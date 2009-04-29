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Генпрокуратура насчитала в России 10 тысяч юных экстремистов

29 апреля 2009, 08:53
Фото: Генеральная прокуратура
Оперативное совещание по итогам работы органов прокуратуры
Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь рассказал о том, что на сегодняшний день в стране насчитывается более 200 экстремистских организаций, которые объединяют около 10 тысяч человек.

Такое заявление Гринь сделал, выступая на конференции в Екатеринбурге.

По словам заместителя генпрокурора, членами экстремистских группировок становятся, как правило, молодые люди 16–25 лет. Большинство из них учатся в вузах и средних специальных профессиональных учреждениях.

Гринь назвал также несколько группировок, которые, по мнению Генпрокуратуры, являются наиболее влиятельными: Армия воли народа, Национал-социалистическое общество, Движение против нелегальной иммиграции, Славянский союз северного братства.

Заместитель генпрокурора сообщил также, что правоохранительные органы отмечают рост числа преступлений, совершенных экстремистами, особенно это касается Москвы, Санкт-Петербурга и уральского региона. По имеющимся данным, за первых квартал 2009 года в стране зафиксировано 160 таких преступлений, что на 44 процента больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Напомним, глава МВД РФ Рашид Нургалиев, говоря о молодежном экстремизме, называл несколько иные цифры. В интервью «Российской газете», опубликованном в июне 2007 года, он сообщил, что на учете у милиции состоят 302 неформальных молодежных группировки (в них входит в общей сложности 10 тысяч человек). «Около 150 из них мы считаем склонными к агрессивным действиям», — заявил Нургалиев.

Всего же, по данным МВД на 2007 год, в России живет 98 тысяч подростков, которые являются членами группировок «антиобщественного, экстремистского и иного характера».

#Новости#Прокуратура#Молодежь#Россия#Ксения#Общество
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