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Универсальный вычислитель ответов показали публике

29 апреля 2009, 13:38
Во вторник, 28 апреля, Стивен Вольфрам, автор программы Mathematica, представил сервис Wolfram Alpha, который вычисляет ответы на вопросы, заданные на естественном языке, сообщает ZDNet. Запуск Wolfram Alpha состоится в течение нескольких недель.

Wolfram Alpha не ищет в интернете существующий ответ на вопрос, а вычисляет его самостоятельно. Для этого он использует данные из многих источников. Эти данные анализируются и обрабатываются с помощью 5–6 миллионов алгоритмов, после чего система составляет ответ на поставленный вопрос.

Доступ к Wolfram Alpha будет как бесплатным, так и платным. В последнем случае пользователи получат расширенные возможности по работе с этой системой. Другим источником доходов Wolfram Alpha станут различные партнерские программы и компании-спонсоры.

Основой Wolfram Alpha является вычислительный механизм одной из самых популярных программ компьютерной алгебры — Mathematica. Он подходит как для аналитических преобразований, так и для численных расчетов.

Над проектом Wolfram Alpha работают около сотни человек. Впервые об этом сервисе стало известно в марте текущего года.

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