В Тюмени названы победители конкурса «Техлидер»

Конкурс проходит уже третий раз и является традиционным. Победители «Техлидера» прошлых лет учатся в Технологическом институте на 1–2 курсах. Отрадно отметить тот факт, что многие участники конкурса принимают в нем участие не первый раз, в этом большая заслуга не только ребят, но и их научных руководителей — преподавателей школ, лицеев и гимназий. Научные руководители из года в год приезжают со своими учениками для участия в вузовском конкурсе: участники становятся старше, научные работы с каждым годом становятся все более глубокими и развернутыми.
Конкурс «Техлидер» проводится в технологическом институте ТюмГНГУ в два тура: заочный (с 15 февраля по 15 марта 2009 г.) и очный (апрель — 2009 г.). На очный тур, проводимый 25 апреля в рамках студенческой научной конференции, были приглашены победители заочного тура, отобранные жюри конкурса по следующим критериям: актуальность и практическая значимость; новизна и оригинальность постановки задачи; самостоятельность (вклад участника).
Открыла очный тур конкурса «Техлидер» приветственным словом, обращенным к участникам и гостям, Людмила Константиновна Габышева, заместитель директора ТИ по учебной работе: «Мне хотелось бы пожелать нашим участникам не волноваться — комиссия очень компетентная и благожелательно настроена к конкурсантам, защищайте свои и работы, удачи вам!»
Далее к участникам конкурса и организаторам обратилась Елена Дмитриевна Балахнина, исполнительный директор координационного центра Российской
С большим интересом ребята выслушали приветствие Игоря Полуянчика, победителя «Техлидера» 2008 года и ныне первокурсника технологического института. Победа в конкурсе принесла Игорю возможность обучаться на целевом месте. Игорь обратился к школьникам с пожеланием удачи и выразил надежду «встретиться в сентябре в технологическом институте»!
После торжественного приветствия все участники распределились по секциям для защиты своих конкурсных работ. Затем всех ждал
По результатам изучения научных работ, представленных на «Техлидер», выступили председатели секций Илья Моисеевич Ковенский, заведующий кафедрой МТКМ, Вячеслав Гамидович Агаев, заведующий кафедрой ТНХС, Владимир Григорьевич Попов, заведующий кафедрой ТТПП.
Мнение профессоров по поводу научных работ школьников полностью совпало: секции получились очень интересными, все доклады порадовали членов комиссии интересным содержание и глубоким изучением тем. И
Также профессора не преминули поблагодарить научных руководителей, воспитавших участников вузовского конкурса и оказавших содействие своим ученикам при написании работ.
Перед награждением победителей конкурса «Техлидер» были проведены презентации специальностей технологического института. Участникам конкурса продемонстрировали информационный видеофильм, рассказали о выпускниках технологического института ТюмГНГУ, о перспективах будущего трудоустройств. Перед участниками конкурса выступили не только заведующие кафедрами и преподаватели института, но и студенты!
Все конкурсанты очного тура получили дипломы участника конкурса «Техлидер». Призеры конкурса получили дипломы победителей и памятные подарки. Победители конкурса «Техлидер», удостоенные дипломов 1 степени, будут рекомендованы для участия в конкурсе на целевое место при поступлении на одну из специальностей технологического института ТюмГНГУ при условии получения положительных оценок на вступительных испытаниях.
Счастливыми обладателями дипломов 1 степени конкурса «Техлидер» 2009 стали Адонис Бозоев (в номинации «Полезная модель», лицей ТюмГНГУ), Вячеслав Антипин (в номинации «Конструкторская модель», лицей ТюмГНГУ), Зульфия Залилова (в номинации «Исследовательская работа», Янтыковская СОШ).