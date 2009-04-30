Приз самому ценному игроку НХЛ получит россиянин

В сезоне 2007–2008 номинантами на «Харт Трофи» становились два игрока из России — Малкин и Овечкин. Их конкурентами в борьбе за приз был канадец Джером Игинла, выступающий в составе «Калгари Флеймс». Тогда лучшим игроком НХЛ был выбран игрок «Вашингтона» Овечкин. Согласно правилам лиги, лауреат «Харт Трофи» будет определен голосованием представителей Ассоциации журналистов, освещающих события заокеанской лиги (Professional Hockey Writers Association) в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. Церемония награждения состоится 18 июня.