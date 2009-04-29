Настольный футбол покорил тюменцев

Настольный футбол — игра на удивление азартная и насыщенная спортивными эмоциями. В кикере от перового гола до настоящего увлечения всего один шаг, причем зачастую по настоящему им «заболевают» люди далекие от обычного футбола. Количество людей приобщившихся к этому виду спорта регулярно растет — исследования показывают, что, например, в Америке почти два миллиона человек играют в фусбол каждую неделю. Для некоторых это остается просто развлечением, способом провести время с друзьями, для других — превращается в полноценный спорт, с тренировками по 5–6 часов в день и регулярными поездками на соревнования различного уровня.