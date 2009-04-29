Nashgorod.ru расскажет об изменениях в законах Тюмени

С текстами любых нормативных документов органов власти и местного самоуправления нашего региона можно познакомиться в справочной правовой системе КонсультантПлюс: Тюменская область.
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С недавнего времени снижена ставка единого налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», с 15 процентов до 5 процентов.
Об этом говорит Закон Тюменской области от
Светлана Мякишева, PR-