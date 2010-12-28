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Тюменские застройщики: с Новым годом!

28 декабря 2010, 11:52
Тюменские строительные компании поздравляют горожан с Новым годом и Рождеством!..

Тюменские компании, которые строят наш город, облагораживают его, развивают инфраструктуру, вносят интересные решения в области строительных технологий - создают комфортные условия для жителей, поздравляют горожан с Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья!

Проектно-строительная компания «Дом»

Поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Позвольте пожелать Вам в Новом году успешной реализации Всех планов, удачи в достижении намеченного, новых возможностей и перспектив.

Счастья, здоровья и благополучия!

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры!

Искренне рад поздравить Вас с Новым годом и Рождеством!

Несомненно, уходящий 2010-й год стал для участников рынка недвижимости годом качественных изменений, годом развития и созидания. Мы анализировали прежний опыт и принимали новые бизнес-решения, проводили «работу над ошибками» и приступали к реализации смелых масштабных проектов. «Дорогу осилит идущий», «удача улыбается подготовленным»… Мы согласны с этими утверждениями, поскольку от наших усилий зависит очень многое, причем, это не столько результаты бизнеса наших компаний, сколько качество жизни тюменцев. Наша деятельность социальна, и этот факт заставляет нас неустанно двигаться вперед и улучшать качество работы…

Желаем всем вам успеха, только позитивных перемен во всех сферах жизни, гармоничного развития, новых успешных проектов, и, конечно, тепла и уюта вашим семьям, здоровья и благополучия вам и близким вам людям. С Новым годом, друзья!

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Пусть в 2011 году воплотятся в жизнь все смелые идеи и сбудутся самые фантастические желания! Ошибкам, недоразумениям и печалям в году Кролика не место! Давайте возьмем с собой из уходящего года только победы, свершения и достижения. Желаем вам крепкого здоровья, искренней радости, стабильности и благополучия, взаимной любви и поддержки!

Уважаемые клиенты, друзья, партнёры, коллеги, а также читатели этого замечательного издания! Позвольте от лица дружной команды «Меридиан Констракшн» поздравить Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Эти удивительные праздники дарят счастье и радость, несут в каждый дом тепло и уют, а также дают хороший повод вспомнить знаменательные события года уходящего.

Для нашей компании 2010 год стал продуктивным. Мы начали строительство Жилого квартала «Современник». Мы трудились и совершенствовались, чтобы люди были обеспечены качественным и комфортным жильем, а родной город стал еще краше благодаря объектам, которые мы строим. Уже намечены заделы на год грядущий, в котором стартуют наши новые проекты в трех разных районах города Тюмени. А это значит, что в 2011 году мы порадуем своих клиентов новыми площадками, а также обновлением ассортимента уютных и комфортных квартир.

От всей души желаем Вам и Вашим близким воплощения намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем! Успеха Вам во всех Ваших начинаниях. Пусть самые заветные желания сбудутся, и наступающий 2011 год запомнится Вам как яркий, успешный и счастливый. Пусть Новый год станет для Вас годом добрых перемен, мира и согласия, пусть всегда Вас согревает уют домашнего очага, потому что главная ценность - это дом и семья.

Спасибо всем, что были с нами в уходящем году! С новым годом!

Поздравляем горожан с Новым Годом!

Тех, кто в этом году обзавелся собственным жильем. Тех, кто в будущем только задумывается об этом. Тех, кто живет в собственной квартире. Каждому горожанину мы желаем здоровья, достижения своих целей и установления новых стремлений! Каждой семье счастья и удачи! С праздником!!!

Нас ждет особый следующий год,

Пусть принесет он всем добро и счастье,

Ведь символ года будущего – кот,

И он убережет вас от ненастья.

Вам пригодится в будущем году

Кошачья мудрость, гибкость в начинаньях,

Пусть Новый год сопутствует труду,

И кот вознаградит за все старанья!

К поздравлениям присоединяемся и мы – редакция сайта Dom72.ru. Пусть у каждого будет свой дом!

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