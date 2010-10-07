Ювенальная юстиция в Тюменской области: первые шаги

Программа воплощения элементов ювенальной юстиции рассчитана на три года. Грант, выделенный для этих целей Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), уже поступил в бюджет. Львиная доля финансирования (около 70%) поступает из областного бюджета. Если применение ювенальной юстиции в нашем регионе будет результативным, ею продолжат пользоваться и после окончания этого срока, как это и было в других субъектах федерации. Одним из первых регионов, включившихся в эксперимент с ювенальной юстицией, стала Пермская область. Ее опыт помогает нашему региону воплощать эти технологии у себя.