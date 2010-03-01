Тюменские ковры ручной работы: история или современность?

Тюменские ковры стоит воспринимать не только как выставочные экспонаты, живую историю, а как артефакты, которые легко впишутся в любой интерьер и никогда не выйдут из моды. Это подтверждается и тем, что сибирские ковры ручной работы сделали главными героями fashion-story в московском глянцевом журнале Elle Deluxe. Также в прошлом году была выпущена книга из серии «Шедевры народного искусства» об истории тюменского ковроткачества, о первооткрывателях и исследователях этого искусства с фотографиями мастериц по районам юга Тюменской области. Кроме этого, сибирские ковры экспонировались на выставках не только в пределах России, но и в Нью-Йорке, Чикаго, где были оценены по достоинству искушенной публикой.