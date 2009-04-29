Уровень автомобилизации россиян за 10 лет вырос вдвое

Благодаря развитию доступных автокредитов и росту доходов населения в последние несколько лет автопарк России активно рос. Причем, все больше за счет новых автомобилей. Наращивание численности парка напрямую сказалось на росте уровня обеспеченности россиян автомобилями. По данным агентства «Автостат», за последние десять лет уровень автомобилизации в России вырос почти в два раза — со 118 машин в 1997 году до 226 в 2008 году на 1000 жителей. За последние пять лет средневзвешенное значение увеличилось на 59 пунктов (с 167 до 226 пунктов). Динамика более чем впечатляющая — раньше на такое изменение требовалось порядка 8–10 лет, уверяют в «Автостате».
Однако в мировом зачете Россия по этому показателю занимает лишь седьмое место по итогам 2008 года. Согласно отчету Ernst&Young, плотность автомобильного парка в России по итогам 2008 года составляет 210 единиц на 1000 человек. Это более чем в два раза меньше, чем в Германии (572 единицы), Великобритании (522), США (447) и Чехии (424). Уровень автомобилизации имеет важное значение для автопроизводителей и экспертов. Отставание России по этому показателю позволяет им быть уверенным, что после кризиса продажи новых легковых автомобилей в России снова пойдут вверх. В «Автостате» ожидают восстановления российского авторынка до уровня 2008 года через
Отстают от России по уровню автомобилизации такие развивающиеся страны как Бразилия (112), Турция (89), Китай (20) и Индия (11).
Самые автомобильные города России
Уровень автомобилизации в различных регионах России существенно отличается. По итогам прошлого года единственными российскими городами, в которых средний уровень автомобилизации превышает 300 единиц на тысячу человек и приближается к европейскому стандарту, стали столицы — Москва и
Дальний Восток и Сибирь
С
В десятку лидеров также вошли Тюменская (273 штук), Ленинградская и Магаданская области (272 и 256 автомобилей на тысячу жителей). Также отметку в 250 автомобилей на тысячу жителей по итогам 2008 году преодолели ещё три региона — Самарская область, Республика Карелия и Краснодарский край.
Самые неавтомобильные регионы России
Самые скромные результаты по числу зарегистрированных легковых автомобилей на каждую тысячу жителей наблюдается в северокавказских регионах. Рейтинг замыкают Дагестан и Чеченская республика с показателями в 71 и 75 автомобилей на 1000 жителей. Хотя, как отмечают в «Автостате» за последние пару лет обеспеченность населения автомобилями и здесь пусть скромно, но стабильно росла.