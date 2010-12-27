Праздник детям подарили строители

В минувшую пятницу второклассники школы № 43 города Тюмени получили заслуженные награды. Ребята приняли участие в конкурсе «Дом моей мечты», организованном одним из ведущих застройщиков города Тюмени ООО «Меридиан Констракшн».
С 13 по 22 декабря 2010 года ребятам было предложено изобразить, каким они видят дом своей мечты. Удивительно, но среди четырех классов второклассников участие приняли почти половина детей. «Да, в нашей школе очень активные дети. К тому же в таком возрасте они сами стараются что-то сделать, куда-то стремиться, и заставлять ребят вовсе не приходилось», - рассказала директор школы Ольга Тренина.
Первое призовое место и приз ноутбук завоевал ученик 2 «Б» класса Антон Леонов. Второе и третье место заняли девочки из 2 «В» - Анастасия Зюлина и Диана Сайфутдинова. Им достались набор юного художника и большая детская энциклопедия. Школа тоже не осталась без подарка - класс победителя Антона Леонова получил глобус с подсветкой.
По словам первого заместителя генерального директора ООО «Меридиан Констракшн» Сергея Гусева, выбрать рисунок было настолько сложно, что к судейству был подключен весь коллектив компании. В некоторых рисунках была заметна рука взрослого человека, то есть деткам помогали родители и старшие братья, сестры, поэтому была определена номинация «Моя дружная семья». Приз за такие работы получили Афонасьев Андрей (2 «Г»), Гизатуллина Диана (2 «Г»), Попадейкин Иван (2 «Г»), Мингазетдинова Алина (2 «В») и Новакова Диана (2 «Б»). И, наконец, в номинации «Самый экзотический дом» победил Калистратов Тимофей. Всем остальным участникам конкурса достались поощрительные подарки – наборы цветных карандашей.
Детей порадовали не только подарки, но и организация праздника. Украшенный шарами актовый зал, музыка – все говорило о торжественности момента. Заметно было, что лица ребят пылают от волнения, а выражение с изумленного меняется на счастливое. Такое несложное мероприятие принесло второклассникам школы № 43, учителям, их родителям и самим организаторам массу положительных эмоций!
Почему застройщик вдруг взялся за детский конкурс? «Это личное желание подарить детям радость. Такое мероприятие мы проводим впервые и видим, насколько детям это приятно, а, значит, приятно и нам», - ответил Сергей Гусев. Выбор школы пал на 43-ю, потому что именно она близко расположена к строящемуся объекту компании – жилому кварталу «Современник», который возводится на улице Муравленко, 7 «а».
По отзывам ребят, конкурс им очень понравился, и они с большой радостью будут ждать подобных мероприятий. «Мы будем проводить такие мероприятия и дальше, в районе, где идет наше строительство», - пояснил Сергей Гусев.
Быть может, рисунки новой молодежи подтолкнут застройщика к новым идеям домов и планировок, и кто-то в будущем узнает свою детскую мечту в квартире «Меридиан Констракшн».
Евгения Лямзина