вам не предложит «проблемный» участок.
- На что важно обратить внимание при покупке земельных угодий?
- Смотря что подозревать под словом «угодья». Если речь идет о земельном участке под строительство дома - это одно, земли сельхозназначения - совсем другое. Здесь нет стандартного ответа. Практика показывает, что каждый покупатель индивидуален. Каждого интересуют совершенно разные аспекты. Например, одному важно чтобы вокруг было достойное соседство, другие желают, чтобы рядом с участком непременно был сосновый лес, третьим подавай водоём, и прочие пожелания.
- Как не попасть на «пустые» обещания продавца? Риэлторы каким-то образом проверяют наличие обещанных продавцом благ цивилизации?
- Выбирая земельный участок под строительство дома, как правило, каждый уже имеет свою «картинку» будущего участка и, быть может, дома. В первую очередь, граждане обращают внимание на то, чтобы участок не был слишком далеко от города, обязательно присутствовали коммуникации, достойная инфраструктура (как минимум магазины, фельдшерский акушерский пункт, школа, детский сад) и ощущался общий комфорт.
А когда вы нашли то, о чем мечтали, важно внимательно проверить всю документацию на объект. Действительно ли на данный участок оформлено право собственности, не находится ли он в обременении, не наложен ли на него арест, не является ли он залогом при оформлении кредита. Важно выяснить на самом ли деле продавец - собственник, нет ли третьих лиц, имеющих равное право на участок. И главное – быть внимательным и удостовериться, что документы, предоставленные вам, именно на этот участок, а не на другой, например, в 15-ти км от него. Необходимо также уточнить назначение земли и разрешенное использование, убедиться, можно ли вообще на этом участке строить жилой дом.
Необходимо также проверить информацию об обещанных продавцом коммуникациях: уточнить, в течение какого времени и где конкретно они появятся. По желанию клиента, мы связываемся с геодезистами и заказываем справку об особенностях грунта.
- На мой взгляд, главным фактором для выбора участка являются коммуникации. В каких районах пригорода они действительно есть?
- К счастью, в пригороде Тюмени до 50-ти, а иной раз и до 100 км проблем с коммуникациями нет, по крайней мере, с газом. Наличие водопровода сейчас не так интересует покупателя, так как многие отдают предпочтение собственным скважинам. Уточню, что коммуникации в муниципальных образованиях подводят за счет бюджета, и дополнительно никаких сумм платить не нужно. Если же вы решили построить дом там, где благ цивилизации нет, то подвести их придется за свой счет.
Транспортный вопрос сегодня вообще не стоит, так как практически каждая семья имеет автомобиль. К тому же в каждый населенный пункт ездят рейсовые автобусы с автовокзала.
- Какие направления сегодня более популярны среди тюменцев?
- Первое место среди участков для строительства частного дома для постоянного проживания занимают Московский, Ялуторовский и Ирбитский тракты.
Участок под дачу или под строительство дома для временного проживания чаще выбирают по Ялуторовскому тракту (район озера Андреевского), Салаирскому тракту (район Верхнего Бора), Московскому тракту ( 5-й км). В последний сезон стал популярным Велижанский тракт (здесь самые доступные цены).
Но среди этих популярных областей есть эксклюзивные места, которые не каждый может себе позволить. К таковым можно отнести дачное общество «Геолог-2», земельные участки в районе санаториев, направление Червишевского тракта (например, район Черная речка), участки по Салаирскому тракту, где рядом в нескольких метрах горячие источники.
Но все это только статистика по продажам, вариант, как правило, определяется после просмотра как минимум 5-8 участков по нескольким направлениям.
- Назовите средние цены или приведите конкретные примеры продаваемых сейчас участков.
- Лидеры продаж - участки в среднем по 15 соток в собственности с назначением под индивидуальное жилое строительство по Московскому тракту. Стоимость их примерно такова, Дербыши - от 1900 тысяч рублей, Гусево- от 1200 тысяч рублей, Зубарево и Перевалово-от 600 тысяч рублей (без коммуникаций), -1400 тысяч рублей (с коммуникациями). Примерно так же - от 100 тысяч рублей за сотку можно приобрести участки в Боровом, Каменке, Кулиге. В пунктах Горьковка, Ембаево, Борки, Каскара, Богандинский цена сотки земли чуть дешевле – от 70 тысяч рублей. Самые высокие цены, как правило, в ближайшем пригороде - Ожогино, Патрушево, Дербыши, Березняки, Цимлянское, Суходолье. Здесь средняя стоимость участка от 2200 тысяч рублей.
Если выбор земельного участка сделан вами давно, то именно сейчас самое время его приобрести. Если же вы только задумываетесь о строительстве частного дома на собственной земле, то стоит учесть, что к весне стоимость сотки по традиции станет выше. А межсезонная грязь, так же как и снег сегодня, не позволит разглядеть участок досконально, тогда покупка отложится до лета, а там цены и вовсе радовать не будут. Так что вооружайтесь профессиональной поддержкой и приобретайте участок для строительства собственного дома.
Евгения Лямзина
Фото с сайта rodoposelenia.ru