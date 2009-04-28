Forbes признал Мадонну самой работящей матерью Голливуда

Стоит отметить, что минувшим летом
Вторую строчку в списке Forbes заняла актриса Риз Уизерспун. Шикарная блондинка, прославившаяся своими работами в фильмах «Переступить черту», «Стильная штучка», «Между небом и землей» заработала за прошедший год 24 млн долларов. Несмотря на развод с мужем, актриса успешно воспитывает двух детей: дочь Аву и сына Дикона.
Обладательница премии «Оскар» и мама двоих детей Гвинет Пэлтроу отстала от коллеги на 4 млн долларов. Съемки актрисы в блокбастере «Железный человек», а также участие в рекламных компаниях Estee Lauder и Tod’s помогли ей заработать 20 млн долларов. Пятерку «самых богатых мам» замыкают Джулия Робертс и Сара Джессика Паркер.