Подарочный сертификат на 23 февраля — предложи выбор

Вашему другу не сидится на месте? То он играет в пейнтбол, то катается на роликах, то стреляет из лука. Угодить подарком получится даже такому «энерджайзеру», благо, в Тюмени есть куда сходить любителям отдыхать активно. Сертификат на любую сумму выпишут в загородном комплексе «Стальной азарт» — тут и пострелять можно, и на снегоходе прокатиться. Тем, кто хочет почувствовать себя героем боевиков, придется по душе пейнтбол — в клубе «Легион» можно купить подарочный сертификат номиналом от 300 до 5000 рублей. Поиграть в боулинг или бильярд можно в развлекательном комплексе «Пятый элемент» — карта с начисленной суммой на всяческие развлечения обрадует любого, кто молод и активен. Если в сфере интересов дорогого вашему сердцу мужчины значатся туризм, охота и рыбалка, а вы ничего не понимаете ни в палатках, ни в спиннингах, смело дарите сертификат в магазин «Экспедиция». Карты стоимостью от 1000 до 5000 рублей позволят любителю отдыха на природе запастись всем необходимым.