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Тюменская шестиклассница оказалась наркопоставщиком

28 апреля 2009, 10:22
На днях сотрудниками оперативно-розыскной части по противодействию незаконному обороту наркотиков ГУВД по Тюменской области были задержаны два молодых человека, у которых в ходе досмотра было обнаружено и изъято несколько доз героина, гашиша и марихуаны.
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Тюмень

На днях сотрудниками оперативно-розыскной части по противодействию незаконному обороту наркотиков ГУВД по Тюменской области были задержаны два молодых человека, у которых в ходе досмотра было обнаружено и изъято несколько доз героина, гашиша и марихуаны, реализовав которые они намеревались получить около 100 тысяч рублей.

Как оказалось, один из подельников — наркоман со стажем, причем уже был ранее судим за хранение и сбыт наркотических веществ, и вышел на свободу лишь 4 месяца назад.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по данному факту была установлена личность поставщика наркотиков для этого «криминального дуэта». Ею оказалась 13-летняя школьница, которая поставляла наркотики не только этим молодым людям, но и другим жителям так называемого «цыганского поселка». В ходе досмотра у нее было изъято 27 граммов героина.

Родители малолетней наркоторговки, а так же все ближайшие родственники, в данный момент находятся в местах не столь отдаленных. Что примечательно, все они осуждены за сбыт наркотических веществ. Сама же продолжательница этой «славной цыганской династии» находится на попечении родственников.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области, в данный момент подразделением по делам несовершеннолетних решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности попечителей задержанной шестиклассницы.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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