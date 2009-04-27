В общегородском субботнике приняли участие свыше 115 тысяч тюменцев

На уборку листвы, благоустройство, озеленение территории города, сбор и вывоз вытаявшего мусора и отходов вышли почти 115 тысяч тюменцев, сообщает Nashgorod.ru
Учебные, лечебные учреждения, торговые, строительные и промышленные предприятия, организации культуры, спорта и молодежного досуга, транспортные компании, структурные подразделения администрации города Тюмени и правительства Тюменской области навели порядок на площади более 7 миллионов 680 тысяч квадратных метров.
В городе было побелено 44 869 деревьев, посажено 518 деревьев, отремонтировано 26 285 погонных метров ограждений и побелено 94 031 погонный метр бордюров. Тюменцы отремонтировали и покрасили 5 649 качелей, скамеек и других малых архитектурных форм. Кроме того, из города вывезли 25 869 кубических метров мусора. Кстати, талоны на вывоз мусора в управах всем организациям, принявшим участие в общественно значимых работах, выдавали бесплатно.
Самыми активными участниками субботника в Центральном административном округе стали