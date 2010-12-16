Город должен развиваться по грамотному плану

О том, что Генеральный план города Тюмени документ не статичный и периодически требует корректировок, известно всем. На «круглом столе» «О концептуальных направлениях корректировки Генерального плана города Тюмени», который прошел накануне в бизнес-центре «Нобель», заинтересованные лица обсудили некоторые корректировки документа.
Действующий Генплан города был утвержден в марте 2008 года. В дальнейшем документ подвергался периодическим корректировкам. Ранее градостроительную документацию разрабатывали разные компании, поэтому некоторые документы имели ряд «недостыковок». Теперь же для создания единого полного пакета документов для города Тюмени разрабатывается комплексный проект градостроительной документации, частью которого является и Генеральный план, пояснил на «круглом столе» замначальника управления градостроительной политики ГУС и ЖКХ Тюменской области Валерий Кулачковский.
Об особенностях современного градостроительного проектирования и основных возможностях направления корректировки Генплана города рассказал директор департамента градостроительной политики администрации Тюмени Олег Ковтун. «Общий смысл всей градостроительной документации сводится к осуществлению комплексного подхода к развитию территории, при котором будут учтены абсолютно все потребности граждан», - пояснил он.
Если распределить назначение территорий в Тюмени по зонам, то на сегодня на территории сельхозназначения приходится 28% площади, на акватории – 32%, на жилые зоны – 20%, на здания и сооружения общественного назначения – 3%, на промзоны – 6%, на транспортную инфраструктуру – 11%.
Вопросы транспорта
«11% транспортной инфраструктуры - это средний показатель, несомненно требующий увеличения. В городе есть две преграды – железная дорога и река, в связи с чем, необходимо функциональное зонирование проводить таким образом, чтобы у жителей было меньше потребности пересекать эти сложные в транспортном отношении места. И это ни в коем случае не исключает строительства путепроводов и мостов», - пояснил Олег Вячеславович.
Что касается парковочных мест, директор департамента уверен, что число их необходимо увеличивать: «В городе преимущественно два вида парковок: открытые места и отдельно стоящие паркинги. Необходимо рассматривать и совмещенные варианты, при которых несколько этажей занимают парковочные места, а далее, например, офисные помещения – при минимальной площади застройки создавать необходимое количество машиномест».
Районы должны быть многофункциональными
Основная территория, которой пользуются все граждане, - это жилая зона. Ранее, эти районы формировались таким образом: центр города, где протекает вся активная жизнь, спальные районы и промзоны. Теперь же основной тенденцией является развитие территорий с многофункциональным использованием – когда на одной территории могут размещаться жилые дома, общественные здания, объекты соцкультбыта и т.д. Людям удобно работать рядом с домом, а также удовлетворять свои потребности.
Примеры комплексной застройки есть в городе уже сегодня. Многоквартирные дома со встроено-пристроенными помещениями «растут», но у застройщиков возникают вопросы по дальнейшему обслуживанию помещений в таких домах. Директор «ДСК ЖБИ-5» Елена Кузь спросила, что делать ей, как застройщику, с детским садом, размещенном вовстроенно-пристроенном помещении многоквартирного дома. Дело в том, что при строительстве многоэтажного дома с детским садом на первом этаже, застройщик несет убытки по содержанию помещения, пока не «пристроит» его куда-нибудь. Олег Ковтун ответил, что лучше в этом случае составить бизнес-план и активно решать этот вопрос - предлагать объект либо на продажу, либо в аренду. Государство все сделать не может, к тому же любой частник будет более эффективным управленцем.
Малоэтажная застройка сегодня привлекательна для многих граждан. Технологии энергосбережения и инженерного обеспечения развивается очень быстро. В ближайшие годы тема автономного энергообеспечения выйдет на новый уровень, считает Олег Ковтун. Уже сегодня есть решения, при которых к индивидуальному дому необходимо подвести лишь два вида сетей – электричество и газ. При наличии грунтовых вод есть масса технических решений, позволяющих отказаться от строительства крупных магистральных сетей. Направлением малого строительства частично решаются проблемы обеспечения инженерными коммуникациями.
Промзона
Сегодня мы имеем определеное количество промышленных территорий, которые возникли в разные периоды. Известно, что часть предприятий используются не по назначению, то есть эти территории используется неэффективно, считает чиновник. Соответственно, нужно принимать какие-то решения для эффективного их использования. Вынос предприятий за черту города – дорогостоящий, длительный и вовсе непростой процесс. Если переносить предприятия, то освобожденная территория вновь должна осваиваться. «В мире есть опыт, когда на месте промзон появляются и жилые дома, и общественные здания. Думаю, мы тоже сможем найти решения по эффективному использованию этих территорий», - пояснил Олег Вячеславович.
Водные и зеленые объекты
Город – это не только территория для работы и жилья, это место общения, то есть необходимы территории для прогулки и отдыха. В городе много озер, этот ресурс необходимо правильно использовать и развивать. Значительным объектом сегодня в Тюмени является набережная, часть которой, как известно, уже функционирует.
Крупные зеленые зоны, такие как Гилевская роща, Гагаринский и Затюменский парки, на сегодня существуют как памятники природы. В городе также немало маленьких благоустроенных зеленных сквериков. Они не связаны между собой, а в идеале в городе должен быть создан пешеходный зеленый маршрут. Цветной бульвар – единственное место для отдыха с детьми, тем не менее, это место находится в кольце улиц, где довольно плотное автомобильное движение, соответственно, очередной целью для разработчиков градостроительной документации стоит создание качественных зеленых зон в городе.
Член коллегии экологов городского общественного совета Альберт Фахрутдинов задал вопрос: намереваются ли откорректированный Генплан Тюмени подвергнуть государственной экологической экспертизе? Оказалось, что пока об этом не было речи. Олег Ковтун считает, что такая экспертиза необходима, поэтому он пригласил эколога на личный прием. .
Напомним, разработчиком градостроительной документации является Омский институт «Град». Именно разработчикам адресуют все вопросы на рабочих встречах, а заинтересованные лица могут вносить свои предложения через департамент градостроительной политики. В ближайшее время планируется очередное обсуждение Генплана. Однако конкретная дата, когда документ будет утвержден, так и не прозвучала.
Тюмень, конечно, не Берлин, Лондон или Милан, на примере которых о функциональном планировании рассказал подробнее архитектор Андрей Табанаков. Тем не менее, стремиться к грамотной застройке и распределении территорий необходимо, ведь каждый житель города хочет, чтобы окна его дома не выходили на стену соседнего, а зеленых насаждений во дворе стало больше. Да, на создание и изменение градостроительной документации уходит много времени, сил, средств. Но в итоге она должна стать удобным рабочим документом, а город - местом, где комфортно жить.
Евгения Лямзина