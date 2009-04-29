Универсальный вычислитель ответов показали публике

Wolfram Alpha не ищет в интернете существующий ответ на вопрос, а вычисляет его самостоятельно. Для этого он использует данные из многих источников. Эти данные анализируются и обрабатываются с помощью 5–6 миллионов алгоритмов, после чего система составляет ответ на поставленный вопрос.