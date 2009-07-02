Первая брачная ночь: выбери отель с NashGorod.ru

Для новоиспечённых супругов, которым ничего кроме друг друга для проведения брачной ночи не требуется, тюменские отели также предлагает несколько вариантов. Однако проживание в таких отелях по непонятным причинам стоит достаточно дорого. Так, в отеле «Филтон» на Привокзальной площади молодожёнам предложат номер «Люкс» со стандартным укомплектованием: кровать, холодильник, телевизор, телефон и комод. Никаких особенных услуг отель не предоставляет. Разумеется, здесь есть бар, бассейн и сауна, но они не входят в стоимость проживания. И так, за сутки проживания в номере при отсутствии дополнительных услуг молодожёны заплатят 7600 рублей. А в отеле Deja Vu условия проживания ещё больше ударят по карманам супругов. Здесь всё тот же набор мебели и бытовых приборов. Отличает номера в этом отеле от предложений предыдущего лишь гидромассажная насадка для душа. Завтрак, как ни странно, предусмотрен в отеле только для одного из супругов. Для получения второго завтрака необходимо заплатить 240 рублей. Таким образом, за сутки проживания в отеле жених и невеста выложат 8000 рублей. При этом, даже за дополнительную плату, ни сауны, ни бассейна молодожёнам не предложат.