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Приз самому ценному игроку НХЛ получит россиянин

30 апреля 2009, 09:53
Впервые в истории НХЛ три российских игрока стали претендентами на награду «Харт Трофи», которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата лиги.

Приз может достаться лучшему снайперу сезона 2008–2009 года нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину, центрфорварду «Питтсбург Пингвинс» Евгению Малкину и форварду «Детройт Ред Уингс» Павлу Дацюку.

По ходу регулярного чемпионата Малкин набрал 113 очков (35 голов и 78 результативных передач) и возглавил список лучших бомбардиров сезона 2008–2009. За это достижение российский хоккеист будет награжден призом «Арт Росс Трофи». Что касается Овечкина, то к началу плей-офф хоккеист заработал 110 очков (56 голов и 54 результативные передачи). Третий претендент на «Харт Трофи» — 2008–2009, Павел Дацюк, набрал по ходу регулярного чемпионата 97 очков (32 гола и 65 передач).

В сезоне 2007–2008 номинантами на «Харт Трофи» становились два игрока из России — Малкин и Овечкин. Их конкурентами в борьбе за приз был канадец Джером Игинла, выступающий в составе «Калгари Флеймс». Тогда лучшим игроком НХЛ был выбран игрок «Вашингтона» Овечкин. Согласно правилам лиги, лауреат «Харт Трофи» будет определен голосованием представителей Ассоциации журналистов, освещающих события заокеанской лиги (Professional Hockey Writers Association) в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. Церемония награждения состоится 18 июня.

В сезоне-2007/08 номинантами на «Харт Трофи» становились два игрока из России — Малкин и Овечкин. Их конкурентами в борьбе за приз был канадец Джером Игинла, выступающий в составе «Калгари Флеймс». Тогда лучшим игроком НХЛ был выбран игрок «Вашингтона» Овечкин. Согласно правилам лиги, лауреат «Харт Трофи» будет определен голосованием представителей Ассоциации журналистов, освещающих события заокеанской лиги (Professional Hockey Writers' Association) в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. Церемония награждения состоится 18 июня.

#Новости#Спорт#Хоккей#Ксения
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