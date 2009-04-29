Медикам запретили признавать водителей с небольшой концентрацией алкоголя нетрезвыми

По мнению истца, с которым в ходе рассмотрения дела согласился и Верховный суд, данное положение противоречит статье 27.12 Кодекса об административных нарушениях, в которой установлены пороговые значения для содержания алкоголя в крови водителя — «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови или 0,15 и более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха». Таким образом, при медицинском освидетельствовании следует не просто устанавливать наличие алкоголя в организме автомобилиста, но и определять уровень его содержания.