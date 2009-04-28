Президент Медведев поручил главам регионов организовать борьбу со «свиным гриппом»

Кроме того, Медведев поручил своим полпредам в федеральных округах взять работу по предотвращению «свиного гриппа» под свой личный контроль.
Президент установил ежемесячный срок представления докладов о принятых мерах.
К вечеру понедельника в Мексике от «свиного гриппа» скончались 110 человек, более 1600 человек госпитализированы. В США подтверждено 20 случаев заболевания, один случай — в Испании. Прибывшие из Мексики пассажиры с симптомами гриппа также госпитализированы в Великобритании, Новой Зеландии, Франции, Израиле, Канаде и других странах.
Вирус гриппа H1N1 получил в России официальное название «Калифорния 04/2009».