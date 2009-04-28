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В Тюмени журналист угощал друзей «крокодилом»

28 апреля 2009, 11:09
Содержателем наркопритона, выявленного на днях сотрудниками областного Управления наркоконтроля, оказался один из тюменских журналистов.
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Тюмень

Об этом сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.

Злачная «блат-хата» была организована прямо в центре Тюмени, в одной из многоэтажек на ул. Республики. Как выяснилось, хозяин квартиры — вовсе не забулдыга, желающий наскрести себе на «дозу» и кормящийся на жизнях падших и заблудших. Притоносодержатель — выпускник Тюменского госуниверситета, имеющий филологическое образование, который за последние годы уже успел «засветиться» в региональных средствах массовой информации. Молодой человек организовал изготовление, а также групповое употребление суррогатного наркотика «дезоморфин». Те, кто приходил к нему «на огонек», вместе с хозяином синтезировали дурман из медицинских препаратов, содержащих наркотические компоненты.

Сотрудники наркоконтроля ворвались в «нехорошую квартиру» как раз после того, как все её обитатели успели получить по дозе «крокодила» — именно так жаргонно зовётся адская смесь.

С места происшествия наркополицейские изъяли приспособления, которые применялись в домашней химической лаборатории, несколько только что использованных шприцев, а также остатки готового зелья.

В отношении хозяина жилища, который и сам накануне употребил внутривенно дезоморфин, возбуждено уголовное дело по ст.232 Уголовного кодекса «Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Как рассказал сам задержанный, рецептуру изготовления суррогата, вызывающего наркотический эффект, он нашел в сети Интернет. А подсесть на наркотики его подтолкнуло обычное любопытство.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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