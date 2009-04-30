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В Тюменской области 19-летняя мать избила и искусала малыша

30 апреля 2009, 10:19
В связи с тем, что уголовное дело о причинении 19-летней матерью тяжкого вреда здоровью 4-х месячному сыну, вызвало большой общественный резонанс, прокуратура поручила его расследование отделу следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области

Прокуратура Тюменского района 28 апреля текущего года поручила Тюменскому межрайонному следственному отделу следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области расследование уголовного дела в отношении 19-летней Екатерины Никитиной, которая подозревается в причинении 4-х месячному сыну тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что 22 апреля молодая женщина избила и искусала малыша, сообщает прокуратура области. 26 апреля здоровье мальчика резко ухудшилось и он потерял сознание. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в больницу. Медицинские работники сообщили об этом в милицию. 26 апреля следственным отделом при ОВД по Тюменскому району было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

28 апреля на основании заключения прокуратуры Тюменского района суд заключил нерадивую мать под стражу.

Уголовное дело о причинении малолетнему ребенку тяжкого вреда здоровью вызвало большой общественный резонанс. В этой связи прокуратура Тюменского района изъяла уголовное дело из следственного отдела при ОВД по Тюменскому району и передала его для расследования в Тюменский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Тюменской области.

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