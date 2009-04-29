За победой из Тюмени в Екатеринбург!

По определению Федерации спортивного покера России, спортивный покер — это интеллектуальная карточная игра, в которой игроки соревнуются друг с другом в умении, мастерстве просчитывать разнообразные вероятности и шансы, оценивать тактику и стратегию игры противника.
«То, что спортивный покер официально признан в России видом спорта, а
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15–16 мая в рамках серии Весенних открытых турниров клуб «Ставка» проведет большой турнир «Way to Las Vegas». Победитель получает призовой фонд в 400 000 рублей или путевку в
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