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За победой из Тюмени в Екатеринбург!

29 апреля 2009, 09:10
Покерный клуб «Ставка» (г. Екатеринбург) проводит серию Весенний открытых турниров по спортивному покеру с 12 — 17 мая.

По определению Федерации спортивного покера России, спортивный покер — это интеллектуальная карточная игра, в которой игроки соревнуются друг с другом в умении, мастерстве просчитывать разнообразные вероятности и шансы, оценивать тактику и стратегию игры противника.

«То, что спортивный покер официально признан в России видом спорта, а спортсмены-победители получают миллионные выигрыши — все это способствует открытию клубов и привлечению новых игроков в ряды поклонников спортивного покера», — рассказывает Олег Запасов, спортивный директор клуба спортивного покера «Ставка».

Почему люди приходят играть? Кому-то нравится накал борьбы за игровые фишки, кто-то без ума от драйва во время игры, кто-то зарабатывает, используя свои математические способности, а для кого-то высшее удовольствие — поймать противника на блефе, пользуясь своими знаниями психологии.

В мире проводятся сотни турниров: начиная от Мировой серии покера в Лас-Вегасе и заканчивая клубными турнирами практически во всех европейских городах. Призовые фонды наиболее значительных поражают воображение.

15–16 мая в рамках серии Весенних открытых турниров клуб «Ставка» проведет большой турнир «Way to Las Vegas». Победитель получает призовой фонд в 400 000 рублей или путевку в Лас-Вегас на WSOP 2009! В целом гарантированный призовой фонд составит 600 000 рублей!

Ознакомиться с таблицей серии турниров Вы можете на сайте http://www.clubstavka.ru/

Телефон для справок в Екатеринбурге (343) 365-96-27.

#Новости#Покер#Екатеринбург#Ксения#Спорт
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