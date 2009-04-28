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Тюменские студенты обсудили ухудшение российско-украинских отношений

28 апреля 2009, 11:56
27 апреля в Институте геологии и геоинформатики Тюменского государственного нефтегазового университета состоялось открытое заседание студенческого дискуссионного клуба «Трибуна».
Сюжет
Тюмень

Тематика встречи — ухудшение российско-украинских отношений, сам диспут проходил под лозунгом «Россия — Украина. Кто виноват и что делать?». Всего в дискуссии приняли участие более 30 человек, основном студенты и преподаватели ТюмГНГУ и ТГУ. В качестве эксперта был приглашен ответственный секретарь политического совета РОТО ВПП «Правое дело» Аркадий Либерман.

На встрече присутствовали представители казачества и украинской диаспоры. В процессе дискуссии участниками были отмечены следующие причины ухудшения отношений между Россией и Украиной: влияние межнациональных корпораций, внешняя политика США и стран «НАТО», недостаточная активность украинских властей в сохранении добрососедских отношений, недостаточная активность населения стран в межнациональном диалоге.

Отметим, что подготовка этой дискуссии проходила в тесном сотрудничестве оргкомитета студенческого дискуссионного клуба с исполнительным комитетом тюменского отделения партии «Правое дело». В дальнейшее время планируется проведение дискуссии, приуроченной к празднованию Дня Победы, подготовка этого мероприятия ведется уже сейчас.

Заместитель председателя регионального политического совета партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в Тюменской области Александр Безделов дал свой комментарий: «Перед российским обществом сейчас стоит много проблем, для решения которых нужны правильное понимание ситуации и только совместные усилия, эти проблемы нужно обсуждать вместе и решать вместе. Очень хорошо, что в студенческой среде появляется все больше дискуссионных площадок для обсуждения острых политических проблем».

#Новости#Тюмень#Студенты#Партии#Таня#Общество
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