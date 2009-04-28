Билеты на поезд 9 и 10 мая обойдутся в два раза дешевле

Напомним, что график гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров на поездах РЖД дальнего сообщения действует с 2003 года. При этом недавно компания объявила, что в период с 1 июня по 31 августа снижает стоимость проезда на 10–20 процентов дешевле в связи со снижением пассажиропотока из-за кризиса. Причем, в наибольшей степени упадут цены на билеты на море.