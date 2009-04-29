Настольный футбол покорил тюменцев

26 апреля в Тюмени состоялся
Соревнования прошли в двух категориях — одиночной и парной по системе Double Elemenation, то есть на выбывание после двух поражений. В общей сложности в обеих категориях приняло участие 12 человек, каждый внесен во всероссийский рейтинг спортсменов. Турнир проводился на столе Roberto Sport — официальном спортивном столе международной федерации настольного футбола.
Игры проходили весь день, и подарили немало ярких эмоций: зачастую результат матча зависел от одного единственного очка, что добавляло немало волнений как самим игрокам, так и их болельщикам. Под конец, когда начались сражения в парной категории, многие уже настолько устали что играли в полсилы, но, тем не менее, стойко продолжали вращать ручки. Победители турнира получили грамоты и денежные призы.
Настольный футбол — это спорт с давней историей. Считается, что впервые настольный футбол придумал француз Люсьен Розангартан, один из сотрудников автомобильной фирмы Citroen. Первый же патент получил в 1937 году Алехандро Финистерре, редактор и поэт из Галисии. Попав в больницу после фашистской бомбежки Мадрида, глядя на раненых детей, которые не могли играть в футбол, он придумал игру, имитирующую этот спорт. В течение всего XX века настольный футбол непрерывно развивался и совершенствовался — менялись правила игры, размер поля, форма фигурок игроков, материалы из которых изготавливались столы.
Настольный футбол — игра на удивление азартная и насыщенная спортивными эмоциями. В кикере от перового гола до настоящего увлечения всего один шаг, причем зачастую по настоящему им «заболевают» люди далекие от обычного футбола. Количество людей приобщившихся к этому виду спорта регулярно растет — исследования показывают, что, например, в Америке почти два миллиона человек играют в фусбол каждую неделю. Для некоторых это остается просто развлечением, способом провести время с друзьями, для других — превращается в полноценный спорт, с тренировками по 5–6 часов в день и регулярными поездками на соревнования различного уровня.
Настольный футбол отлично тренирует мышцы рук и суставы, укрепляет нервную систему, развивает реакцию и внимание, а также способствует снижению веса — за одну партию можно потерять 130–150 килокалорий. Кроме того настольный футбол очень ценится как один из методов реабилитации инвалидов.