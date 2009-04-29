Генпрокуратура насчитала в России 10 тысяч юных экстремистов

Такое заявление Гринь сделал, выступая на конференции в Екатеринбурге.
По словам заместителя генпрокурора, членами экстремистских группировок становятся, как правило, молодые люди 16–25 лет. Большинство из них учатся в вузах и средних специальных профессиональных учреждениях.
Гринь назвал также несколько группировок, которые, по мнению Генпрокуратуры, являются наиболее влиятельными: Армия воли народа,
Заместитель генпрокурора сообщил также, что правоохранительные органы отмечают рост числа преступлений, совершенных экстремистами, особенно это касается Москвы,
Напомним, глава МВД РФ Рашид Нургалиев, говоря о молодежном экстремизме, называл несколько иные цифры. В интервью «Российской газете», опубликованном в июне 2007 года, он сообщил, что на учете у милиции состоят 302 неформальных молодежных группировки (в них входит в общей сложности 10 тысяч человек). «Около 150 из них мы считаем склонными к агрессивным действиям», — заявил Нургалиев.
Всего же, по данным МВД на 2007 год, в России живет 98 тысяч подростков, которые являются членами группировок «антиобщественного, экстремистского и иного характера».