В Тюмени журналист угощал друзей «крокодилом»

Злачная « блат-хата » была организована прямо в центре Тюмени, в одной из многоэтажек на ул. Республики. Как выяснилось, хозяин квартиры — вовсе не забулдыга, желающий наскрести себе на «дозу» и кормящийся на жизнях падших и заблудших. Притоносодержатель — выпускник Тюменского госуниверситета, имеющий филологическое образование, который за последние годы уже успел «засветиться» в региональных средствах массовой информации. Молодой человек организовал изготовление, а также групповое употребление суррогатного наркотика «дезоморфин». Те, кто приходил к нему «на огонек», вместе с хозяином синтезировали дурман из медицинских препаратов, содержащих наркотические компоненты.