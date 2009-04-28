nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Forbes признал Мадонну самой работящей матерью Голливуда

28 апреля 2009, 13:57
Аналитики журнала Forbes признали певицу Мадонну самой высокооплачиваемой матерью в шоу-бизнесе. По данным изданию, в 2008 году её доход составил 110 миллионов долларов. В «тройку» работящих мам также вошли актриса Риз Уизерспун и Гвинет Пэлтроу, отмечает Reuters.

Стоит отметить, что минувшим летом поп-королева стала многодетной матерью-одиночкой, разойдясь со своим вторым мужем, британским кинорежиссером Гаем Ричи. Так что свой капитал, накопленный благодаря рекордным сборам своего последнего альбома Hard Candy и мировому турне в его поддержку Sticky & Sweet, певица может щедро тратить на своих детей: двенадцатилетнюю Лурдес, девятилетнего Рокко и трехлетнего малыша Дэвида Банду, которого Мадонна усыновила в Малави. В марте звезда подала документы на удочерение африканской девочки Чифундо Джеймс и даже получила разрешение местного правительства, однако в конечном счете Мадонну ждал отказ.

Вторую строчку в списке Forbes заняла актриса Риз Уизерспун. Шикарная блондинка, прославившаяся своими работами в фильмах «Переступить черту», «Стильная штучка», «Между небом и землей» заработала за прошедший год 24 млн долларов. Несмотря на развод с мужем, актриса успешно воспитывает двух детей: дочь Аву и сына Дикона.

Обладательница премии «Оскар» и мама двоих детей Гвинет Пэлтроу отстала от коллеги на 4 млн долларов. Съемки актрисы в блокбастере «Железный человек», а также участие в рекламных компаниях Estee Lauder и Tod’s помогли ей заработать 20 млн долларов. Пятерку «самых богатых мам» замыкают Джулия Робертс и Сара Джессика Паркер.

#Новости#Шоу-бизнес#Родители#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25