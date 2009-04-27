Выпускники тюменских вузов без работы не останутся

Любой выпускник, у которого возникают проблемы с трудоустройством, может подать заявку в департамент, где она будет рассмотрена, и будут приняты необходимые меры для устройства горемычного студента на стажировку. Стажер получит рабочее место сроком до полугода с гарантированной заработной платой в 4 330 рублей. Далее все зависит от профессиональных и личных качеств студента — если он подойдет работодателю, тот вправе оставить его на рабочем месте. «Молодые специалисты часто считают, что достойны большего, чем им предлагают, а это не так», — подчеркнул Сергей Гайдаржи. По его словам, студенты, участвуя в этой программе не только получают деньги, но и приобретают опыт, что очень важно именно для начинающих работников.