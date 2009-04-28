Тюменские студенты обсудили ухудшение российско-украинских отношений

Заместитель председателя регионального политического совета партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в Тюменской области Александр Безделов дал свой комментарий: «Перед российским обществом сейчас стоит много проблем, для решения которых нужны правильное понимание ситуации и только совместные усилия, эти проблемы нужно обсуждать вместе и решать вместе. Очень хорошо, что в студенческой среде появляется все больше дискуссионных площадок для обсуждения острых политических проблем».