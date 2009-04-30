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Финские наследники ТГК-10 планируют инвестировать в тюменскую энергетику миллионы евро

30 апреля 2009, 10:07
Компании ТГК-10 больше нет, но это не значит, что энергетика Тюменской области осталась без присмотра. Преемники — финская компания — планируют инвестировать в отрасль миллионы евро. Накануне с ними познакомились тюменские законодатели.

Тюменские парламентарии прибыли на старейшее энергетическое предприятие области — ТЭЦ-1 — не случайно. Они озадачены проблемой снижения уровня потребления электроэнергии в области. Хотя на фоне соседней Челябинской, где потребление упало на 15 процентов, тюменские полпроцента выглядят не так угрожающе.

И всё же тревога остаётся. Ситуация в энергетике осложняется и массовыми неплатежами за потреблённое электричество. И здесь депутаты готовы, в случае чего, помочь законодательно.

На смену ТГК-10 пришла новая финская компания. И начала с сокращения издержек. Коснулось это и коллектива предприятия. Хотя, как заверяет руководство, в отличие от других компаний на столь не популярные меры они пошли избирательно.

«Сейчас мы вынуждены снижать издержки, в противном случае это скажется и на ремонтной программе, на её финансировании, на инвестпрограмме, которую с нас никто не снимал», — пояснил директор президент, генеральный директор энергетической компании Дмитрий Новосёлов.

Тем не менее, зарубежный инвестор на теряет оптимизма. В период кризиса наращивает производственные мощности. Уже сегодня строители монтируют фундамент под очередной энергоблок. Его запуск планируется на декабрь этого года.

Кстати, новая компания собирается инвестировать в энергетику региона более 2,5 млрд. евро. Оценивая такие затраты можно с уверенностью сказать, что уже через пару лет в нашу область иностранные инвесторы будут входить более активно. Потому как энергетически будут подкованы.

#Новости#Экономика#Энергия#ТЭЦ-2#Тюменская область#Ксения
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