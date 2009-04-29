Апрельские обновления Тюменского законодательства

Обзоры законодательства отражают основное содержание отдельных нормативных правовых актов органов исполнительной и законодательной власти Тюменской области, а также органов местного самоуправления города Тюмени, представляющих наибольший интерес для широкого круга людей.
Представленные в обзоре документы классифицированы по отраслям права. Данные обзоры подготовлены специалистами Регионального информационного центра Сети КонсультантПлюс по Тюмени и Тюменской области
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
ЗАКОН Тюменской области от
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(«Парламентская газета «Тюменские известия», N 73,
«Тюменская область сегодня», N 72,
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Согласно изменениям, внесенным в Законы Тюменской области от
Определено, что в случае если деятельность депутата областной Думы осуществляется на профессиональной основе, указанный депутат не может: участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административной ответственности; заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Кроме того, Закон Тюменской области от
ЗАКОН Тюменской области от
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(«Парламентская газета «Тюменские известия», N 73,
«Тюменская область сегодня», N 72,
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Согласно изменениям Закон Тюменской области от
Установлено, что Совет муниципальных образований области образуется в целях взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований в Тюменской области.
Органы государственной власти Тюменской области взаимодействуют с Советом муниципальных образований, в частности, посредством: заключения соглашений о сотрудничестве, привлечения Совета муниципальных образований к обсуждению проектов законов Тюменской области по вопросам местного самоуправления.
ЖИЛИЩЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Тюменской области от
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ
Согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства Тюменской области от
Установлено, что в период прохождения гражданином военной службы по призыву возмещение расходов по найму жилья продолжается в случае проживания в соответствующем жилом помещении супруги и (или) детей этого гражданина, за исключением случаев, предусмотренных Положением.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ЗАКОН Тюменской области от
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(«Парламентская газета «Тюменские известия», N 73,
«Тюменская область сегодня», N 72,
Вступил в силу со дня официального опубликования.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Тюменской области от
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
ЗАКОН Тюменской области от
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
(«Тюменская область сегодня», N 63,
«Парламентская газета «Тюменские известия», N 65,
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Согласно изменениям, внесенным в Закон Тюменской области от
Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
ЗАКОН Тюменской области от
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ»
(«Парламентская газета «Тюменские известия», N 73,
«Тюменская область сегодня», N 72,
Вступил в силу со дня официального опубликования.
Согласно внесенным изменениям общий объем доходов областного бюджета на 2009 год увеличен до 55350965 тыс. рублей, общий объем расходов областного бюджета — до 88266778 тыс. рублей.
Установлено, что Правительство области вправе в 2009 году направлять бюджетные ассигнования в уставной капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями и зарегистрированных на территории Тюменской области, без внесения изменений в областной бюджет в случае включения указанных мероприятий в план действия, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики.
Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
Светлана Мякишева,