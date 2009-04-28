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В Тюмени годовалого ребёнка придавило телевизором

28 апреля 2009, 12:44
Следственным отделом по Ленинскому округу Тюмени проводится проверка по факту гибели годовалого ребёнка.

Как установлено проверкой, днём 16 апреля 2009 года малолетний мальчик и его мать находились дома по ул. Геологоразведчиков Тюмени. Играя, ребёнок встал ногами на нижнюю полку подставки под телевизор и, держась за крышку, стал раскачиваться. Внезапно тумбочка и стоящий на ней телевизор опрокинулись и придавили малолетнего.

В тот же день мальчик был доставлен в Областную клиническую больницу. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь 23 апреля ребёнок скончался от полученной черепно-мозговой травмы, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Как пояснила 26-летняя мать, её сын часто играл подобным образом, но всё обходилось. Со слов женщины, которая являлась очевидцем происшествия, всё произошло очень быстро, и она не успела среагировать.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

#Новости#Происшествия#Таня
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