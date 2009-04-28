В России готовят реформу системы досрочного голосования

На экспертизу в Центральную избирательную комиссию направлены поправки к закону «Об основных гарантиях избирательного права и права на участие в референдуме граждан РФ», предложенные депутатами хабаровской Законодательной Думы. Поправки предлагают проводить досрочное голосование в участковых, а не территориальных избирательных комиссиях. По мнению хабаровских депутатов, это предложение поможет голосовать жителям отдаленных районов России.
Кроме того, депутаты предлагают отдавать заполненный бюллетень в переносную урну для голосования. По мнению хабаровской Думы, нынешняя процедура, при которой досрочные избиратели запечатывают свой бюллетень в конверт, позволяет сравнить подписи на избирательном бланке, конверте и в списках избирателей, и нарушить в результате тайну голосования.
Как сообщила «Коммерсанту» член Центризбиркома Людмила Демьянченко, комиссия подготовит экспертизу на инициативу хабаровских депутатов уже на этой неделе. Представитель ЦИК отметила, что досрочное голосование на отдаленных территориальных участках усложняет присутствие наблюдателей от партий на выборах.
Досрочные муниципальные выборы часто оказываются в центре политических скандалов. «Коммерсант» напоминает, что КПРФ добилась пересчета голосования на девяти участках на выборах в городской совет Твери 1 марта. Там оказалось, что 90 процентов избирателей, проголосовавших досрочно, отдали голоса «Единой России». Аналогичные претензии к досрочному голосованию выдвигаются сейчас на выборах в Сочи.