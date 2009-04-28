Тюменская шестиклассница оказалась наркопоставщиком

На днях сотрудниками
Как оказалось, один из подельников — наркоман со стажем, причем уже был ранее судим за хранение и сбыт наркотических веществ, и вышел на свободу лишь 4 месяца назад.
В ходе дальнейших
Родители малолетней наркоторговки, а так же все ближайшие родственники, в данный момент находятся в местах не столь отдаленных. Что примечательно, все они осуждены за сбыт наркотических веществ. Сама же продолжательница этой «славной цыганской династии» находится на попечении родственников.
Как сообщает