В Тюмени журналист угощал друзей «крокодилом»

Об этом сообщили Nashgorod.ru в
Злачная «
Сотрудники наркоконтроля ворвались в «нехорошую квартиру» как раз после того, как все её обитатели успели получить по дозе «крокодила» — именно так жаргонно зовётся адская смесь.
С места происшествия наркополицейские изъяли приспособления, которые применялись в домашней химической лаборатории, несколько только что использованных шприцев, а также остатки готового зелья.
В отношении хозяина жилища, который и сам накануне употребил внутривенно дезоморфин, возбуждено уголовное дело по ст.232 Уголовного кодекса «Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Как рассказал сам задержанный, рецептуру изготовления суррогата, вызывающего наркотический эффект, он нашел в сети Интернет. А подсесть на наркотики его подтолкнуло обычное любопытство.