Тюменские застройщики: с Новым годом!

Для нашей компании 2010 год стал продуктивным. Мы начали строительство Жилого квартала «Современник». Мы трудились и совершенствовались, чтобы люди были обеспечены качественным и комфортным жильем, а родной город стал еще краше благодаря объектам, которые мы строим. Уже намечены заделы на год грядущий, в котором стартуют наши новые проекты в трех разных районах города Тюмени. А это значит, что в 2011 году мы порадуем своих клиентов новыми площадками, а также обновлением ассортимента уютных и комфортных квартир.