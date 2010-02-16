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Подарочный сертификат на 23 февраля — предложи выбор

16 февраля 2010, 17:31
Чтобы выбор праздничного сюрприза не превращался в пытку, а врученный подарок годами не пылился на полке, и были придуманы подарочные сертификаты, пользующиеся в последнее время большой популярностью. Nashgorod.ru выяснил, какими презентами могут порадовать своих мужчин тюменки.
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Тюмень

Nashgorod.ru уже писал о том, что подарок мужчине выбрать нелегко. Накануне 23 февраля дамы всех возрастов судорожно ищут в магазинах, чем угодить папе, мужу, брату, сыну, другу, коллеге и другим «защитникам отечества». И ведь всегда есть риск купить либо что-то банальное и совершенно ненужное, либо вроде бы и полезный подарок, но не того цвета/размера/вкуса/запаха.

Чтобы выбор праздничного сюрприза не превращался в пытку, а врученный подарок годами не пылился на полке, и были придуманы подарочные сертификаты, пользующиеся в последнее время большой популярностью у тюменцев. Возможностью продать свои товары и услуги «впрок» пользуются не только магазины, но и салоны красоты, спортивные центры, рестораны. Как правило, разброс цен на сертификаты позволяет выбрать как дорогие подарки для дорогих людей, так и купить карты небольшого номинала для коллег по работе.

Nashgorod.ru выяснил, какими подарочными сертификатами могут порадовать своих мужчин тюменки. Чтобы сюрприз наверняка пришелся по вкусу, нужно помнить о характере человека, его вкусах и привычках.

Для тех, кто в форме

Ваш любимый мечтает нарастить бицепсы и накачать стальной пресс? Только дальше разговоров о том, что нужно записаться в тренажерный зал «в следующий понедельник», дело не заходит. Помогите молодому человеку сделать первый шаг к фигуре мечты, подарив сертификат в ближайший спортивный клуб или фитнес-центр. Например, месяц занятий в тренажерном зале фитнес-клуба «Кванта+" обойдется в 2500 рублей. В фитнес-клубе «Зебра» оформят подарочный сертификат стоимостью от 2500 до 5000 рублей. А «CityFitness» и «Эдельвейс» предлагают тюменкам купить для любимых мужчин клубные карты по специальным ценам. Если мужчина уже выбрал для себя клуб и вид тренировок по душе, занимается зимними видами спорта или заядлый велосипедист, ему пригодится подарочный сертификат от магазина «Спортмастер» номиналом от 500 до 5000 рублей.

Для гурманов

Если ваш друг не только не прочь вкусно поесть, но и знаток изысканной кухни, подарите ему ужин в ресторане. Сертификат на 1000 рублей и более значительную сумму позволит молодому человеку насладиться едой от шеф-повара в любое удобное время. Подарочные сертификаты предлагают такие известные в Тюмени места, как «Золотая черепаха», «Вокруг света» и сеть ресторанов «Максим». Не отстают от «стационарных» коллег и службы доставки. Например, в «Галерее суши» можно помимо блюд японской кухни заказать сертификат номиналом в 1000 рублей с неограниченным сроком действия. Если ваш мужчина сам не прочь повозиться на кухне, хорошим подарком будет сертификат в продуктовые магазины и торговые центры. Так, в гипермаркете «Карусель» можно купить карту с номиналом от 500 до 3000 рублей. Ценители элитных сортов чая и кофе наверняка оценят сертификаты от магазинов «Боса-нова» (можно оформить на любую сумму) и «Унция» (карты стоимостью 500, 1000 и 3000 рублей).

Для мастеров на все руки

Дамам, чьи мужья гордятся тем, что все на даче сделано своими руками, а домой не нужно вызывать ни электрика, ни сантехника, очень повезло. Ведь домовитым мастерам постоянно чего-то не хватает — гвоздиков-шурупчиков, сверла с особой насадкой, модернизированных плоскогубцев и прочих инструментов. Поэтому вполне может быть, что любимый супруг до слез растрогается, когда получит в подарок сертификат из магазина, где можно купить все необходимые ему для самореализации приспособления. Салон-магазин «Мастер» и инструмент-центр «Молоток» предлагают подарочные карты любого номинала.

Для знатоков техники

Если ваш любимый с закрытыми глазами собирает и разбирает компьютер, а младший брат мечтает о новом гаджете, также есть смысл подумать о покупке подарочного сертификата. В «Техносиле» найдутся карты номиналом от 500 до 3000 рублей — тут и «айпод» найти можно, и дисками разжиться, и бытовую технику присмотреть. Для компьютерных гениев — сертификат (сумма неограниченна) в магазины «Арсенал+« — подарком может стать хоть флешка, хоть ноутбук.

Для сердцеедов

Хотя бы один приятель-метросексуал есть практически у каждой девушки. Он красив, ухожен, отлично подстрижен, выбрит и одет. Естественно, такой экземпляр пользуется успехом у дам и прекрасно об этом знает. Для такого мужчины подойдут подарочные сертификаты в салоны красоты, SPA-студии, массажные салоны и магазины парфюмерии и косметики. «Королевский уход» по сертификату предлагает салон красоты «Аркада». Стоимость подарка — от 1500 рублей. Студия тайского SPA «Thai Lotus» готова порадовать мужчин расслабляющими процедурами, стоимость сертификата — от 500 до 10000 рублей. Подарочные карты номиналом от 300 рублей можно купить в сети «Л’Этуаль» или магазине «Иль-де боте» — пусть привередливый мачо сам выберет туалетную воду и средства для ухода за кожей.

Для любителей активного отдыха

Вашему другу не сидится на месте? То он играет в пейнтбол, то катается на роликах, то стреляет из лука. Угодить подарком получится даже такому «энерджайзеру», благо, в Тюмени есть куда сходить любителям отдыхать активно. Сертификат на любую сумму выпишут в загородном комплексе «Стальной азарт» — тут и пострелять можно, и на снегоходе прокатиться. Тем, кто хочет почувствовать себя героем боевиков, придется по душе пейнтбол — в клубе «Легион» можно купить подарочный сертификат номиналом от 300 до 5000 рублей. Поиграть в боулинг или бильярд можно в развлекательном комплексе «Пятый элемент» — карта с начисленной суммой на всяческие развлечения обрадует любого, кто молод и активен. Если в сфере интересов дорогого вашему сердцу мужчины значатся туризм, охота и рыбалка, а вы ничего не понимаете ни в палатках, ни в спиннингах, смело дарите сертификат в магазин «Экспедиция». Карты стоимостью от 1000 до 5000 рублей позволят любителю отдыха на природе запастись всем необходимым.

Для интеллектуалов и эстетов

Тем, кто знает, кажется, все на свете и в курсе книжных, музыкальных и кинематографических новинок, угадать с подарком непросто. Но подарочные сертификаты и здесь придут на помощь! К сожалению, в книжных магазинах нашего города не позаботились о несчастных дарительницах, зато девушкам киноманов повезло. Почти во всех кинотеатрах Тюмени можно приобрести подарочный сертификат. Так, в «Синема парке» приглашение на двоих можно купить за 380 рублей, а в «Тюменском доме кино» — за 250 рублей. Сертификат действителен на любой сеанс, кроме премьер и фильмов в формате 3D. Если ваш любимый не в восторге от кино, зато с легкостью отличает «К Элизе» Бетховена от «Танца с саблями» и оперу от оперетты, подарите ему сертификат в Тюменскую филармонию. Номинал пригласительного в мир искусства и культуры — от 500 до 5000 рублей.

Татьяна Долгова

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