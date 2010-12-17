Дайджест Nashgorod.ru с 11 по 17 декабря

Беспорядки, происходящие в Москве, не оставили равнодушными жителей других регионов. Событием недели для тюменцев стало задержание агрессивно настроенного студента, разместившего в социальной сети экстремистский призыв.



В моих бедах виноваты другие



Студент-второкурсник ТюмГНГУ опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей обращение, содержащее публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. «Суть обращения состояла в приглашении молодых людей определенных национальностей собраться вместе и решить, как противостоять угрозе, исходящей, по их мнению, от граждан нашей страны другой национальности. Тем, кто решил отсидеться и остаться в стороне от событий, адресовались гневные строки, написанные с тонким расчетом на национальный колорит и традиции», — сообщает официальный сайт областного ГУВД.



Мнения форумчан:



«с головой у него, видимо, действительно непорядки. Почему решают, возбуждать или нет?! Конечно возбуждать, всю страну хотят зажечь!»



«Законы у нас дерьмовые. Вот и живём по законам джунглей или гор, око за око, зуб за зуб».



Долететь за 50 минут



Популярное рейс «Тюмень — Екатеринбург» — теперь и в самолетах! С 20 декабря ежедневный рейс, соединяющий столицу Урала и наш город, будет выполнять авиакомпания Dexter. Как сообщается на сайте аэропорта «Кольцово», полеты будут выполняться на восьмиместных турбовинтовых самолетах «Pilatus PC-12 » швейцарского производства. Время в пути — 50 минут. Окончание регистрации — за 20 минут до вылета. Ожидается, что ежедневно будет выполняться два рейса. Таким образом, тюменцы смогут улететь в Екатеринбург утром, провести в там день и поздно вечером вернуться домой.



Мнения форумчан:



«для бизнеса это самое лучшее. 50 мин. и там!»



«Уж на электричке лучше добраться, какой тут самолет, не в Египет же лететь».



У «Зебр» началась черная полоса



В Тюмени по решению суда деятельность ООО «Суши-бар «Зебры» приостановлена на 90 дней. В ноябре пять человек после посещения этого кафе поступили в инфекционную больницу. По результатам исследований готовых блюд, продуктов, смывов с инвентаря, рук, спецодежды, продуктов установлено наличие опасных микроорганизмов. Постановлением Центрального районного суда деятельность заведения приостановлена на 90 суток. Правомерность принятого судебного акта 13 декабря подтверждена кассационной инстанцией — Тюменским областным судом.



Мнения форумчан:



«интересно, а где берется свежая морская рыба для сушей в неприморском городе Тюмени»



«Летом дочка отравилась в этом гадюшнике. Данные „места преступления“ мы сообщили в больнице, но у нас видимо пока сразу семерых не подкосит — оставят без внимания…»



Преподаватели ждали подарков



В Тюмени преподаватели госуниверситета расписали, что надо купить выпускникам для сдачи экзаменов. В списке — от коньяка до сертификатов на технику. Тюменские заочники были шокированы врученным им перед экзаменом перечнем «необходимого». Оказалось, что для успешной сдачи требуется не менее 60 тысяч рублей. В список вошли не только фрукты и газировка, но и дорогой коньяк «Курвуазье», а также подарочные сертификаты крупнейших магазинов.



Мнения форумчан:



«К сожалению это не новость! так во всех вузах! об этом знают все, но ничего с этим сделать нельзя!»



«Чувствую, после публикации уже без проблем не сдать будет, учите товарищи студенты от и до».



Тюменское «подземелье»: строят все те же



Подземный переход на перекрестке улиц Республики и М. Горького будет иметь глубину восемь метров. Тендер на строительство перехода выиграл «Аэродромдорстрой». Об этом рассказал экспертной комиссии общественного совета Тюмени заместитель главы города Александр Старцев. Очередное заседание экспертной комиссии общественного совета по строительству подземного перехода на перекрестке улиц М. Горького и Республики прошло в пятницу, 10 декабря.



Мнения форумчан:



«мне кажется, этим переходом народу голову затуманили, внимание отвлекают, а где-то в другом месте яму поболее копают»



«Во всем мире принято нецелесообразным строить подземные пешеходные переходы глубиной более 5 -5.5 метров по причине неудобства пользования ими. Этот переход будет еще более неудобным для стариков, инвалидов и мам с колясками, т. к. им предстоит обратный подъем. Плюс резко увеличивается уклон перехода или резко разносятся выходы от ствола перехода. В очередной раз приходится сожалеть, что такие компании как Трансстройтоннель-99 не смогли строить переходы при нашем сверхкоррумпированном дорожном строительстве, они бы эту глупость не допустили. Старцев прав насчет единиц профессиональных строительных компаний, но Аэродромдорстрой к ним не относится».

