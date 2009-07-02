Первая брачная ночь: выбери отель с NashGorod.ru

Жаркое лето — излюбленное время года для многих женихов и невест. И это вполне объяснимо: погода неизменно дарит молодожёнам солнечное настроение, а это — залог неповторимой красивой свадьбы. К сожалению, свадьба — это не только весёлое торжество, но и множество хлопот. Уставшим после праздника молодожёнам приходят на помощь тюменские отели, готовые устроить неповторимую брачную ночь.
Гостиница «Нефтяник» предлагает молодожёнам для проведения первой брачной ночи роскошный трёхкомнатный номер «Люкс». В этой комнате, расположенной на четвёртом этаже гостиницы, останавливались многие известные артисты России. Номер этого класса оснащен кондиционером, имеет стильный интерьер, просторную спальню, уютные ванные и душевые комнаты. Ванная оснащена всем необходимым, включая фен. В апартаментах молодожёнам будут предоставлены гарнитурная мебель, цветной телевизор с дистанционным управлением, холодильник, телефон. Очень значительной для молодожёнов будет возможность бесплатно воспользоваться такими услугами, как дополнительная смена белья, стирка и глажение личных вещей, предоставление в пользование дополнительных комплектов посуды, постельного белья и полотенец, приготовление и подача чая и кофе по просьбе гостя. Утром гостей ждёт завтрак — «Шведский стол» в ресторане. Сутки проживания в гостинице обойдутся молодожёнам в 5700 рублей.
Преимуществом гостиницы «Восток» является относительно недорогое размещение: двухместный номер «Стандарт» будет стоить жениху и невесте 2600 рублей в сутки, а более просторный двухкомнатный номер — 3800 рублей. В стоимость проживания также включён завтрак «Шведский стол». В каждом номере молодожёнов ждут телевизор, ванная комната, холодильник, телефон. А вот очень важный в летнее время года кондиционер является платным — 400 рублей в сутки. Для полного расслабления после бурного торжества молодожёнам предлагается посетить сауну. Это удовольствие так же платное — 600 руб./час.
А вот в отеле «Югра» новоиспечённые супруги легко могут поселиться в номере с индивидуальной сауной, которая уже включена в стоимость проживания. За 5000 рублей в сутки жениху и невесте предложат номер «Люкс» с широкой кроватью, телефоном, кондиционером, джакузи и сауной. Те же номера, но без сауны, обойдутся в 3000 рублей.
Для новоиспечённых супругов, которым ничего кроме друг друга для проведения брачной ночи не требуется, тюменские отели также предлагает несколько вариантов. Однако проживание в таких отелях по непонятным причинам стоит достаточно дорого. Так, в отеле «Филтон» на Привокзальной площади молодожёнам предложат номер «Люкс» со стандартным укомплектованием: кровать, холодильник, телевизор, телефон и комод. Никаких особенных услуг отель не предоставляет. Разумеется, здесь есть бар, бассейн и сауна, но они не входят в стоимость проживания. И так, за сутки проживания в номере при отсутствии дополнительных услуг молодожёны заплатят 7600 рублей. А в отеле Deja Vu условия проживания ещё больше ударят по карманам супругов. Здесь всё тот же набор мебели и бытовых приборов. Отличает номера в этом отеле от предложений предыдущего лишь гидромассажная насадка для душа. Завтрак, как ни странно, предусмотрен в отеле только для одного из супругов. Для получения второго завтрака необходимо заплатить 240 рублей. Таким образом, за сутки проживания в отеле жених и невеста выложат 8000 рублей. При этом, даже за дополнительную плату, ни сауны, ни бассейна молодожёнам не предложат.
Все вышеперечисленные отели не дают новобрачным никаких особых преимуществ перед остальными гостями. Некоторые гостиницы разрабатывают специальные предложения для влюблённых пар, вступивших в брак. Отель «Савалан» предлагает воспользоваться новым «свадебным пакетом» — при заказе банкета в ресторане отеля молодоженам бесплатно предоставляется номер категории «Стандарт». Это обычный однокомнатный номер с двуспальной кроватью без
Подобное предложение разработано и в отеле «Урарту». Специалисты
Для новобрачных, ценящих настоящий уют и желающих отдохнуть от городской суеты,
Новая тюменская гостиница
После того, как молодожёны сами занимались организацией свадьбы на протяжении нескольких месяцев, им часто хочется индивидуального подхода в гостиничном обслуживании.
Многие новобрачные после шикарной роскошной свадьбы захотят продолжить торжество «на широкую ногу». Именно для таких щедрых молодожёнов и создан отель «Тюмень», предлагающий гостям размещение по международным стандартам. В номерах есть всё те же необходимые молодожёнам вещи, что и в других отелях. Однако спектр дополнительных услуг, предоставляемых бесплатно, необычайно широк. Самыми интересными для молодожёнов станут шведский стол, услуги носильщика, сейфы, услуги врача отеля, занятия в тренажёрном зале для поднятия тонуса с утра, бесплатный вход в ночной клуб отеля, предоставление дополнительных подушек, одеял, халатов. Номер «Люкс» обойдётся молодожёнам в 12600 рублей за сутки проживания.
Выбор места проведения брачной ночи зависит от многих факторов. Не последний по важности — финансовый. Но, как оказалось, в Тюмени достаточно много экономичных вариантов, позволяющих продолжить романтическое торжество для двоих. Главное, чтобы новобрачные понимали, что впечатления от свадьбы — отражение их любви, а не результат правильного выбора отеля.
Екатерина Жернакова