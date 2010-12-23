Пять плюсов предновогодней ипотеки

Грядут новогодние праздники, и уже хочется думать о предстоящих приятных хлопотах, выбирать подарки, планировать продолжительные каникулы. Тем не менее, вопрос улучшения жилищных условий, если он стоит в вашей семье, даже в предвкушении такого приятного праздника, не стоит откладывать.
Именно сейчас можно успеть оформить ипотеку и в каникулы приобрести заветное жилье, утверждает ипотечный брокер регионального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Решетникова (Телефон (3452) 39-66-73, ул. Ленина 38/1, ТД «Корона «). Для клиентов компании многие банки сокращают сроки рассмотрения заявок. Самое главное при этом - правильно собрать необходимый пакет документов, чтобы все документы были оформлены согласно требованиям выбранного банка.
Татьяна Решетникова выделяет несколько причин, по которым необходимо воспользоваться моментом и действовать прямо сейчас:
Первая причина. Имея к Новому году положительное решение банка о выдаче кредита и определившись со стоимостью, граждане смогут очень продуктивно использовать приближающиеся каникулы и заняться выбором будущего жилья. Особенно это важно для тех, кто работает и проживает в другом городе и желает приобрести квартиру или дом в Тюмени. Можно будет замечательно совместить приятное с полезным, проведя несколько дней в нашем городе. Выбрать квартиру Вам поможет риэлтор агентства «Этажи», который уже к вашему приезду подберет квартиры, соответствующие Вашим требованиям. Специалисты начнут свою работу уже 3 января 2011 года.
Вторая причина. На фоне повышающихся цен на недвижимость, удобнее купить ее в ближайший период. Имея на руках уведомление от банка о выдаче кредита уже сейчас, можно забронировать у застройщика понравившуюся квартиру и иметь больше шансов купить ее по сегодняшней цене. Отметим, что многие застройщики уже сейчас повышают цены на квартиры и в дальнейшем снижения не планируется.
Третья причина. Многие клиенты обращаются в «Этажи» с вопросом будет ли снижение процентных ставок. Специалисты агентства недвижимости постоянно наблюдают данную тенденцию и, если снижение ставок произойдет в начале 2011 года, то у их клиентов тоже будет более низкая ставка (конечно, если еще не подписан кредитный договор). Кроме понижения ставок возможно и их увеличение, например связанное с отменой комиссии. И тут граждане тоже выиграют. У них появится выбор: кредитоваться на новых условиях или на тех, что действовали на момент подачи заявки. Не стоит забывать и тот факт, что некоторые банки проводят акции, действующие до конца 2010 года, и могут кредитовать на очень выгодных условия - главное успеть подать заявку!
Четвертая причина. При желании получить от банка наибольшую сумму кредита, конец года – самое подходящее время, так как у многих горожан увеличивается платежеспособность по сравнению с началом года.
Пятая причина. Вполне реально не только получить ипотеку, но и приобрести квартиру к Новому 2011 Году. Конечно, это не с каждым банком и не для любой квартиры, но были случай, когда от подачи заявки на ипотеку, до оформления сделки в регпалате проходило всего 1 неделя. В данном случае можно будет очень продуктивно использовать свое законное право на возврат подоходного налога (если Вы еще им не пользовались). Подав налоговую декларацию за 2010 год, в котором вы приобрели недвижимость, вы получите возврат всей суммы налога, уплаченной в этом году (но не более 13 % от стоимости квартиры и не более 260 000 рублей), разовым платежом. Данную сумму можно будет внести в счет погашения основного долга по ипотеке, тем самым получить неплохую экономию. Конечно, в данном случае очень важно, как работодатель отражает ваш доход, и какие суммы он оплачивает в налоговую. Например, при официальной зарплате в 30000 рублей за 12 месяцев налог составит около 45000. Если эту сумму направить на погашение долга сразу же и не ждать следующего года, то при процентной ставке 12 % годовых можно сэкономить еще 5400 рублей.
Итак, перед Новым годом – самое время подумать о новом жилье и об оформлении ипотеки. Желаем вам принять правильное решение!
По материалам РАН «Этажи»