Уровень автомобилизации россиян за 10 лет вырос вдвое

Однако в мировом зачете Россия по этому показателю занимает лишь седьмое место по итогам 2008 года. Согласно отчету Ernst&Young, плотность автомобильного парка в России по итогам 2008 года составляет 210 единиц на 1000 человек. Это более чем в два раза меньше, чем в Германии (572 единицы), Великобритании (522), США (447) и Чехии (424). Уровень автомобилизации имеет важное значение для автопроизводителей и экспертов. Отставание России по этому показателю позволяет им быть уверенным, что после кризиса продажи новых легковых автомобилей в России снова пойдут вверх. В «Автостате» ожидают восстановления российского авторынка до уровня 2008 года через три-пять лет, в Минпромторге — к 2012 году. Пика продажи автомобилей достигнут в 2014 году, прогнозировал ранее глава Минпромторга России Виктор Христенко.