В общегородском субботнике приняли участие свыше 115 тысяч тюменцев

В городе было побелено 44 869 деревьев, посажено 518 деревьев, отремонтировано 26 285 погонных метров ограждений и побелено 94 031 погонный метр бордюров. Тюменцы отремонтировали и покрасили 5 649 качелей, скамеек и других малых архитектурных форм. Кроме того, из города вывезли 25 869 кубических метров мусора. Кстати, талоны на вывоз мусора в управах всем организациям, принявшим участие в общественно значимых работах, выдавали бесплатно.