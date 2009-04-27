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Выпускники тюменских вузов без работы не останутся

27 апреля 2009, 16:46
Правительство области обеспокоено проблемой трудоустройства выпускников тюменских профессиональных учебных заведений.
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Тюмень

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела профориентации и профобразования департамента занятости населения Тюменской области Сергей Гайдаржи. По его словам, для решения этой проблемы предназначена региональная программа «Стажер».

Любой выпускник, у которого возникают проблемы с трудоустройством, может подать заявку в департамент, где она будет рассмотрена, и будут приняты необходимые меры для устройства горемычного студента на стажировку. Стажер получит рабочее место сроком до полугода с гарантированной заработной платой в 4 330 рублей. Далее все зависит от профессиональных и личных качеств студента — если он подойдет работодателю, тот вправе оставить его на рабочем месте. «Молодые специалисты часто считают, что достойны большего, чем им предлагают, а это не так», — подчеркнул Сергей Гайдаржи. По его словам, студенты, участвуя в этой программе не только получают деньги, но и приобретают опыт, что очень важно именно для начинающих работников.

Между тем, ОАО «Газтурбосервис», принимающее участие в программе, несмотря на кризисную ситуацию, планирует расширять кадровый состав. «Сейчас на предприятии служат 523 работника, — рассказал генеральный директор компании Владимир Немков, — к концу года мы планируем увеличить эту цифру до 600». Студенты инженерных специальностей приходят на работу в эту компанию с удовольствием. Бонусная система поощрения и перспектива роста притягивают настолько, что не пугает и испытательный срок. Тем более, что перспектива роста — это не красивые слова, а реальность. Так, многие студенты, пришедшие сюда три года назад, сегодня уже начальники цеха. И уходить отсюда не собираются.

#Новости#Работа#Тюмень#Таня#Общество
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