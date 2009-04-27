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В общегородском субботнике приняли участие свыше 115 тысяч тюменцев

27 апреля 2009, 16:24
В общегородском субботнике, который состоялся в Тюмени в минувшие выходные, приняли участие коллективы 5 090 предприятий и организаций разных форм собственности.

На уборку листвы, благоустройство, озеленение территории города, сбор и вывоз вытаявшего мусора и отходов вышли почти 115 тысяч тюменцев, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.

Учебные, лечебные учреждения, торговые, строительные и промышленные предприятия, организации культуры, спорта и молодежного досуга, транспортные компании, структурные подразделения администрации города Тюмени и правительства Тюменской области навели порядок на площади более 7 миллионов 680 тысяч квадратных метров.

В городе было побелено 44 869 деревьев, посажено 518 деревьев, отремонтировано 26 285 погонных метров ограждений и побелено 94 031 погонный метр бордюров. Тюменцы отремонтировали и покрасили 5 649 качелей, скамеек и других малых архитектурных форм. Кроме того, из города вывезли 25 869 кубических метров мусора. Кстати, талоны на вывоз мусора в управах всем организациям, принявшим участие в общественно значимых работах, выдавали бесплатно.

Самыми активными участниками субботника в Центральном административном округе стали ООО «Ривьера», ОАО «Тюменьагропромстрой» и комитет ЗАГС администрации города. В уборке мусора, листвы и побелке деревьев преуспели ТСЖ «Свой дом», ТСЖ «Тюменский», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и другие организации, расположенные в Восточном административном округе.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Ксения#Общество
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