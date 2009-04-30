Финские наследники ТГК-10 планируют инвестировать в тюменскую энергетику миллионы евро

Кстати, новая компания собирается инвестировать в энергетику региона более 2,5 млрд. евро. Оценивая такие затраты можно с уверенностью сказать, что уже через пару лет в нашу область иностранные инвесторы будут входить более активно. Потому как энергетически будут подкованы.