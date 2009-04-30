Финские наследники ТГК-10 планируют инвестировать в тюменскую энергетику миллионы евро

Тюменские парламентарии прибыли на старейшее энергетическое предприятие области —
И всё же тревога остаётся. Ситуация в энергетике осложняется и массовыми неплатежами за потреблённое электричество. И здесь депутаты готовы, в случае чего, помочь законодательно.
На смену
«Сейчас мы вынуждены снижать издержки, в противном случае это скажется и на ремонтной программе, на её финансировании, на инвестпрограмме, которую с нас никто не снимал», — пояснил директор президент, генеральный директор энергетической компании Дмитрий Новосёлов.
Тем не менее, зарубежный инвестор на теряет оптимизма. В период кризиса наращивает производственные мощности. Уже сегодня строители монтируют фундамент под очередной энергоблок. Его запуск планируется на декабрь этого года.
Кстати, новая компания собирается инвестировать в энергетику региона более 2,5 млрд. евро. Оценивая такие затраты можно с уверенностью сказать, что уже через пару лет в нашу область иностранные инвесторы будут входить более активно. Потому как энергетически будут подкованы.