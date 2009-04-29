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Апрельские обновления Тюменского законодательства

29 апреля 2009, 14:50
Обзоры законодательства отражают основное содержание отдельных нормативных правовых актов органов исполнительной и законодательной власти Тюменской области, а также органов местного самоуправления города Тюмени, представляющих наибольший интерес для широкого круга людей.
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Тюмень

Обзоры законодательства отражают основное содержание отдельных нормативных правовых актов органов исполнительной и законодательной власти Тюменской области, а также органов местного самоуправления города Тюмени, представляющих наибольший интерес для широкого круга людей.

Представленные в обзоре документы классифицированы по отраслям права. Данные обзоры подготовлены специалистами Регионального информационного центра Сети КонсультантПлюс по Тюмени и Тюменской области ООО «полное ПРАВО».

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

ЗАКОН Тюменской области от 22.04.2009 N 25

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

(«Парламентская газета «Тюменские известия», N 73, 24.04.2009,

«Тюменская область сегодня», N 72, 24.04.2009)

Вступил в силу со дня официального опубликования.

Согласно изменениям, внесенным в Законы Тюменской области от 27.06.1994 N 1 «О статусе депутата Тюменской областной Думы», от 12.03.2001 N 276 «Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы», уточнены условия осуществления депутатом областной Думы депутатской деятельности.

Определено, что в случае если деятельность депутата областной Думы осуществляется на профессиональной основе, указанный депутат не может: участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административной ответственности; заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Кроме того, Закон Тюменской области от 27.06.1994 N 1 дополнен нормой, устанавливающей условия осуществления депутатом областной Думы депутатской деятельности в депутатских объединениях.

ЗАКОН Тюменской области от 22.04.2009 N 23

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

(«Парламентская газета «Тюменские известия», N 73, 24.04.2009,

«Тюменская область сегодня», N 72, 24.04.2009)

Вступил в силу со дня официального опубликования.

Согласно изменениям Закон Тюменской области от 29.12.2005 N 444 дополнен статьей 6.2 «Совет муниципальных образований Тюменской области».

Установлено, что Совет муниципальных образований области образуется в целях взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований в Тюменской области.

Органы государственной власти Тюменской области взаимодействуют с Советом муниципальных образований, в частности, посредством: заключения соглашений о сотрудничестве, привлечения Совета муниципальных образований к обсуждению проектов законов Тюменской области по вопросам местного самоуправления.

ЖИЛИЩЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Тюменской области от 20.04.2009 N 108-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28.04.2005 N 18-П»

Согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства Тюменской области от 28.04.2005 N 18-п «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, связанных с обеспечением получения ими жилья», уточнен перечень документов, необходимых для получения возмещения расходов по найму жилья, а также сроки возмещения расходов по найму.

Установлено, что в период прохождения гражданином военной службы по призыву возмещение расходов по найму жилья продолжается в случае проживания в соответствующем жилом помещении супруги и (или) детей этого гражданина, за исключением случаев, предусмотренных Положением.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ЗАКОН Тюменской области от 22.04.2009 N 24

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

(«Парламентская газета «Тюменские известия», N 73, 24.04.2009,

«Тюменская область сегодня», N 72, 24.04.2009)

Вступил в силу со дня официального опубликования.

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 331, работникам образовательных организаций, находящихся в ведении Тюменской области, и муниципальных образовательных организаций в Тюменской области выплачивается единовременное вознаграждение в размере не ниже среднего уровня фактической выплаты, по достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, вне зависимости от продолжения или прекращения ими трудовых отношений с образовательными организациями.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

ЗАКОН Тюменской области от 09.04.2009 N 22

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»

(«Тюменская область сегодня», N 63, 11.04.2009,

«Парламентская газета «Тюменские известия», N 65, 14.04.2009)

Вступил в силу со дня официального опубликования.

Согласно изменениям, внесенным в Закон Тюменской области от 08.07.2008 N 42, установлена ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 процентов.

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

ЗАКОН Тюменской области от 22.04.2009 N 26

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ»

(«Парламентская газета «Тюменские известия», N 73, 24.04.2009,

«Тюменская область сегодня», N 72, 24.04.2009)

Вступил в силу со дня официального опубликования.

Согласно внесенным изменениям общий объем доходов областного бюджета на 2009 год увеличен до 55350965 тыс. рублей, общий объем расходов областного бюджета — до 88266778 тыс. рублей.

Установлено, что Правительство области вправе в 2009 году направлять бюджетные ассигнования в уставной капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями и зарегистрированных на территории Тюменской области, без внесения изменений в областной бюджет в случае включения указанных мероприятий в план действия, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики.

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Светлана Мякишева, PR-директор ООО «полное ПРАВО»

#Новости#Тюмень#Законодательство#Таня#Общество
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