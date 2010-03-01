Тюменские ковры ручной работы: история или современность?

Многие слышали о том, что на юге Тюменской области, а точнее, в Ишиме, существует ковровая фабрика, но немногие знают о ее уникальности: это единственное в Тюменской области, да и в России, предприятие, которое производит шерстяные ковры ручной работы, каждый из которых является в своем роде шедевром.
Как рассказала корреспонденту NashGorod.ru заместитель директора «Сибирской ковровой фабрики» Наталья Абрамова, сейчас предприятие совместно с Комитетом по культуре Тюменской области работает над воплощением исторически значимого проекта — «Галерея тюменского ковра». В галерее будут экспонироваться более 60 ковров ручной работы выполненных по исконной махровой технологии по эскизам 1940–1960-х годов художников Московского научно исследовательского института художественной промышленности.
Презентация проекта намечена на лето 2010 года. «Галерея тюменского ковра» будет интересна как жителям Тюмени и области, так и гостям города, туристам, потому что кроме резьбы по кости других народных промыслов государственного значения у нас практически нет.
Традиционные сибирские ковры являются уникальными произведениями народного искусства, так, именно тюменский ковер увековечил В.И. Суриков на знаменитой картине «Взятие снежного городка». Это ковер с длинным ворсом, на котором на черном фоне изображен крупный букет роз и маков в обрамлении пышных листьев и цветочных бутонов.
Продолжателями древних сибирских традиций ковроткачества сегодня являются 40 человек, работающих на «Сибирской ковровой фабрике». Технология изготовления ковров вручную является очень трудоемкой: один ковер размером 2*3 м
Для изготовления тюменских ковров используется только чистошерстяная пряжа и хлопковая основа. Благодаря специальной обработке шерсти, ковры не подвержены моли и остальным вредителям. Если относиться к ковру ручной работы бережно, то он прослужит долго — более
«Нас часто спрашивают, чем отличается ручная работа от машинной, — рассказала Наталья Владимировна. — В последней все узелки синтетической пряжи вбиваются, вколачиваются машиной в основу ковра, пропитываются клеем. Думаю также, что все механизированное — в некотором роде мертвое. А при ручной работе каждый узелок шерстяной пряжи завязывается вручную и тем самым наполняется особой энергетикой ткачихи — человека, который любит свое дело». В сакральном смысле ковры ручной работы считаются талисманами удачи и процветания, а если они достались по наследству от предков, то еще и представляют собой мощные обереги дома.
«Сибирская ковровая фабрика» работает по двум направлениям: здесь по заказу изготавливают абсолютно любой ковер (например, по детскому рисунку) и поддерживают традиционное искусство, изготавливая ковры с аутентичным сибирским орнаментом — это чаще всего яркие цветы (гибискусы, розы, пионы, маки, шиповник) на черном или белом фоне. Еще один вид исконного коврового рисунка — головы лошадей, потому что раньше ковры применялись для того, чтобы утеплять сани и покрывать коней.
«Ой, у вас просто музей, — говорят люди, которые заходят в этот магазин. — А этот ковер напоминает бабушкин». Книга отзывов пестрит восторженными комментариями, которые собирают ковры на выставках как в России, так и за границей; многие вспоминают, что такие орнаменты видели у своих бабушек и прабабушек.
Еще одна интересная особенность магазина — помимо выставленных образцов ковров здесь вживую можно увидеть процесс создания ковра мастерицей Зинаидой Клементьевной Чернаковой. Она рассказала, что научилась искусству ковроткачества у родственников, живущих в Курганской области, которые и смастерили ей станок. «Главное качество, которым должна обладать ткачиха — это усидчивость и терпение», — рассказала бабушка. На вопрос, есть ли у нее ученики, Зинаида Клементьевна ответила, что нет, но она может научить ткать любого, у кого будет сильное желание.
Тюменские ковры стоит воспринимать не только как выставочные экспонаты, живую историю, а как артефакты, которые легко впишутся в любой интерьер и никогда не выйдут из моды. Это подтверждается и тем, что сибирские ковры ручной работы сделали главными героями fashion-story в московском глянцевом журнале Elle Deluxe. Также в прошлом году была выпущена книга из серии «Шедевры народного искусства» об истории тюменского ковроткачества, о первооткрывателях и исследователях этого искусства с фотографиями мастериц по районам юга Тюменской области. Кроме этого, сибирские ковры экспонировались на выставках не только в пределах России, но и в Нью-Йорке, Чикаго, где были оценены по достоинству искушенной публикой.
Рассматривая каждый ковер, я замирала от восторга — настолько монументально и в то же время уютно, по-домашнему они выглядят. С одной стороны, если судить по цене, это воплощение роскоши, искусно сотворенное чудо, а с другой — это практичное украшение интерьера, которое станет для вашей семьи ее частью, семейной реликвией, гармонично вживется в атмосферу каждого дома. Приобретая здесь ковер, вы продлеваете жизнь исконному сибирскому промыслу, и обзаводитесь экологически чистым рукотворным произведением, сотканном нашими землячками, которые вложили в него душу.
Ирина Шарова