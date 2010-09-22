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Тюменский фильтр собирает американскую нефть

22 сентября 2010, 16:57
Сегодня в Тюмени можно было увидеть фильтр, которым американцы очищают от разлитой нефти воду Мексиканского залива. Продемонстрировали фильтр и объяснили технологию, в которой он используется, на пресс-конференции НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов.
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Тюмень

Как отметила директор НИИ экологии Юлия Денеко, сегодня — ровно пять месяцев со дня начала аварии в Мексиканском заливе. Два дня назад появилась информация, что скважина полностью закрыта и больше утечки нет. Тем не менее, ясно, что последствия аварии катастрофические — загрязнено около 300 тысяч километров морской акватории, вылилось более 5 млн. баррелей нефти.

«Нам удалось поучаствовать в ликвидации последствий аварии, — сказала Юлия Денеко. — В течение нескольких месяцев мы вели переговоры с американской компанией, рассказывали о своей технологии. Но одно из условий — приезд представителей тюменского НИИ экологии на место. Мы должны были на деле продемонстрировать, насколько эффективна технология».

Усилия тюменцев увенчались успехом — был заключен контракт, по которому в конце июля началась работа по ликвидации загрязнения в Мексиканском заливе. Как уточнила затем директор тюменского НИИ экологии, контракт бессрочный — «до тех пор пока компания ВР будет нуждаться в данной технологии очистки воды от нефти».

«Периодически сейчас выезжают на место работ 1–2 представителя НИИ экологии, консультируем тех, кто ведет работы, осуществляем авторский надзор, — рассказала Юлия Денеко. — Работаем с экосервисной американской компанией — она ведет работу на территории четырех штатов. Одно из условий американской стороны — максимально задействовать местных рабочих, жителей тех штатов, которые пострадали от аварии».

Работают на очистке от нефтяного загрязнения Мексиканского залива не только по тюменской технологии, отметила Юлия Денеко. «Мы насчитали около 20 компаний, которые применяют боны, сорбирующие материалы и т. п.». Многие компании показывали в Мексиканском заливе свои возможности: ликвидировала загрязнение сама компания ВР, кроме того работали огромные флоты «Шлюмберже», «Хеллибертон», трудятся и волонтеры, общественные организации, причем, за свой счет.

Биофильтр, который используют в технологии тюменцев, продемонстрировал руководитель Западно-Сибирского отделения компании «Глобал Венчур» Виктор Рядинский. Это «рукав», где размещаются поплавки, удерживающие фильтр на поверхности воды. К рукаву крепятся волокна — конструкция напоминает бахрому. У волокон очень большая активная поверхность, пояснил Виктор Рядинский. На нее наносят специальные микроорганизмы (бактерии).

В сибирских условиях использовали «свои» бактерии — разработку ученых Тюменского университета. Но в Америке этого делать нельзя, поэтому были адаптированы другие бактерии — разработка техасских ученых. Питаются эти микроорганизмы нефтяными загрязнениями, тем самым очищая воду. Такое устройство позволяет в несколько сотен раз снизить содержание нефти в воде, подчеркнул Виктор Рядинский.

На вопрос, кто «автор» биофильтра, Виктор Рядинский сообщил, что идеолог технологии Петр Ильич Гвоздяк, профессор института химии Украины. Он приезжал в Тюмень и помогал создавать эту технологию. Патент принадлежал частным лицам, однако они за патент последние три года не платили. «Нам возродить эту технологию помог грант губернатора», — отметил Виктор Рядинский. Юлия Денеко добавила, что сейчас у патента нет обладателя, но НИИ экологии подал заявку на получение международного патента.

Кроме того, Виктор Рядинский рассказал, что использование биофильтра начиналось еще во времена Советского Союза — на Украине его приспособили для очистки канализационных сточных вод. В России технология использовалась в конце 90-ых годов «Юганскнефтегазом» — на территории Нефтеюганского района, «Ноябрьскнефтегазом» — на Ямале. Но затем договоров на использование этой технологии в нефтяных компаниях не было.

Насколько дорога технология, используемая тюменским НИИ экологии? На этот вопрос Юлия Денеко ответила, что многое зависит от материалов (в том числе бактерий), а они могут быть разными. Виктор Рядинский считает, что «торг здесь неуместен», когда речь идет, скажем, о загрязнении Оби и Иртыша. Грамм нефти может загрязнить около квадратного километра площади, уточнил он. «500 рублей за погонный метр фильтра, который позволяет сохранить десятки миллионов рублей — природу, живые существа», наверное, разумная цена.

Виктор Рядинский отметил, что американцы неустанно «выкачивали из тюменской делегации каждый бит информации» (местные власти, представители компаний, СМИ). С таким подходом, энергией они быстрее «пропихнут» технологию на нашем же рынке, считает руководитель отделения компании «Глобал Венчур». И это уже случилось, подтвердила Юлия Денеко: «Нам звонили уже из нескольких компаний, из Белоруссии, Украины, Китая — интересовались технологией».

НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов — одна из первых компаний, которая прописалась в Тюменском технопарке, отметила на пресс-конференции директор департамента стратегического развития Тюменской области Светлана Барейша. «Прошло не так много времени — и мы говорим об успехах этой компании. Я как директор департамента, и житель Тюмени, горжусь, что небольшая компания, которая зародилась в стенах Тюменского университета, а потом стала резидентом технопарка, вышла на такой уровень. Ее успех еще раз подтверждает — технопарк был создан в Тюмени не зря».

Светлана Барейша отметила, что большое значение имеет как сама идея, так и работа команды по продвижению проекта на рынке. И здесь тюменское НИИ экологии смогло добиться успеха.

Фото Евгения Шарова.

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