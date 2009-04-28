В Тюмени названы победители конкурса «Техлидер»

Конкурс проходит уже третий раз и является традиционным. Победители «Техлидера» прошлых лет учатся в Технологическом институте на 1–2 курсах. Отрадно отметить тот факт, что многие участники конкурса принимают в нем участие не первый раз, в этом большая заслуга не только ребят, но и их научных руководителей — преподавателей школ, лицеев и гимназий. Научные руководители из года в год приезжают со своими учениками для участия в вузовском конкурсе: участники становятся старше, научные работы с каждым годом становятся все более глубокими и развернутыми.