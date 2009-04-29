Апрельские обновления Тюменского законодательства

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 331, работникам образовательных организаций, находящихся в ведении Тюменской области, и муниципальных образовательных организаций в Тюменской области выплачивается единовременное вознаграждение в размере не ниже среднего уровня фактической выплаты, по достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, вне зависимости от продолжения или прекращения ими трудовых отношений с образовательными организациями.