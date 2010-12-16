Город должен развиваться по грамотному плану

Примеры комплексной застройки есть в городе уже сегодня. Многоквартирные дома со встроено-пристроенными помещениями «растут», но у застройщиков возникают вопросы по дальнейшему обслуживанию помещений в таких домах. Директор «ДСК ЖБИ-5» Елена Кузь спросила, что делать ей, как застройщику, с детским садом, размещенном вовстроенно-пристроенном помещении многоквартирного дома. Дело в том, что при строительстве многоэтажного дома с детским садом на первом этаже, застройщик несет убытки по содержанию помещения, пока не «пристроит» его куда-нибудь. Олег Ковтун ответил, что лучше в этом случае составить бизнес-план и активно решать этот вопрос - предлагать объект либо на продажу, либо в аренду. Государство все сделать не может, к тому же любой частник будет более эффективным управленцем.