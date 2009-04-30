В Тюменской области 19-летняя мать избила и искусала малыша

Установлено, что 22 апреля молодая женщина избила и искусала малыша, сообщает прокуратура области. 26 апреля здоровье мальчика резко ухудшилось и он потерял сознание. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в больницу. Медицинские работники сообщили об этом в милицию. 26 апреля следственным отделом при ОВД по Тюменскому району было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).