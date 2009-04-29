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Nashgorod.ru расскажет об изменениях в законах Тюмени

29 апреля 2009, 15:33
С текстами любых нормативных документов органов власти и местного самоуправления нашего региона можно познакомиться в справочной правовой системе КонсультантПлюс: Тюменская область. А полный обзор новостей Тюменского законодательства можно теперь посмотреть и на сайте Nashgorod.ru.
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Тюмень

С текстами любых нормативных документов органов власти и местного самоуправления нашего региона можно познакомиться в справочной правовой системе КонсультантПлюс: Тюменская область.

А полный обзор новостей Тюменского законодательства можно теперь посмотреть и на сайте Nashgorod.ru.

С недавнего времени снижена ставка единого налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», с 15 процентов до 5 процентов.

Об этом говорит Закон Тюменской области от 09.04.2009 N 22 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов отдельным категориям налогоплательщиков». Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Светлана Мякишева, PR-директор ООО «полное ПРАВО»

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