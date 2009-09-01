Dom72.ru позволит агентствам недвижимости работать быстро

Теперь каждый сотрудник любого агентства недвижимости может бесплатно оформить собственную страничку на нашем сайте Dom72.ru.
Преимущества:
1. Собственная страница в Интернете с коротким адресом
Страничка с коротким адресом, например, dom72.ru/23560/, будет содержать краткую информацию об агенте или об агентстве, всевозможные контактные данные и полную информацию о предложенных агентом объектах недвижимости. Теперь вы можете подать в газету одно объявление и разместить там ссылку на вашу страницу, на которой размещена информация о предложенных объектах недвижимости – это удобно, так как клиент может выбрать именно тот вариант, который его устроит.
2. Немедленное добавление объявлений
При пополнении списка объектов у зарегистрированного агента по недвижимости объявления попадают на сайт немедленно, не проходя проверку администрацией сайта. Однако, при нарушении правил размещения объявлений эта возможность может быть отключена.
3.Однократное заполнение информации
Поле «контакты», заполненное один раз, будет применяться ко всем объявлениям общего списка агента, поэтому не придется дублировать эту информацию многократно при добавлении объявлений.
4. Добавил одно объявление – показал все предложения
В общем списке текстовых объявлений в поле «контакты» появляется ссылка в виде домика на личный список всех предложенных объектов зарегистрированного агента. Таким образом, увидеть все предложения и выяснить, какое агентство или конкретный человек предлагает определенный объект недвижимости, не составит труда.
5. Подробные объявления
Все зарегистрированные пользователи также имеют возможность размещать текстовые объявления об операциях с недвижимостью, сопровождая их фотографиями, а также отслеживать в личном кабинете количество поданных объявлений и когда заканчивается срок их размещения.
Ждем Ваших отзывов и комментариев.