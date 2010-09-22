Тюменский фильтр собирает американскую нефть

НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов — одна из первых компаний, которая прописалась в Тюменском технопарке, отметила на пресс-конференции директор департамента стратегического развития Тюменской области Светлана Барейша. «Прошло не так много времени — и мы говорим об успехах этой компании. Я как директор департамента, и житель Тюмени, горжусь, что небольшая компания, которая зародилась в стенах Тюменского университета, а потом стала резидентом технопарка, вышла на такой уровень. Ее успех еще раз подтверждает — технопарк был создан в Тюмени не зря».