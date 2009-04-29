За победой из Тюмени в Екатеринбург!

Почему люди приходят играть? Кому-то нравится накал борьбы за игровые фишки, кто-то без ума от драйва во время игры, кто-то зарабатывает, используя свои математические способности, а для кого-то высшее удовольствие — поймать противника на блефе, пользуясь своими знаниями психологии.