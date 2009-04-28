Билеты на поезд 9 и 10 мая обойдутся в два раза дешевле

«В эти праздничные дни стоимость проезда в поездах дальнего следования РЖД будет ниже среднегодового тарифа на 55 процентов. Это позволит жителям нашей страны посетить места боевой славы или в праздничные дни навестить родственников», — отмечается в сообщении.
В частности, съездить из Москвы в Смоленск на поезде № 603 в плацкартном вагоне можно будет за 261,8 рубля (без учета стоимости белья), купе обойдется в 484 рубля. Стоимость проезда в «плацкарте» поезда № 105, следующего из Москвы в Курск, составит 220,9 рубля, в купейном — 552 рубля.
Напомним, что график гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров на поездах РЖД дальнего сообщения действует с 2003 года. При этом недавно компания объявила, что в период с 1 июня по 31 августа снижает стоимость проезда на 10–20 процентов дешевле в связи со снижением пассажиропотока