Forbes признал Мадонну самой работящей матерью Голливуда

Стоит отметить, что минувшим летом поп-королева стала многодетной матерью-одиночкой , разойдясь со своим вторым мужем, британским кинорежиссером Гаем Ричи. Так что свой капитал, накопленный благодаря рекордным сборам своего последнего альбома Hard Candy и мировому турне в его поддержку Sticky & Sweet, певица может щедро тратить на своих детей: двенадцатилетнюю Лурдес, девятилетнего Рокко и трехлетнего малыша Дэвида Банду, которого Мадонна усыновила в Малави. В марте звезда подала документы на удочерение африканской девочки Чифундо Джеймс и даже получила разрешение местного правительства, однако в конечном счете Мадонну ждал отказ.