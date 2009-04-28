В России готовят реформу системы досрочного голосования

Кроме того, депутаты предлагают отдавать заполненный бюллетень в переносную урну для голосования. По мнению хабаровской Думы, нынешняя процедура, при которой досрочные избиратели запечатывают свой бюллетень в конверт, позволяет сравнить подписи на избирательном бланке, конверте и в списках избирателей, и нарушить в результате тайну голосования.