Тюменская шестиклассница оказалась наркопоставщиком

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по данному факту была установлена личность поставщика наркотиков для этого «криминального дуэта». Ею оказалась 13-летняя школьница, которая поставляла наркотики не только этим молодым людям, но и другим жителям так называемого «цыганского поселка». В ходе досмотра у нее было изъято 27 граммов героина.