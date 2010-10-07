Ювенальная юстиция в Тюменской области: первые шаги

В Тюменской области ювенальные технологии не трактуются широко, как в европейских странах, обратила внимание присутствующих заместитель директора областного департамента социальной политики Татьяна Родяшина. Работа ведется в узком направлении — правосудие в отношении несовершеннолетних. «Мы выстраиваем более конструктивные и качественные отношения со стороны социальных служб с судебной системой», — подчеркнула заместитель директора.
Узкое направление ювенальной юстиции, которое внедряется в нашей области, это примирительные процедуры для несовершеннолетнего правонарушителя и его жертвы. Смысл специального правосудия для подростков — учитывать при рассмотрении дела индивидуальные особенности, причины совершения преступления, и затем влиять на устранение этих причин. Кроме этого, юный правонарушитель должен осознать тяжесть совершенного преступления.
В нашем регионе ювенальная юстиция будет применяться к тем юным правонарушителям, которые оступились впервые, а их поступок средней или небольшой категории тяжести.
В воплощении ювенальной технологии будут участвовать несколько ведомств: комиссии по делам несовершеннолетних, судьи, прокуратура, социальные службы, рассказала директор центра социальной помощи семье и детям «Мария» Елена Перминова. Начальные этапы — информирование и сбор сведений о правонарушителе. Например,
Непосредственное проведение примирительных процедур находится в компетенции специалистов центра внешкольной работы «Дзержинец». Во время встречи, если правонарушитель признает свою вину, готов загладить вред, нанесенный его действиями, согласен на возмещении материального и морального ущерба, достигается мирное соглашение. Оно будет зафиксировано в примирительном договоре. В противном случае составляется протокол встречи.
«Насколько эффективным будет внедрение ювенальной юстиции в Тюменской области?» — задумалась начальник ПДН УВД по г. Тюмени Елена Шапошникова. По ее словам, бывает, что подросток совершил уже несколько преступлений, но судья видит перед собой заплаканного ребенка, жертву, вызывающую жалость, которой назначает в качестве наказания уплату штрафа. Денежное наказание понесут родители, а ребенок при этом никакой ответственности не почувствует, поэтому на следующий день он повторит свое преступление.
С другой стороны, благодаря ювенальной юстиции у подростка, нарушившего закон, появляется шанс загладить свою вину, осознать неправоту и начать жизнь с новым мировоззрением. Тем более что суд — это лишь одно из звеньев профилактики правонарушений. В социальных службах с правонарушителем будут обсуждать истинные причины совершения преступления и позаботятся о его душе.
Программа воплощения элементов ювенальной юстиции рассчитана на три года. Грант, выделенный для этих целей Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), уже поступил в бюджет. Львиная доля финансирования (около 70%) поступает из областного бюджета. Если применение ювенальной юстиции в нашем регионе будет результативным, ею продолжат пользоваться и после окончания этого срока, как это и было в других субъектах федерации. Одним из первых регионов, включившихся в эксперимент с ювенальной юстицией, стала Пермская область. Ее опыт помогает нашему региону воплощать эти технологии у себя.
В Пермском крае результатом внедрения элементов ювенальной юстиции стало снижение детской преступности, а также количества подростков, совершивших правонарушение повторно. Татьяна Родяшина отметила, что основные ожидаемые результаты внедрения этой технологии у нас — увеличение до 50% числа дел, прекращенных благодаря примирению сторон, а также отсутствие рецидивных преступлений.
Справка
Ювенальная юстиция — система государственных органов, осуществляющих правосудие по делам о преступлениях и правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, а также государственных и негосударственных структур, проводящих контроль за исправлением и реабилитацией несовершеннолетних преступников и профилактику детской преступности, социальную защиту семьи и прав ребёнка.
Принципиальное отличие ювенального суда от прочих в том, что дела