Dom72.ru позволит агентствам недвижимости работать быстро

Страничка с коротким адресом, например, dom72.ru/23560/, будет содержать краткую информацию об агенте или об агентстве, всевозможные контактные данные и полную информацию о предложенных агентом объектах недвижимости. Теперь вы можете подать в газету одно объявление и разместить там ссылку на вашу страницу, на которой размещена информация о предложенных объектах недвижимости – это удобно, так как клиент может выбрать именно тот вариант, который его устроит.