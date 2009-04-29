Nashgorod.ru расскажет об изменениях в законах Тюмени

Об этом говорит Закон Тюменской области от 09.04.2009 N 22 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов отдельным категориям налогоплательщиков». Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.