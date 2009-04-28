В Тюмени годовалого ребёнка придавило телевизором

Как установлено проверкой, днём 16 апреля 2009 года малолетний мальчик и его мать находились дома по ул. Геологоразведчиков Тюмени. Играя, ребёнок встал ногами на нижнюю полку подставки под телевизор и, держась за крышку, стал раскачиваться. Внезапно тумбочка и стоящий на ней телевизор опрокинулись и придавили малолетнего.
В тот же день мальчик был доставлен в Областную клиническую больницу. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь 23 апреля ребёнок скончался от полученной
Как пояснила
В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.