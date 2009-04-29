На «ЗиЛе» будут выпускать российский Hummer

По его словам, планируется разработать две модификации этого автомобиля. Один будет предназначен для Министерства обороны РФ, а другой, в упрощенном варианте, — для гражданской сферы. Кроме того, внедорожник получит современную техническую начинку. «Он будет полностью защищенный и так далее», — заявил мэр.
В настоящее время на «ЗиЛе» выпускаются грузовики, спецтехника (пожарные машины, эвакуаторы, мусоровозы и краны), а также фургоны и автобусы. Кроме того, ранее планировалось начать на предприятии сборку китайских грузовых автомобилей и первого российского серийного суперкара Marussia, который был впервые официально представлен в конце прошлого года.