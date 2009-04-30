В Тюменской области 19-летняя мать избила и искусала малыша

Прокуратура Тюменского района 28 апреля текущего года поручила Тюменскому межрайонному следственному отделу следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области расследование уголовного дела в отношении
Установлено, что 22 апреля молодая женщина избила и искусала малыша, сообщает прокуратура области. 26 апреля здоровье мальчика резко ухудшилось и он потерял сознание. С закрытой
28 апреля на основании заключения прокуратуры Тюменского района суд заключил нерадивую мать под стражу.
Уголовное дело о причинении малолетнему ребенку тяжкого вреда здоровью вызвало большой общественный резонанс. В этой связи прокуратура Тюменского района изъяла уголовное дело из следственного отдела при ОВД по Тюменскому району и передала его для расследования в Тюменский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Тюменской области.