На «ЗиЛе» будут выпускать российский Hummer

По его словам, планируется разработать две модификации этого автомобиля. Один будет предназначен для Министерства обороны РФ, а другой, в упрощенном варианте, — для гражданской сферы. Кроме того, внедорожник получит современную техническую начинку. «Он будет полностью защищенный и так далее», — заявил мэр.