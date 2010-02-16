Подарочный сертификат на 23 февраля — предложи выбор

Nashgorod.ru уже писал о том, что подарок мужчине выбрать нелегко. Накануне 23 февраля дамы всех возрастов судорожно ищут в магазинах, чем угодить папе, мужу, брату, сыну, другу, коллеге и другим «защитникам отечества». И ведь всегда есть риск купить либо
Чтобы выбор праздничного сюрприза не превращался в пытку, а врученный подарок годами не пылился на полке, и были придуманы подарочные сертификаты, пользующиеся в последнее время большой популярностью у тюменцев. Возможностью продать свои товары и услуги «впрок» пользуются не только магазины, но и салоны красоты, спортивные центры, рестораны. Как правило, разброс цен на сертификаты позволяет выбрать как дорогие подарки для дорогих людей, так и купить карты небольшого номинала для коллег по работе.
Nashgorod.ru выяснил, какими подарочными сертификатами могут порадовать своих мужчин тюменки. Чтобы сюрприз наверняка пришелся по вкусу, нужно помнить о характере человека, его вкусах и привычках.
Для тех, кто в форме
Ваш любимый мечтает нарастить бицепсы и накачать стальной пресс? Только дальше разговоров о том, что нужно записаться в тренажерный зал «в следующий понедельник», дело не заходит. Помогите молодому человеку сделать первый шаг к фигуре мечты, подарив сертификат в ближайший спортивный клуб или
Для гурманов
Если ваш друг не только не прочь вкусно поесть, но и знаток изысканной кухни, подарите ему ужин в ресторане. Сертификат на 1000 рублей и более значительную сумму позволит молодому человеку насладиться едой от
Для мастеров на все руки
Дамам, чьи мужья гордятся тем, что все на даче сделано своими руками, а домой не нужно вызывать ни электрика, ни сантехника, очень повезло. Ведь домовитым мастерам постоянно
Для знатоков техники
Если ваш любимый с закрытыми глазами собирает и разбирает компьютер, а младший брат мечтает о новом гаджете, также есть смысл подумать о покупке подарочного сертификата. В «Техносиле» найдутся карты номиналом от 500 до 3000 рублей — тут и «айпод» найти можно, и дисками разжиться, и бытовую технику присмотреть. Для компьютерных гениев — сертификат (сумма неограниченна) в магазины «Арсенал+« — подарком может стать хоть флешка, хоть ноутбук.
Для сердцеедов
Хотя бы один
Для любителей активного отдыха
Вашему другу не сидится на месте? То он играет в пейнтбол, то катается на роликах, то стреляет из лука. Угодить подарком получится даже такому «энерджайзеру», благо, в Тюмени есть куда сходить любителям отдыхать активно. Сертификат на любую сумму выпишут в загородном комплексе «Стальной азарт» — тут и пострелять можно, и на снегоходе прокатиться. Тем, кто хочет почувствовать себя героем боевиков, придется по душе пейнтбол — в клубе «Легион» можно купить подарочный сертификат номиналом от 300 до 5000 рублей. Поиграть в боулинг или бильярд можно в развлекательном комплексе «Пятый элемент» — карта с начисленной суммой на всяческие развлечения обрадует любого, кто молод и активен. Если в сфере интересов дорогого вашему сердцу мужчины значатся туризм, охота и рыбалка, а вы ничего не понимаете ни в палатках, ни в спиннингах, смело дарите сертификат в магазин «Экспедиция». Карты стоимостью от 1000 до 5000 рублей позволят любителю отдыха на природе запастись всем необходимым.
Для интеллектуалов и эстетов
Тем, кто знает, кажется, все на свете и в курсе книжных, музыкальных и кинематографических новинок, угадать с подарком непросто. Но подарочные сертификаты и здесь придут на помощь! К сожалению, в книжных магазинах нашего города не позаботились о несчастных дарительницах, зато девушкам киноманов повезло. Почти во всех кинотеатрах Тюмени можно приобрести подарочный сертификат. Так, в «Синема парке» приглашение на двоих можно купить за 380 рублей, а в «Тюменском доме кино» — за 250 рублей. Сертификат действителен на любой сеанс, кроме премьер и фильмов в формате 3D. Если ваш любимый не в восторге от кино, зато с легкостью отличает «К Элизе» Бетховена от «Танца с саблями» и оперу от оперетты, подарите ему сертификат в Тюменскую филармонию. Номинал пригласительного в мир искусства и культуры — от 500 до 5000 рублей.
Татьяна Долгова