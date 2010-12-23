Пять плюсов предновогодней ипотеки

Пятая причина. Вполне реально не только получить ипотеку, но и приобрести квартиру к Новому 2011 Году. Конечно, это не с каждым банком и не для любой квартиры, но были случай, когда от подачи заявки на ипотеку, до оформления сделки в регпалате проходило всего 1 неделя. В данном случае можно будет очень продуктивно использовать свое законное право на возврат подоходного налога (если Вы еще им не пользовались). Подав налоговую декларацию за 2010 год, в котором вы приобрели недвижимость, вы получите возврат всей суммы налога, уплаченной в этом году (но не более 13 % от стоимости квартиры и не более 260 000 рублей), разовым платежом. Данную сумму можно будет внести в счет погашения основного долга по ипотеке, тем самым получить неплохую экономию. Конечно, в данном случае очень важно, как работодатель отражает ваш доход, и какие суммы он оплачивает в налоговую. Например, при официальной зарплате в 30000 рублей за 12 месяцев налог составит около 45000. Если эту сумму направить на погашение долга сразу же и не ждать следующего года, то при процентной ставке 12 % годовых можно сэкономить еще 5400 рублей.