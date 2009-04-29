Генпрокуратура насчитала в России 10 тысяч юных экстремистов

Напомним, глава МВД РФ Рашид Нургалиев, говоря о молодежном экстремизме, называл несколько иные цифры. В интервью «Российской газете», опубликованном в июне 2007 года, он сообщил, что на учете у милиции состоят 302 неформальных молодежных группировки (в них входит в общей сложности 10 тысяч человек). «Около 150 из них мы считаем склонными к агрессивным действиям», — заявил Нургалиев.