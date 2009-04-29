Медикам запретили признавать водителей с небольшой концентрацией алкоголя нетрезвыми

Азамат Саганаев оспорил в Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ
По мнению истца, с которым в ходе рассмотрения дела согласился и Верховный суд, данное положение противоречит статье 27.12 Кодекса об административных нарушениях, в которой установлены пороговые значения для содержания алкоголя в крови водителя — «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови или 0,15 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха». Таким образом, при медицинском освидетельствовании следует не просто устанавливать наличие алкоголя в организме автомобилиста, но и определять уровень его содержания.
Верховный суд согласился с доводам Азамата Саганаева и признал пункт 16 недействительным в части, позволяющей выносить заключение об опьянении, не учитывая минимальный допустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Напомним, что в ноябре 2008 года Верховный суд отменил ещё два пункта этой инструкции. Речь идет о положениях, разрешавших медиками выносить заключения об опьянении водителя «неустановленным веществом» только на основании клинических признаков.