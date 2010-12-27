Праздник детям подарили строители

По словам первого заместителя генерального директора ООО «Меридиан Констракшн» Сергея Гусева, выбрать рисунок было настолько сложно, что к судейству был подключен весь коллектив компании. В некоторых рисунках была заметна рука взрослого человека, то есть деткам помогали родители и старшие братья, сестры, поэтому была определена номинация «Моя дружная семья». Приз за такие работы получили Афонасьев Андрей (2 «Г»), Гизатуллина Диана (2 «Г»), Попадейкин Иван (2 «Г»), Мингазетдинова Алина (2 «В») и Новакова Диана (2 «Б»). И, наконец, в номинации «Самый экзотический дом» победил Калистратов Тимофей. Всем остальным участникам конкурса достались поощрительные подарки – наборы цветных карандашей.